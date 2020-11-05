Выборы президента США: главное за первые сутки после дня голосования

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Исход президентских выборов в США висит на волоске: президент Дональд Трамп и его соперник Джо Байден идут ноздря в ноздрю в ключевых колеблющихся штатах, хотя кандидат от демократов имеет небольшое преимущество, и его шансы на победу выглядят пока несколько выше. Но ни один кандидат пока не может достоверно утверждать, что победил, и оба предвыборных штаба заявили, что у них есть все шансы выиграть.

Гонка подходит к концу в нашу пользу, говорят в избирательном штабе Байдена. Кандидат от демократов заявил в среду вечером, что не готов объявить себя победителем, но уверен в своей победе, когда итоги голосования подведут.

Русская служба Би-би-си следит за подсчетом голосов в режиме онлайн-трансляции. Самую последнюю информацию о происходящем смотрите здесь.

"После долгой ночи подсчета голосов очевидно, что мы выигрываем достаточно штатов, чтобы набрать 270 голосов выборщиков, - сказал Байден. - Я здесь не для того, чтобы объявить о своей победе, а для того, чтобы сообщить, что по окончании подсчета голосов мы, уверен, станем победителями".

Но Трамп также уже заявил об уверенности в собственной победе и пообещал подать иск в Верховный суд по поводу допущенных на выборах нарушений, не представив, однако, каких-либо доказательств того, что они имели место.

"Это позор для нашей страны, - сказал Трамп, выступая в Восточной комнате Белого дома ранним утром в среду. - Мы обратимся в Верховный суд. Мы хотим, чтобы подсчет голосов был остановлен. Мы не хотим, чтобы они нашли какие-то бюллетени в четыре часа утра и добавили [эти голоса] к результатам".

Ожидается, что несколько ключевых штатов закончат подсчет голосов к вечеру среды. Однако окончательные результаты, вероятно, станут известны через несколько дней.

По всей видимости, в этот раз явка станет самой большой за последнее столетие. Более 100 млн человек проголосовали досрочно до дня выборов, а еще десятки миллионов добавили свои голоса во вторник.

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Результаты на вечер среды

Байден сохраняет небольшое преимущество в нескольких ключевых штатах, но результаты Трампа, как и в 2016 году, обогнали предсказания аналитиков. Для победы кандидату требуется 270 из 538 голосов в коллегии выборщиков. По состоянию на 2200 по Гринвичу, согласно подсчетам Би-би-си, у Байдена - 243 голоса, у Трампа - 214.

Разрыв между кандидатами в ключевых штатах "Ржавого пояса" - Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, которые привели Трампа в Белый дом четыре года назад, - очень невелик. Тем не менее в среду вечером ведущие мировые СМИ, в том числе агентство Рейтер и газета New York Times, заявили о победе Байдена в Мичигане.

Автоматически обновляющуюся карту с результатами выборов можно посмотреть по этой ссылке.

Байден сейчас также впереди в Висконсине, а лидирующее положение Трампа в Пенсильвании все еще может сойти на нет, когда посчитают все голоса, поданные по почте.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Результаты кандидатов в Висконсине очень близки

Однако республиканцы в Висконсине заявили, что немедленно потребуют пересчета голосов в штате, ссылаясь на сообщения о нарушениях в нескольких избирательных округах.

Байден также может победить в Аризоне, традиционно голосовавшей за республиканцев, и пока впереди в Неваде, хотя ожидается, что подсчет голосов там не возобновится до четверга.

Тем не менее, согласно прогнозам, действующий президент побеждает во Флориде, столь важной для общего итога выборов, и в консервативном Техасе, где кампания Байдена потерпела неудачу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сторонники Трампа у кубинского ресторана в Майами праднуют победу

В Джорджии и Северной Каролине результаты обоих кандидатов тоже очень близки, хотя Трамп пока незначительно опережает Байдена.

Трампу также, по прогнозам Би-би-си, достанутся Огайо и Миссури - так называемые "штаты-барометры", победитель в которых, как правило, в итоге занимает Белый дом.

Байден пока явно лидирует в общенациональном голосовании, набрав 50% голосов - на 2,5 миллиона больше, чем Трамп. Однако в 2016 году Хиллари Клинтон получила почти на три миллиона голосов больше, чем Трамп, но все же проиграла выборы.

На карту поставлен и контроль над Конгрессом. Республиканцы борются за то, чтобы удержать большинство в Сенате. Ожидается, что Палата представителей останется в руках демократов.

Что говорят кандидаты?

Байден написал в Твиттере: "Мы не успокоимся, пока каждый голос не будет посчитан".

Обращаясь к своим сторонникам в своем родном городе Уилмингтон, штат Делавэр, он сказал, что находится на пути к победе, но добавил: "Нам нужно набраться терпения, пока не будет завершена тяжелая работа по подсчету голосов".

Между тем Трамп в своем твите заявил, что произошли "неожиданные исчезновения бюллетеней", в результате которых его лидирующие позиции в нескольких штатах испарились. Никаких доказательств президент не представил. Компания Twitter пометила этот твит как потенциально спорный и вводящий в заблуждение.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Трамп, как он часто поступал во время кампании, выступил перед сторонниками в аэропорту

На собрании в Белом доме президент заявил, что имело место "крупное мошенничество", опять же без представления доказательств, и пообещал обратиться в Верховный суд США.

"Мы хотим прекратить все голосование", - сказал Трамп, очевидно, имея в виду, что хочет заблокировать подсчет отправленных по почте бюллетеней, которые в некоторых штатах юридически могут быть приняты и после выборов во вторник.

Предвыборный штаб Байдена осудил заявление президента как "возмутительное, беспрецедентное и неверное", назвав его неприкрытой попыткой лишить американских граждан демократических прав.

Позже Трамп написал в "Твиттере", что его адвокаты уже подали иски. "Хотя какой в этом прок? - задается вопросом он. - Ущерб целостности нашей избирательной системы и самим президентским выборам уже нанесен. Обсуждать нужно именно это".

Когда мы наконец узнаем результаты?

Официальные лица накануне выборов предупреждали, что в этом году из-за увеличения количества бюллетеней, отправленных по почте, возможно, результатов придется ждать несколько дней или даже недель.

В разных штатах действуют разные правила относительно того, как и когда подсчитывать почтовые бюллетени. В некоторых штатах для получения полных результатов могут потребоваться недели.