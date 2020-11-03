Коронавирус в России: систему маркировки лекарств упростили, Беглов грозит локдауном

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Суточный прирост выявленных случаев заболевания коронавирусом держится на уровне чуть более 18 тысяч, систему маркировки лекарств упростили, а губернатор Санкт-Петербурга пригрозил ввести в городе локдаун, если жители не будут соблюдать меры безопасности.

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За сутки снова выявлено более 18 тысяч новых случаев

За последние сутки в России выявили 18 648 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе. Общее число заболевших таким образом достигло 1 673 686 человек.

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 5 150 новых случаев коронавируса. На втором месте идет Санкт-Петербург - там за последние сутки коронавирус обнаружили у 944 человек, на третьем - Подмосковье, где зафиксировало 567 новых случаев.

355 человек с коронавирусом на последние сутки скончались. Общее количество умерших за все время составило 28 828 человек.

Губернатор Петербурга пригрозил жесткими мерами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил, что если жители города не будут соблюдать меры предосторожности в связи с коронавирусом, то в городе придется ввести жесткие ограничения. Такое заявление он сделал вечером 2 ноября.

"Мы перешли отметку в 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидемиологической безопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жесткие ограничения", - сказал Беглов в понедельник в эфире "Радио России - Санкт-Петербург" (цитата по РИА Новости).

По состоянию на утро вторника в Петербурге зафиксировали еще 944 новых случая коронавируса.

В правительстве предложили запретить госзакупки импортных медицинских масок

Минпромторг предложил запретить до конца следующего года госзакупки медицинских масок из зарубежных стран, не входящих в ЕАЭС.

В конце апреля правительство ввело запрет на допуск импортных промышленных товаров к госзакупкам и закупкам для нужд обороны страны. Те ограничения также не коснулись продукции из стран ЕАЭС.

Теперь минпромторг предлагает дополнить перечень продукции, запрещенной для госзакупок, медицинскими масками.

Российские производители масок, которым пришлось остановить выпуск продукции, не смогут возобновить производство без мер государственной поддержки, говорится в пояснительной записке к проекту, который подготовило ведомство.

"Без мер государственной поддержки предприятия не смогут возобновить производство, и на рынке образуется дефицит медицинских масок, который в последующем придется восполнять товарами из-за рубежа по завышенной цене", - предупреждает минпромторг.

В России упростили систему маркировки лекарств

Правительство упростило порядок работы с системой маркировки лекарств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли", - говорится на сайте правительства.

Теперь аптеки и медучреждения смогут выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах - ждать подтверждения от системы будет не нужно.

Также до 1 июля 2021 года упрощена "обратная приемка лекарств" при ввозе в Россию и оборте внутри страны. Теперь участники рынка смогут не ждать подтверждения приемки препаратов от поставщиков и проводить дальнейшие действия с лекарствами самостоятельно.

"До 1 февраля 2021 года вводится дополнительное упрощение: производители обязаны наносить коды на препараты, аптеки - сканировать их на кассе, а все операции по движению товара облегчаются. Обязанность по подаче сведений в систему для участников сохраняется в полном объеме, но участник имеет право производить дальнейшие операции с товаром, если не получил из системы успешного ответа об обработке данных в течение 15 минут", - добавляют в правительстве.