Стрельба у синагоги в Вене: полиция просит жителей избегать общественных мест

По сообщениям из Вены, у местной синагоги раздалось несколько выстрелов. Полиция сообщает о проведении крупной операции. По данным австрийских СМИ, ранены несколько человек.

"Стрельба произошла в Центральном районе - имеются раненые, - сообщила в "Твиттере" полиция Вены. - Избегайте любых общественных мест и общественного транспорта".

Пресс-секретарь полиции сообщил, что в центр Вены направлены крупные полицейские силы.

По данным местных газет, стрельба произошла поблизости от синагоги.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на редактора газеты Falter, один человек был убит.

Агентство APA со ссылкой на австрийское министерство внутренних дел сообщает, что один из нападавших был застрелен, второму удалось бежать.

По информации газеты Kronen Zeitung, объектом нападения стала местная синагога. Газеты пишут, что перестрелка произошла в районе близлежащей площади Шведенплац.