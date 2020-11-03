Выборы в США: Трамп против Байдена. Спецэфир Би-би-си

Во вторник, 3 ноября, в США проходят президентские выборы. Республиканец и действующий президент Дональд Трамп сражается с демократом и бывшим вице-президентом при администрации Барака Обамы - Джо Байденом.

Эти выборы примечательны не только тем, что независимо от того, кто победит, у руля американской демократии встанет самый возрастной в ее истории президент. Не тем, что проходят они в разгар пандемии, когда "лидер свободного мира" оказался мировым лидером по числу заражений и смертей от Covid-19. И даже не тем, что, судя по предварительным данным, явка станет рекордной за последние 100 лет.

Американское общество расколото и поляризовано: на этих выборах столкнулись две Америки, и у каждой свое представление о себе, об экономике, прогрессе и свободе. Каждая по-своему определяет, что значит быть американцем. Речь не просто о том, за какого из кандидатов проголосуют избиратели, а какими американцы видят себя и свою роль в мире.

Русская служба Би-би-си в прямом эфире с 8 часов утра по московскому времени в среду начнет следить за одним из самых увлекательных политических шоу планеты.

Ведущая Ксения Батанова в Лондоне вместе с нашими корреспондентами в Вашингтоне, Лондоне и Москве будет наблюдать за подсчетом голосов, обсуждать происходящее и главные коллизии гонки с гостями, а также общаться с нашими зрителями и подписчиками в соцсетях.