Трамп объявил о своей победе. В Америке считают, что он поторопился

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Трамп еще до выборов обещал объявить о своей победе сразу после подсчета самых первых, поданных избирателями лично 3 ноября, бюллетеней. Сейчас выяснилось, что слово он свое сдержал

О своей победе на президентских выборах Дональд Трамп объявил поздно ночью в среду, заявив, что его избирательный штаб намерен обратиться в Верховный суд, потребовав немедленно остановить все еще продолжающийся в США подсчет голосов. В Америке считают, что имя победителя президентской гонки станет известно лишь к концу этой недели.

Победную речь Дональда Трампа, с которой он выступил в ночь на среду в Белом доме, раскритиковали даже его ближайшие сторонники.

Президент сообщил, что выиграл в таких штатах, как Джорджия, Северная Каролина и Мичиган, несмотря на то, что избирательные комиссии еще официально не подвели итоги голосования, и заявил, что его избирательный штаб намерен обратиться в суд, чтобы остановить "крупнейшее мошенничество" - продолжающийся подсчет голосов.

"Это позор для нашей страны, - сказал Трамп, выступая в Восточной комнате Белого дома. - Мы обратимся в Верховный суд. Мы хотим, чтобы все голосование было остановлено. Мы не хотим, чтобы они нашли какие-то бюллетени в четыре часа утра, и добавили (эти голоса) к результатам".

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Неожиданное заявление президента США его советник, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи назвал "очень плохим стратегическим решением" и "очень плохим политическим решением". Экс-сенатор Рик Санторум и вовсе сообщил, что он "очень разочарован" словами главы Белого дома.

Почему в США считают, что Трамп поторопился?

По традиции, ведущие издания и телеканалы США уже через несколько минут после закрытия избирательных участков объявляют о том, кто из претендентов на президентский пост побеждает в том или ином штате. Эти предварительные данные основываются на экзитполах, которые крупнейшие СМИ проводят по всей стране, выводах собственных штатных аналитиков и на предварительных итогах голосования.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пока ясно одно: ни Дональд Трамп, ни Джо Байден не набрали необходимые для победы 270 голосов выборщиков. У обоих еще есть шанс на выигрыш, говорят эксперты

Объявленные в вечернем телеэфире цифры зачастую не совпадают у разных телеканалов и информационных агентств, и окончательную точку в этих подсчетах могут поставить только официальные заявления избирательные комиссии.

"К утру среды в США было точно известно только то, что в ключевых штатах все еще не пересчитаны бюллетени, присланные по почте, и что представители избирательных комиссий уже несколько раз обращались с просьбой набраться терпения и не публиковать неполные данные, - пояснил Русской службе Би-би-си политолог, эксперт вашингтонского Института Брукингса Марвин Калб. - Сейчас с уверенностью можно говорить только о том, что ни президент Трамп, ни Джо Байден не набрали необходимые для победы 270 голосов выборщиков, и что у обоих еще есть шанс на выигрыш".

В этом году избирательные комиссии в США отчитались о рекордных результатах: число проголосовавших составило более 150 млн, что почти на 20 млн больше, чем в 2016 году. При этом из-за пандемии коронавируса и отмены большинства ограничений на заочное голосование, почти две трети избирателей - более 100 млн - проголосовали по почте. Именно эти бюллетени могут решить судьбу выборов, но законодательство в разных штатах зачастую не позволяет избирательным комиссиям заранее подсчитать присланные по почте бюллетени. Во Флориде, например, этот подсчет комиссии могут начать еще за две недели до дня голосования, и таким образом уже к вечеру 3 ноября полностью отчитаться о результатах. В Аризоне и Джорджии пересчет может стартовать только в день выборов.

Предварительный подсчет голосов в нескольких так называемых "колеблющихся" штатах показывают заметное преимущество Трампа. Но в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании, например, избирательные комиссии еще не подсчитали почти треть поданных бюллетеней.

Более того, законодательство во всех трех штатах не разрешает членам комиссий вести пересчет присланных по почте бюллетеней после закрытия участков для голосования. Именно поэтому в одном из крупнейших городов штата Пенсильвания, Филадельфии, к вечеру 3 ноября оказались пересчитаны только 20% таких бюллетеней. По утверждению властей, подсчет будет возобновлен утром в среду, а окончательный результат может быть известен к середине дня пятницы.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Байден победил в Аризоне, впервые с 1996 года в этом штате побеждают представители Демократической партии

В большинстве штатов финальные итоги голосования официально могут быть объявлены через семь дней, но некоторые взяли еще более продолжительную паузу. Так, власти Северной Каролины решили, что могут продолжать подсчет до 22 ноября, а в Калифорнии и вовсе решили продлить сроки пересчета бюллетеней до 28 ноября.

Согласно закону, каждый голос поданный до закрытия участков вечером 3 ноября, должен быть учтен. Это касается и бюллетеней, отправленных по почте, если поставленный на конвертах почтовый штемпель свидетельствует о том, что письмо было отправлено до завершения дня голосования.

"Избирательные комиссии никогда еще не сталкивались с такими масштабами почтового голосования, так что в самом лучшем случае пересчет займет несколько дней или недель", - заметил Русской службе Би-би-си преподаватель университета Стони-Брук, политолог Джонатан Сандерс.

Почему Трамп поспешил объявить о своей победе?

Избирательные участки почти во всех штатах США открылись еще в конце сентября. Демократы призывали своих сторонников проголосовать досрочно, или отправить бюллетень по почте, чтобы в условиях пандемии избежать очередей и давки на избирательных участках. Республиканцы, в свою очередь, настаивали на том, что их сторонники должны лично прийти на участки именно 3 ноября.

В своих выступлениях сам президент Трамп неоднократно упоминал о "красной волне" (официальный цвет Республиканской партии - Би-би-си), которая в день голосования "сметет надежды демократов".

И действительно: все без исключения опросы общественного мнения показали, что большинство проголосовавших лично 3 ноября поддержали Дональда Трампа. Согласно правилам, именно эти бюллетени пересчитывают в первую очередь, так что предварительные итоги голосования и должны были сложиться в пользу кандидата от Республиканской партии.

В последние недели, выступая перед своими сторонниками, Трамп неоднократно заявлял о том, что он намерен объявить о своей победе сразу же после того, как будут подсчитаны самые первые, поданные избирателями лично 3 ноября, бюллетени. В ночь на среду выяснилось, что это обещание президент США сдержал.

Что точно известно?

Пока, по оценке вашингтонского издания Politico, Джо Байден по-прежнему опережает Дональда Трампа и сохраняет шансы на победу в гонке. К 5 часам утра среды бывший вице-президент США заручился 238 голосами выборщиков, президент США получил лишь 213 голосов. Напомним, что для победы необходимы 270.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Флорида за Трампа" - в этот раз, как и четыре года назад, Трамп победил во Флориде

Трамп был уже объявлен победителем в нескольких ключевых штатах, включая Флориду, Айову и Огайо, которые он уже выигрывал в 2016 году. Попытки демократов изменить расклад голосов в этих штатах оказались безрезультатными.

Ожидается, что Байден победит в Миннесоте, но главным "трофеем" для демократов стала Аризона: в этом штате представители Демпартии не побеждали с 1996 года.

До этого считалось, что для победы в президентской гонке бывшему вице-президенту необходимо выиграть в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане. Победа в Аризоне сократила этот список. Теперь для получения необходимого количества голосов выборщиков Байдену достаточно получить большинство голосов лишь в двух из этих штатов.

Социологи уже не берутся предсказывать, каковы сейчас шансы каждого из претендентов. Как показал день голосования, все опросы общественного мнения, уверенно сулившие Байдену сокрушительную победу на выборах, оказались не слишком точными.