Дайджест: США выбирают президента в разгар пандемии, в Вене в результате стрельбы погибли люди

Автор фото, EPA Подпись к фото, До официальной даты выборов предварительно проголосовали 97 млн человек

В США сегодня день выборов президента, в которых участвуют нынешний президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. Обычно на подсчет голосов уходит несколько дней, но зачастую победитель становится известен уже ночью. В этот раз из-за пандемии коронавируса многие избиратели отправили свои бюллетени по почте, и их пересчет может затянуться на некоторое время, так что имя нового президента могут не объявить несколько дней или даже недель.

Байден и Трамп последний день перед выборами пытались склонить на свою сторону избирателей в ключевых штатах, которые могут решить исход голосования, и призывали своих сторонников прийти на выборы.

Выступая в Огайо, бывший вице-президент Байден сказал, что американцам надоели публикации в "Твиттере", злость, ненависть, неудачи и безответственность, которые были свойственны правлению Трампа.

Трамп на митинге в Северной Каролине сказал, что его не беспокоит низкий рейтинг по сравнению с его конкурентом и пообещал выиграть в любом случае.

До официальной даты выборов предварительно проголосовали 97 млн человек, что является рекордом для США. Байден лидирует в опросах, но его преимущество куда меньше там, где и решится исход выборов.

В Техасе федеральный судья не позволил республиканцам уничтожить примерно 130 тыс. бюллетеней, поданных избирателями на участках, где можно было проголосовать, не выходя из автомобиля.

Из опасений вероятных столкновений и проявления жестокости в день выборов и последующие дни были оцеплены районы вокруг Белого дома, в центре Нью-Йорка заколачиваются магазины.

Стрельба в центре Вены

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В Вене в результате нападения вооруженных людей погибли два человека, по меньшей мере 14 человек получили ранения. Злоумышленники стреляли сразу в шести местах австрийской столицы, недалеко от синагоги в цетре города.

Первый за долгие годы теракт в Австрии произошел накануне введения локдауна из-за коронавируса: с 3 ноября бары и рестораны закрываются, в стране будет действовать комендантский час с 20:00 до 6:00.

Первые сообщения о стрельбе появились около восьми вечера по местному времени. Очевидцы сообщили о стрельбе в районе синагоги на площади Шведенплатц. Полиция сообщила, что погиб один прохожий, позднее в больнице умерла от ран женщина, один из нападавших был застрелен.

По меньшей мере один из нападавших все еще в бегах, в Вене продолжается антитеррористическая операция. Министр внутренних дел Австралии призвал жителей города не покидать дома, а во вторник детей не водить в школы.

Подробнее в нашей статье Стрельба в центре Вены: есть убитые и раненые, полиция ищет нападавших

Каким будет ущерб от новых локдаунов?

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Европа надеялась пережить зиму без полномасштабного локдауна. Не вышло. Министры финансов стран еврозоны обсудят во вторник на встрече, что делать и как быть с учетом новых ограничений, введенных почти повсеместно в Европе для борьбы со второй волной пандемией коронавируса.

Выдержит ли новый удар вторая крупнейшая экономика планеты? Ответ - в статье нашего экономического корреспондента Алексея Калмыкова.

Двое детей под завалами

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Спустя почти три дня после мощного землетрясения в Турции спасателям удалось извлечь из-под завалов двоих детей.

В понедельник утром в Измире спасатели обнаружили живой трехлетнюю Элиф Перинчек, которая пробыла под обломками жилого дома 65 часов. По данным властей, она стала 106-м человеком, спасенным из-под завалов. Незадолго до этого была спасена 14-летняя Идил Сирин.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Измире в пятницу. Оно также распространилось на территорию Греции и вызвало разрушения на острове Самос. В понедельник число жертв увеличилось до 100 человек - 98 погибли в Турции.

Импичмент президенту Перу

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Конгресс Республики Перу (однопалатный парламент) проголосовал за начало процедуры импичмента президента страны Мартина Вискарры. Его обвиняют в получении взятки на сумму свыше 600 тысяч долларов. Сам он все обвинения отрицает. Полтора месяца назад парламент уже предпринимал одну попытку импичмента, закончившуюся неудачей.

Вискарра собирается представить свою защиту в Конгрессе 9 ноября, после чего последует еще одно голосование.

Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете

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Высокий суд Лондона отказался удовлетворить иск голливудского актера Джонни Деппа, который обвинял в клевете британский таблоид Sun. В публикациях этого издания утверждалось, что Депп избивал и унижал свою бывшую жену Эмбер Херд.

В решении суда сказано, что утверждения газеты, назвавшей Деппа "человеком, избивавшим жену", соответствуют действительности. Суд также отказался назначать компенсацию Деппу за якобы нанесенный его репутации ущерб. Адвокаты голливудского актера назвали решение суда "ошибочным и обескураживающим", добавив, "что было бы просто смешно, если бы мистер Депп его не обжаловал".

Washington Post: Байден может быть более предсказуемым президентом для Кремля

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Джо Байден называл Владимира Путина "бандитом из КГБ", высмеивал Дональда Трампа, обзывая его путинским щенком, и называл Россию самой большой угрозой для США, давая тем самым понять, какую политическую позицию он займет по отношению к Москве, пишет Washington Times.

При Байдене Вашингтон, скорее всего, вновь станет более активным в НАТО и сблизится со своими союзниками, отказавшись от изоляционистского подхода Трампа. Байден также дал понять, что будет более жестко пресекать и наказывать Москву за злоупотребления и вмешательства в демократические процессы западных стран.

Поэтому неудивительно, что Путин сделал четкий выбор, дав понять, что хотел бы видеть Трампа в кресле президента еще четыре года. Но, как отмечает издание, за время правления Трампа не только не были отменены санкции, введенные во время президентства Барака Обамы, но и введены новые.

В интервью NYT глава аналитического центра R. Politik Татьяна Становая рассказала, что политическая элита в России настроена скептически по отношению к Трампу из-за его непредсказуемости. Люди в руководстве страны считают, что в случае избрания Байден будет более критичен к действиям России на международной арене и не будет сильно сомневаться в принятии более жестких мер, но он сможет предложить более предсказуемые стратегические отношения, пишет издание.

NYT: США усиливают борьбу с иностранными хакерскими группами

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Накануне президентских выборов кибернетическое командование США расширило географию поиска иностранных хакерских групп, сообщает New York Times. Военные специалисты теперь выявляют не только хакеров из России, но и Китая и Ирана.

За прошедшие пару лет киберкомандование запустило новые операции в Европе, направленные на противодействие российским хакерам, и отправило свои команды на Ближний Восток и в Азию для участия в поиске иранских, китайских и северокорейских хакерских группировок и определения средств, которые они используют для взлома компьютерных сетей.

"С 2018 года мы расширили поиск, включив в него всех основных противников, - сказал в интервью изданию заместитель главы подразделения Чарльз Мур. - Мы хотим найти плохих парней …в их собственной операционной среде. Мы хотим обезвредить лучника, а не уклоняться от его стрел".

Приглашая специалистов Киберкомандования, союзные страны не только укрепляют свою сетевую защиту, но также демонстрируют противникам, что с ними работают военные США. Американские же эксперты получают возможность заблаговременно изучить используемую тактику, которую потенциальные противники оттачивают на своих соседях, и их методы, которые впоследствии могут быть использованы против американцев, сообщает газета.

"Ведомости": у сотрудников спецслужб появится право на второе гражданство

Сотрудники службы внешней разведки России и ФСБ получат право на второе гражданство и вид на жительство в другой стране, сообщают "Ведомости", ссылаясь на поправки в законы, внесенные Владимиром Путиным в Госдуму. Закон снимает тотальный запрет на второе гражданство для сотрудников ФСБ и СВР.

Если бы в законе этого положения не было, "пришлось бы отозвать нелегалов со всего мира", пояснил "Ведомостям" первый зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Потребность во втором гражданстве или в виде на жительство теоретически может быть у сотрудников спецслужб "по роду деятельности", отметил он.

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Почитайте рецензию на фильм "Борат 2" - сиквел к ставшим теперь легендарными похождениям в Соединенных Штатах мнимого казахского журналиста Бората Сагдиева в исполнении знаменитого британского комика Саши Барона-Коэна - от нашего обозревателя Александра Кана.

И еще немного о Казахстане:

Марк Юсупов родился в Казахстане, но уже больше 20 лет живет в США. Он избирается в городской совет Западного Голливуда, небольшого города, который отделился от Лос-Анджелеса в 1984 году.

В Западном Голливуде живут 35 000 человек, около 4000 из них - русскоязычные. Так что за их голоса борются все кандидаты. Какие проблемы американского городка хочет решить Марк Юсупов - в видео Русской службы Би-би-си.