Принц Уильям в апреле переболел Covid-19, но о диагнозе не рассказал

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Как сообщается, принц Уильям решил не разглашать свой диагноз, чтобы "никого не беспокоить"

Принц Уильям, внук британской королевы Елизаветы II и второй в очереди на наследие британского престола, в апреле переболел коронавирусом - примерно в то же время, что и его отец, принц Чарльз. Эту информацию Би-би-си подтвердили источники в Букингемском дворце.

О том, что весной у 38-летнего принца подтвердился Covid-19, изначально сообщила газета Sun. По данным издания, Уильям решил не разглашать свой диагноз, чтобы не тревожить общественность. Отец Уильяма, принц Чарльз, болел коронавирусом в конце марта. В тот же период коронавирус был обнаружен и у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"В то время в стране происходили важные вещи, и я не хотел никого беспокоить", - передало издание слова Уильяма.

Газета добавила, что за состоянием здоровья принца следил его личный врач, и госпитализация ему не понадобилась. В соответствии с рекомендациями правительства Уильям самоизолировался на период болезни. Он провел это время в своем семейном особняке Анмер-холл в графстве Норфолк на востоке Англии.

Сообщается, что его супруга Кейт и трое детей не заразились Covid-19.

Корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Джонни Даймонд считает, что решение принца не разглашать свой диагноз было связано также и с желанием лишний раз не привлекать к себе внимание. "Королевская семья пытается поддерживать некий уровень конфиденциальности в том, что касается их личной жизни", - объясняет он.

Мероприятия по видеосвязи

Официальные представители принца Уильяма отказались прокомментировать информацию о его весеннем диагнозе, но и не опровергли ее.

Подпись к фото, В середине апреля Уильям и его супруга Кейт дали интервью о жизни в самоизоляции

Некоторые британские комментаторы осудили решение принца не разглашать свой диагноз. "Речь идет о доверии", - написал в "Твиттере" Роберт Джобсон, автор нескольких книг о королевской семье. Он обвинил официальных представителей британской монархии в сокрытии важных фактов от общественности.

Известно, что в апреле Уильям участвовал в 14 официальных мероприятиях по телефону и видеосвязи.

В начале апреля Уильям с женой Кэтрин, герцогиней Кембриджской, провели видео-встречу с детьми работников жизненно важных служб, выходивших на работу, пока все остальные оставались дома.

16 апреля принц Уильям торжественно открыл через видео-звонок полевой госпиталь для больных с Covid-19 в Бирмингеме.

Диагнозы принца Чарльза и Бориса Джонсона

Отец Уильяма, принц Чарльз заразился Covid-19 в конце марта и семь дней находился в самоизоляции в шотландском замке Балморал вместе с супругой. У Камиллы, герцогини Корнуэльской, вирус не выявили.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принц Чарльз самоизолировался в замке Балморал в Шотландии

Весной 71-летний Чарльз, принц Уэльский, говорил, что отделался сравнительно легкими симптомами. В июне, во время своего первого официального мероприятия после болезни, он сказал, что обоняние и вкусовые ощущения вернулись к нему не в полной мере.

В апреле в больнице с коронавирусом оказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. После лечения в отделении реанимации он благодарил медиков Национальной службы здравоохранения за спасение своей жизни.

Об апрельском диагнозе принца Уильяма стало известно за несколько дней до начала второго национального карантина в Англии. С четверга в стране на четыре недели вступают в силу правила, строго ограничивающие передвижения граждан. Они призваны сдержать вторую волну коронавируса, снова набирающего обороты в стране.