На юге Москвы загорелся склад с газовыми баллонами

Автор фото, Ministry of Emergency Situations of Russia/Tass Подпись к фото, Пожару был присвоен повышенный ранг сложности

В Южном Чертаново на юге Москвы загорелся склад с газовыми баллонами, сообщают информагентства со ссылкой на экстренные службы. В соцсетях появились видеоролики с места пожара.

По информации агентства ТАСС, пожару присвоен повышенный ранг сложности, источник агентства в экстренных службах добавил, что в ангаре с газовыми баллонами произошло несколько взрывов, пожарным был направлен бронещит, так как угрозы взрывов все еще сохраняются.

Общий объем резервуаров для газа, находящихся в ангаре, составляет 600 кубометров. Автомобильное движение в районе инцидента перекрыто.

В пресс-службе МЧС сообщают, что горящее здание склада разрушилось в результате возгорания.

Как сообщает РИА Новости, пожар произошел на улице Газопровод в Южном Чертаново, были слышны взрывы. Агентство также добавляет, что с горящего склада пламя перекинулось на находящуюся рядом газозаправочную станцию, однако в МЧС этот факт не подтверждают.

Источник Интерфакса сообщает, что сейчас рассматриваются несколько версий пожара и взрыва. В их числе - нарушение техники безопасности и хранения газовых баллонов, разгерметизация баллона ввиду его неисправности и короткое замыкание.

Информации о пострадавших не поступало, эвакуация людей в районе инцидента не проводилась.

В соцсетях появились видеозаписи с места пожара, на которых слышны громкие хлопки и видны густые клубы черного дыма.

UPD: Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.