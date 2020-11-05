Дайджест: Америка все еще решает, кто будет ее президентом, лондонцы гуляют, как в последний раз

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Кто возглавит Америку?

Оба соискателя наиболее престижной работы в США заявили о своей победе на состоявшихся во вторник президентских выборах, несмотря на то, что результат по-прежнему висит на волоске и обе стороны готовятся решать их итог в судах.

Избирательный штаб Трампа оспаривает результаты подсчета голосов в критически важных штатах Висконсин, Пенсильвания и Мичиган.

Би-би-си прогнозирует, что в Мичигане победа окажется за Байденом. По прогнозам американских СМИ, он также побеждает в Висконсине. Данных по Пенсильвании пока нет. Успех во всех трех этих штатах так называемого Ржавого пояса будет означать победу Байдена.

Бывший вице-президент накануне вечером лишь за малым не провозгласил себя победителем, однако заявил о своей уверенности в том, что одержит победу над своим соперником.

Согласно предварительным оценкам, явка на этих выборах стала рекордной за последние 120 лет: по данным US Election Project, она составила 66,9%.

Окончательные результаты выборов, вероятно, станут известны не раньше чем через несколько дней.

Подробнее о том, чем ознаменовались первые сутки после дня голосования, читайте в нашем материале "Идущие по лезвию. Главное о выборах президента США за среду"

Также не забывайте, что мы следим за подсчетом голосов в режиме онлайн-трансляции. Самую последнюю информацию о происходящем смотрите здесь.

Автоматически обновляющуюся карту с результатами выборов можно посмотреть по этой ссылке.

Решение по российскому спорту в Лозанне

В спортивном арбитражном суде в городе Лозанна завершатся закрытые слушания, на которых рассматривается решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по отстранению России от участия в международных спортивных мероприятиях на четыре года. Это, в частности, Олимпийские игры в Токио, Пхеньяне и Париже, а также Чемпионат по футболу в Катаре.

Решение о судьбе российского спорта будет принято по окончании слушаний, но объявлено о нем будет не сразу.

Апелляция по делу о манекене в Перми

В Перми суд рассмотрит апелляцию на приговор по резонансному делу двух местных активистов, выставивших в 2018 году на улице в Перми манекен, похожий на российского президента Владимира Путина. На груди манекена висела табличка "Военный преступник Пыня В.В." Организатор акции был осужден на два года лишения свободы, а второй участник отделался условным сроком.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жители Вены несут венки и свечи к местам, где были убиты жертвы нападения

Власти Австрии признали, что не прислушались к предупреждению о теракте

Видеоматериалы с места теракта в Вене свидетельствуют в пользу версии о том, что стрелок, убивший четырех человек в центре австрийской столицы в понедельник, действовал в одиночку, сообщил журналистам в среду вечером министр внутрненних дел Австрии Карл Нехаммер.

Словацкие разведслужбы оповещали власти Австрии о том, что экстремист, выражавший симпатии группировке "Исламское государство", пытался купить боеприпасы у них в стране, однако эта информация затерялась среди прочих сообщений, признал министр. По его словам, создана независимая комиссия, которая выяснит, почему это смогло произойти.

Нападение в центре австрийской столицы унесло жизни четырех человек, еще 23 получили ранения.

С тех пор выяснилось, что убийца был досрочно освобожден из тюрьмы, где отбывал срок за попытку присоединиться к джихадистам в Сирии. Как сообщается, его поездка в Словакию за боеприпасами не увенчалась успехом, поскольку у него не было лицензии на владение оружием.

Последний ужин перед локдауном

Автор фото, EPA Подпись к фото, Улицы лондонского Сохо были заполнены людьми

Накануне введения общенационального карантина жители Лондона и других городов Англии массово отправились в пабы и рестораны, которые, в соответствии с вводимыми ограничениями, будут закрыты как минимум до 2 декабря. По информации полиции, хотя народу было чрезвычайно много, обошлось без эксцессов.

За предыдущие сутки в Британии было зафиксировано 492 смерти, причиной которых стал Covid-19. Это самый высокий показатель с мая.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полиция готовилась пресекать слишком буйные гуляния в ночь перед карантином, однако этого не потребовалось

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Многие не верят, что локдаун будет отменен через месяц, и пытаются создать рождественское настроение досрочно

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Начиная с 00:01 четверга жителям Англии разрешено видеться лишь с одним человеком на открытом воздухе

В Италии для борьбы с распространением коронавируса вводится частичный локдаун в Ломбардии - самом богатом и густонаселенном районе, в котором располагается финансовая столица страны Милан. Об этом накануне вечером объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Ранее итальянские власти обнародовали новый план борьбы с Covid-19, подразумевающий разделение страны на зоны, ситуация в которых будет обозначаться тремя цветами - красным, оранжевым и желтым.

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Самый крупный айсберг угрожает пингвинам и морским котикам

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Самый крупный айсберг в мире, получивший название А68а, приближается к острову Южная Георгия, являющемуся заморской территорией Британии. Ученые не исключают, что огромная глыба льда примерно в сто километров длиной может сесть на мель неподалеку от острова примерно такого же размера.

Ученые опасаются, что в этом случае под угрозой окажутся обитающие там пингвины и морские котики, поскольку айсберг перекроет им выход в море, и животные не смогут добывать пищу для своих детенышей. Также может пострадать богатый различной фауной подводный мир, который будет раздавлен гигантской ледяной глыбой.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Столкновение айсберга таких размеров с островом может плохо повлиять на местных обитателей

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FT: нельзя списывать Трампа со счетов

Мировая пресса обсуждает прошедшие президентские выборы в США и сходится во мнении, что каким бы ни был их итог и кто бы ни стал президентом на следующие четыре года, последствия в расколотом обществе и политике будут ощущаться долгое время.

Наверняка сейчас можно сказать лишь то, что США пока не списывают Трампа со счетов, пишет Financial Times. Казалось, что эти выборы выбросят его из общественной жизни как разовое недоразумение, но вместо этого они обеспечили ему долгосрочное и центральное место в ней. Даже если он не будет президентом, он станет голосом республиканской оппозиции.

В любом случае, партия республиканцев так или иначе останется в его хватке. Он даже может разыграть карту недовольства из-за "украденных" выборов в 2024 году, когда США вновь будут выбирать президента, либо выдвинув свою кандидатуру, либо проталкивая кого-то из детей, полагает газета.

Те республиканцы, которых это ужасает, вряд ли будут высказывать озабоченность сейчас, особенно если они молчали последние четыре года. Им остается либо выйти из партии, либо приспособиться к ее трампистскому будущему.

Несомненно, президент Байден принесет столь нужное облегчение напряженной политической системе. Но для функционирования демократии нужны две здравомыслящие, этически безукоризненные стороны. США сейчас теряют одну из них - возможно, навсегда, считает FT.

Times: Трамп действует от имени избирателей

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Несмотря на то, что опросы общественного мнения были далеко не в его пользу, показатели Дональда Трампа на выборах оказались на удивление высокими, отмечает Times. И, каким бы ни был окончательный результат, это поражает воображение.

Это означает, что вы можете говорить глупости, быть явным фанфароном, вести себя сумасбродно, постоянно терять сотрудников и затем оскорблять их, писать в "Твиттере" эксцентричные тирады заглавными буквами, попадать под импичмент и при этом быть вполне конкурентоспособным кандидатом на сохранение должности, пишет газета.

И дело не в том, что избиратели Трампа не замечают его поведения - не все из них от него в восторге. Но им кажется, что кем бы он ни был, он действует от их имени. И для них это важнее, чем демократические и либеральные нормы.

Guardian: победит "трампизм"

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Если Трамп победит на выборах, победит "трампизм", но если Трамп выборы проиграет, то и тогда победит "трампизм", полемизирует Guardian.

Чувство обиды из-за поражения в тесной борьбе, подпитываемое фейковыми заявлениями президента о мошенничестве и гиперболизированное консервативными СМИ, снова расцветет во время правления президента-демократа. Движение "Сделаем Америку снова великой" - с его ностальгией по стране, которой никогда не существовало - было создано для оппозиции, а не для власти, полагает газета.

Звучало мнение, что сокрушительное поражение Республиканской партии, возможно, даже в Техасе, могло бы стать лучшим для нее исходом, дав основания забеспокоиться и подумать о необходимости перемен.

Но была также теория, согласно которой, независимо от результата, "трампизм" уже глубоко укоренился среди республиканцев и для его очищения нужно, чтобы выборы прошли еще два или три раза. Сейчас партия и вправду явно привержена грубому популистскому национализму Трампа, отказавшись от сложившейся ранее единой позиции по торговле, иммиграции и другим вопросам, отмечает издание.

DW: угроза насилия в США реальна

Глава отделения Фонда имени Ханса Зайделя в Вашингтоне Кристиан Форстнер рассказал в интервью Deutsche Welle, что не исключает возможность хаоса и уличных столкновений в США, о чем писали некоторые прокремлевские СМИ.

"Мы видим, как сильно движение в поддержку Дональда Трампа. Если та часть населения, которая его поддерживает, не согласится признать поражение на выборах и выйдет на улицы, это вызовет противодействие у другой стороны. В случае поражения Байдена на протесты могут выйти и сторонники демократов. Так что угроза насилия на улицах в США сейчас вполне реальна. Но это - вопрос демократии. Демократия должна победить", - цитирует его издание.

Коммерсант: "Гуд Байден, Америка, о!.."

Триумфа Джо Байдена, на который многие рассчитывали, не случилось, пишет "Коммерсант", анализируя прошедшие выборы.

"Америка готовилась к победе Джо Байдена. Большинство опросов предрекали ему оглушительную победу: агрегатор предвыборных опросов RealClearPolitics показывал, что Джо Байден с большой долей вероятности получит 319 голосов выборщиков, а Дональд Трамп - путевку на свалку истории. Триумф демократа должен был показать, что четыре года президентства Дональда Трампа были досадной ошибкой, уродливым пятном на челе американской демократии", - пишет газета.

Но этого не случилось. Голосование, которое также вопреки прогнозам прошло преимущественно без значительных эксцессов, показало Америку такой, какой мир видел ее на протяжении последних лет, - лишенной единства, расколотой, констатирует издание.

Почему люди бывают жестоки без причины?

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Почему некоторые люди жестоки в отношениях с теми, кто не представляет для них никакой опасности? На этот вопрос попытались ответить наши коллеги из BBC Future. По мнению авторов, можно сделать предположение, что есть две причины, по которым люди заставляют страдать беззащитных: они либо не чувствуют боль других, либо чувствуют, но это приносит им наслаждение. О том, что из этого следует и как быть с такими людьми, читайте в нашей статье "Главные вопросы жизни. Почему люди бывают так жестоки друг к другу?"

Накануне выборов мы задали сложные вопросы жителям Вашингтона. "Вмешивается ли кто-либо в выборы президента США в 2020? И если да, то кто? А если пропустить по стаканчику, то с кем - с Трампом, Байденом или Путиным?" О том, что ответили американцы, вы можете узнать в нашем видео.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Что говорят американцы накануне выборов