Белорусская АЭС заработала, но западные страны объявили ей бойкот

Автор фото, TASS via Getty Images Подпись к фото, Белорусы начали протестовать против АЭС, едва узнав, что она будет построена

Александр Лукашенко торжественно открыл первый блок Белорусской АЭС - один из своих самых амбициозных экономических проектов. Но пока станция будет работать только на внутренний рынок и Россию, которая дала кредит на ее строительство. Балтийские страны - основные импортеры белорусской электроэнергии - заявили об отказе от нее.

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", - заметил Лукашенко.

Четыре станции минского метро он торжественно открыл накануне - белорусские власти любят приурочивать масштабные события к старым советским праздникам.

Белорусская атомная находится в Островце, на западе страны.

Фактически первый реактор уже "на разогреве": физический пуск, то есть загрузка в него топлива , произошел еще в августе, а 3 ноября энергоблок был включен в энергосистему страны. По плану в этом году должен был заработать уже второй реактор, а первый - два года назад. Но сроки ввода первого энергоблока в эксплуатацию переносились, и по новым прогнозам на полную мощность он выйдет лишь в феврале 2021 года, а второй - в мае 2022 года.

Эксперты уверены, что корректировка планов связана в том числе с отказом стран-соседей покупать энергию БелАЭС и долгом перед Россией за ее строительство - за счет чего гасить российский кредит, в Минске пока, по мнению экспертов, не знают.

Европа категорически против

От белорусского Островца до столицы Литвы Вильнюса порядка 50 километров. Литовские власти были категорически против "атомного" соседства сразу после выбора белорусами площадки под АЭС. Строительство началось в 2013 году, и Вильнюс заявлял, что оно осуществляется с нарушением международных норм в сфере ядерной энергетики.

Белорусские власти в ответ говорили, что проект соответствует всем требованиям безопасности, и это, по их словам, не раз подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ и Всемирная ассоциация организаций АЭС.

Автор фото, TASS via Getty Images Подпись к фото, Западные страны считают БелАЭС угрозой, власти отвечают, что она соответствует всем мировым стандартам

Белорусская атомная электростанция с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту, генеральным подрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" - подразделение российской госкорпорации "Росатом".

В начале августа - после физического пуска первого реактора - МИД Литвы направил в Минск очередную ноту протеста, назвав этот шаг поспешным. Минэнерго Беларуси заявило в ответ, что работы ведутся строго по плану и под контролем, а Литва пытается дискредитировать проект БелАЭС в глазах европейского сообщества.

Литовский Сейм объявил станцию угрозой национальной безопасности и законодательно запретил закупку и экспортный пропуск энергии БелАЭС через свои энергосети.

В конце октября, получив сообщение белорусской стороны о запланированном включении станции в национальную энергосеть, компания-оператор энергосетей Литвы Litgrid заявила, что с момента включения пропуск электроэнергии из Беларуси через литовские сети прекращается. Лицензии на импорт такой энергии будут аннулированы.

Польша и Эстония ранее заявляли, что присоединяются к бойкоту. Отказ от энергии Белорусской АЭС подтвердила и Латвия. Балтийские страны заявили, что разработали систему проверки происхождения электроэнергии, которая в теории должна исключить поставку белорусской энергии через Россию.

Причиной недоверия к Белорусской АЭС критики называют реакторы российского производства и непредсказуемость белорусских властей.

Автор фото, TASS via Getty Images Подпись к фото, В 2019 году для жителей Островца провели учения на случай аварии на станции

"Беларуси нужна дешевая энергия, которая позволит уйти от нефтегазовой зависимости от России. В этом плане я - за АЭС, - говорит профессор-физик Станислав Шушкевич, руководивший страной после обретения Беларусью независимости. - Но при нынешнем неуравновешенном правителе АЭС - опасная игрушка. Лукашенко, не однажды жалевший об отказе от ядерных вооружений при распаде СССР, получает способ для ядерного шантажа".

Мелкие недочеты?

Целесообразность строительства собственной атомной станции - предмет уже более чем десятилетних дебатов в Беларуси, больше других стран пострадавшей в 1986 году от аварии на Чернобыльской АЭС.

Критики идеи и уже воплощенного проекта не имеют своего представительства в парламенте и выхода на широкую аудиторию в контролируемых государством СМИ.

Негосударственные экологические организации, независимая пресса и соцсети в последнее время обсуждают лишь инциденты, ставшие известными из-за "утечки информации" с объекта, на котором, по официальным заявлениям, все нормально.

В июле 2016-го негосударственная пресса со слов свидетелей происшествия сообщила, что при перевозке к станции с высоты двух-четырех метров упал 330-тонный корпус ядерного реактора. Минэнерго Беларуси через некоторое время сообщило о "нештатной ситуации"; Литва вручила Минску ноту протеста. В результате Александр Лукашенко распорядился заменить металлический корпус. Россияне замену произвели.

После этого независимая пресса сообщила, что и корпус пришедшего на замену реактора тоже был поврежден. Эти сообщения остались без официальной реакции, состояние корпуса признали удовлетворительным.

Летом 2020-го, белорусские экологи забили тревогу из-за размещенных на сайте госзакупок тендеров о проведении работ на БелАЭС. В одной из заявок объявлялся поиск "потенциальных поставщиков оборудования, изделий и материалов для устройства системы пожаротушения на объекте "Белорусская АЭС" - теоретически это значит, что на одном из объектов АЭС незадолго до начала запуска могло не быть противопожарной защиты.

Другой тендер объявлялся на услуги по "восстановлению, ведению и сдаче исполнительной документации на объектах строительства Белорусской АЭС".

Общественное объединение "Экодом" заметило, что этот тендер может свидетельствовать о том, что каких-то документов на работы по возведению БелАЭС просто не было, либо они утеряны. При этом вся работа требовала 2340 человеко-часов - из чего экологи заключили, что вряд ли речь идет о нескольких документах.

Согласно условиям тендера, документация должна была быть готова к началу сентября - то есть через месяц после того, как в реактор по плану должны были загрузить ядерное топливо.

Разработку документации задним числом белорусские экологи назвали недопустимой и потребовали приостановки работ на станции, объяснений от белорусского заказчика и российского подрядчика строительства.

Требования эти остались без ответа.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, БелАЭС - важнейший экономический проект Александра Лукашенко, хоть и расплачиваться за станцию придется до 2035 года

Без ответа остался и отправленный в начале июля запрос Би-би-си гендиректору госпредприятия "Белорусская АЭС" Михаилу Филимонову о том, какая документация требует восстановления и почему, а также несет ли угрозу "восстановление" утраченной документации качеству работ на строительстве БелАЭС. На вопрос о противопожарной защите нам также не ответили.

В середине июня экономический суд Гродненской области, где располагается станция, оштрафовал ее оператора - госпредприятие "Белорусская АЭС" - на 1350 белорусских рублей (около 600 долларов по тому курсу). Иск был подан Госатомнадзором - подразделением белорусского МЧС, отвечающим за ядерную и радиационную безопасность. Согласно материалам суда, на которые ссылался портал Tut.by, "Белорусская АЭС" проводила работы с ядерным топливом, не устранив ранее выявленные нарушения. В минэнерго Беларуси не стали комментировать эту ситуацию.

Сколько это стоит

Стоимость строительства БелАЭС Александр Лукашенко оценивал в менее чем 7 млрд долларов - на три миллиарда меньше, чем предусмотрено кредитным соглашением с Россией. Бывший посол в Минске Михаил Бабич на это говорил, что реальную стоимость объекта можно будет посчитать только по окончании строительства.

По межгосударственному соглашению, подписанному в ноябре 2011 года, российский кредит финансирует до 90% стоимости контрактов генподрядчика (то есть Росатома), оставшиеся 10% должна добавить белорусская сторона.

Незадолго до выборов в Беларуси Россия снизила стоимость кредита примерно в полтора раза и сдвинула на два года срок начала возврата долга - теперь выплаты Минск должен производить с 2023 года.

Власти не обещают белорусам, что после ввода АЭС в строй электроэнергия станет дешевле. Успокаивают - не дороже нынешнего. Тарифы на электроэнергию в Беларуси устанавливает государство; международные организации и местные независимые экономисты называют эту процедуру непрозрачной и критикуют перекрестное субсидирование (когда тарифы искусственно занижаются для населения, но повышаются для компаний; либо стоимость отдельным потребителям компенсируется из бюджета).