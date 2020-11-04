Пресса о выборах в США: американцы теряют доверие к избирательной системе и уверенность в будущем

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Многие мировые издания в среду пишут о проходящих в США президентских выборах, пытаются дать оценку предшествовавшей им президентской компании и прогнозируют, что случится после.

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Исход выборов решится в суде?

Financial Times рассказывает, что результаты выборов могут завязнуть в судебных разбирательствах.

И республиканцы, и демократы подготовились к возможным битвам в судах в день выборов и после него, а Трамп заявил, что может положиться на судебные инстанции, чтобы одержать победу.

В конечном итоге вероятность юридических разбирательств после выборов будет зависеть от того, что произойдет в день голосования и после него, а также от того, насколько большой будет разница в голосах при первоначальном подсчете. Но недавние судебные иски, связанные с досрочным голосованием, показали, к чему могут придраться кандидаты, а в некоторых случаях заложили основу для будущих разбирательств, пишет издание.

Трамп объявит себя президентом, не дождавшись результата?

Guardian размышляет, насколько вероятен сценарий, когда Трамп откажется признавать результаты выборов и объявит себя президентом.

Обстоятельства, в которых проходят выборы, - то есть в разгар пандемии - делают такой вариант более вероятными, чем при обычных выборах, рассуждает издание. Изменения в настроениях избирателей дали Трампу возможность выдвинуть необоснованные обвинения в мошенничестве и даже создать сценарий, при котором он мог бы преждевременно объявить себя победителем, пишет издание.

Рекордное количество американцев проголосовало досрочно, причем значительная часть сделала это по почте. Увеличение количества бюллетеней, отправленных по почте, может означать, что работникам избирательных участков потребуется больше времени, чтобы подсчитать и объявить результаты, и это может растянуться на несколько дней. Если Трамп будет лидировать в некоторых штатах до окончательного подсчета всех голосов, он может попытаться объявить себя победителем, полагает газета.

Прецедентов в истории еще не было

Independent также обращается к вопросу - что будет, если Трамп откажется покинуть Белый дом? Джо Байден ранее говорил, что при таком раскладе Трампа выведут оттуда силой.

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В угрозах президента не признать поражения на выборах газету больше всего беспокоит то, что в США не было подобного прецедента: мирная передача власти является основой американского общества, и ранее в случае спорных выборов решения принимались задолго до того, чтобы кто-то отказывался признать проигрыш.

Если Трамп проиграет Байдену и откажется покинуть свой пост за несколько дней до инаугурации избранного президента, страна впервые в истории окажется на неизведанной и непредсказуемой территории, пишет издание.

Неуверенность американцев в будущем накануне выборов

New York Times пишет, что на фоне пандемии коронавируса и высокого уровня безработицы одним из главных лейтмотивов нынешних выборов стала неуверенность американцев в будущем их страны.

Беспокойство о будущем США перевешивает большинство других проблем, о которых говорили избиратели, отдавая свой голос. Будущее страны беспокоит их больше, чем вероятность потерять работу во время рецессии, заболеть Covid-19 или стать жертвой насильственного преступления.

В общенациональном опросе, проведенном New York Times и Siena College, избиратели, как левого, так и правого толка, говорили о своей обеспокоенности тем, что жизнь следующего поколения американцев будет хуже. И они обеспокоены тем, что США могут лишиться своей демократии, пишет газета.

Жители США перестали доверять избирательной системе

Колумнист Los Angeles Times Николас Голдберг пишет, что многие жители страны не доверяют избирательной системе, называя это удручающим фактом. По мнению автора, это отсутствие доверия служит отражением более глубокого кризиса. Политические разногласия стали настолько непреодолимыми, а цинизм в отношении системы - настолько повсеместным, что не только избирательный процесс, но и само правительство потеряло легитимность в глазах избирателей.

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"Пару недель назад я наблюдал за фокус-группой, в которой участвовали более десятка неопределившихся избирателей. Абсолютно все они сказали модератору, что не доверяют СМИ, но затем добавили, что не доверяют президенту и не уважают его оппонента", - пишет Голдберг.

Появление скептицизма в отношении американского правительства и проводимой им политики можно во многом отнести на счет президента Трампу. В течение четырех лет он непрерывно критиковал основные институты государства - избирательную систему, Демократическую партию, ФБР и разведку, свободную прессу, ученых, работающих на правительство, и государственных служащих. Он высмеивал своих оппонентов, называя их преступниками, социалистами, опасными людьми или сумасшедшими.

Но предвзятое отношение американцев к системе появилось еще до Трампа и переживет его президентство. Оно накапливалось десятилетиями из-за того, что выбираемые должностные лица становились всё более непримиримы в своих суждениях и мстительны, пишет автор.

Трамп запомнится борьбой с "левой культурой"

Обозреватель USA Today Шарлотт Эллен считает, что президентство Трампа запомнится благодаря борьбе с левой идеологией. Она называет их четырехлетней передышкой от тирании культурных ценностей левых, благодаря тому, что политика его предшественника Барака Обамы во многих аспектах была остановлена или развернута вспять.

В Америке Трампа нормально, если вас расстраивает, когда вашу дочь-школьницу заставляют пользоваться одними туалетами и раздевалками с биологическими юношами [которые относят себя к женскому полу] или состязаться с юношами в видах спорта, которые предназначены только для девочек, пишет обозреватель.

В Америке Трампа нормально выступать за сохранение жизни будущего младенца, нормально поддерживать полицию, быть сторонником владения оружием и выступать на стороне Израиля. Если Трамп проиграет эти выборы, все это может быть отменено в одночасье, и Америка резко возвратится к той "нормальности", что была навязана ей идеологическими прогрессистами, доминирующими и контролирующими ее общественные институты, пишет автор.

Лавров: Россия воспримет любой выбор американского народа с уважением

"Коммерсант" в интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым задал вопрос о том, как сложатся отношения Москвы и Вашингтона после выборов. По мнению Лаврова, диалог с Россией остается в заложниках у американской внутриполитической борьбы, которая оказывает существенное влияние и на предвыборную риторику кандидатов в президенты.

"В очередной раз повторю, что Россия с уважением воспримет любой выбор американского народа и готова к выстраиванию конструктивного сотрудничества с победителем в соревновании за Белый дом вне зависимости от его партийной принадлежности. Однако принимая во внимание складывающиеся обстоятельства, мы реалистично оцениваем перспективы двустороннего взаимодействия и не завышаем планку ожиданий", - сказал министр.

Для России это выбор между "плохим и очень плохим"

"Московский комсомолец" задумался над тем, какой из кандидатов будет выгоднее для России.

"Ничего путного из президентства Трампа для отношений между Россией и Штатами не вышло. Ни одного вселяющего надежду соглашения заключено не было. Зато старые международные договоры, которые худо-бедно позволяли обеспечивать глобальную безопасность, именно при Дональде Фредовиче оказались выброшенными в корзину", - пишет издание.

"…приход Джо Байдена - вполне возможно - чреват дальнейшим углублением и расширением санкций и прочих мер давления. … Как ни банально это звучит, для России американская президентская кампания - это выбор между плохим и очень плохим. Так что при любом раскладе наши государственные мужи шампанского пить не будут. Тут уместнее напитки покрепче, хотя и сердечные капли не помешают", - полагает МК.

Американцы голосуют за или против Трампа

Русскоязычное израильское издание "Вести" сравнивает Трампа и Байдена и размышляет, как могут измениться взаимоотношения США и Израиля.

"Сторонники Трампа видят в нем героя и жертву. Героя - потому что он высказывается против всех, кого они ненавидят: политиков из Вашингтона, либералов, которые льют слезы над бедами всего человечества, бедняков, которые живут на социальных пособиях. Даже его заражение коронавирусом воспринимается как акт героизма: он заразился ради них. Но он одновременно и жертва - жертва коварных элит, которые плетут против него козни, государственных механизмов, прокуроров, прессы, левых", - пишет издание.

"Байден - это нечто другое. Он - "парве": ни рыба, ни мясо. ...эти выборы - не за или против кандидата от демократов. Только один человек здесь действительно важен: Трамп. Американцы будут голосовать за или против нынешнего президента", - отмечает газета.

Автор фото, Reuters