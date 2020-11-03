Президентские выборы в США: на востоке страны открылись участки для голосования

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В 6 утра по местному времени (14:00 мск) на восточном побережье США открылись участки для голосования, которое определит исход президентской гонки двух претендентов на Белый дом - нынешнего президента-республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена.

Иключением являются три небольших общины Нью-Гемпшира, где по традиции голосование началось еще в полночь.

При этом почти 100 млн американцев уже проголосовало по почте и на досрочно открывшихся участках в ряде штатов. Это почти 40% всех граждан, имеющих право голоса, и более 72% всех голосов, отданных на выборах 2016 года.

Подобная электоральная активность беспрецедентна для США. Исход этих выборов важен для американцев независимо от того, какую партию они поддерживают, учитывая, что чуть ли не впервые в истории страна может пойти кардинально противоположными курсами во внешней и внутренней политике.

США - самая пострадавшая от пандемии в мире страна: более 230 тыс. инфицированных умерло, миллионы человек остались без работы. Кроме того, в последние месяцы страну всколыхнули массовые протесты движения Black Lives Matter, сопровождавшиеся беспорядками и расколом в обществе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бизнесы в Нью-Йорке закрывают окна фанерой из опасений беспорядков в ночь подсчета голосов

В преддверии всеобщего дня голосования во многих городах США владельцы бизнесов заколотили свои магазины и офисы фанерой, опасаясь радикальных акций несогласных с результатами выборов.

Шаткое преимущество Байдена

По общенациональным опросам в настоящий момент кандидат от демократов Джо Байден опережает Дональда Трампа на 10 пунктов. Байден потратил на свою кампанию рекордную сумму в 1 млрд. долларов.

Однако исход выборов решится в ключевых штатах, где гонка значительно более напряженная, с преимуществом Трампа во многих случаях.

Последнее слово в существующей американской системе выборов остается за Коллегией выборщиков, представляющих свои штаты пропорционально численности населения.

Всего выборщиков 538, для победы одному из кандидатов надо получить 270 голосов. Если голоса разделятся поровну (по 269), судьбу выборов будет решать специальная комиссия сената.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вокруг Белого дома предприняты повышенные меры безопасности перед днем голосования

В новейшей истории США известны два случая, когда результаты общенародного голосования и решение коллегии выборщиков не совпали. Всего это происходило пять раз, три из них в XIX веке.

В 2000 году демократ Альберт Гор набрал больше голосов американцев, но президентом Америки стал республиканец Джордж Буш-младший, сменивший на этом посту Билла Клинтона. Исход выборов тогда решила коллегия выборщиков штата Флорида.

То же самое произошло в 2016, когда Дональд Трамп набрал на три миллиона меньше голосов, чем Хиллари Клинтон, но стал президентом, получив 306 голосов выборщиков против 232 у оппонента.

Финальный забег

Победив в возрасте 70 лет, Дональд Трамп стал старейшим впервые избранным президентом в истории США, побив рекорд Рональда Рейгана, который пришел к власти в 69 лет. Обойти их обоих в случае победы на этих выборах может 77-летний Джо Байден.

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Сейчас Трампу 74, и накануне он провел пять встреч с избирателями в четырех штатах. Он вернулся в Вашингтон в ночь на вторник и большую часть дня голосования проведет в Белом доме. В ночь подсчета голосов там запланирован прием на 400 гостей, все они будут предварительно протестированы на Covid-19.

77-летний Байден провел понедельник в Огайо и в своей родной Пенсильвании - оба штата считаются ключевыми для исхода голосования.