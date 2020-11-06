Дайджест: в США все еще выбирают президента, в Сингапуре запускают круизы в никуда, в Лондоне протестуют против карантина

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Байден лидирует в гонке, но это пока неточно

Шансы Джо Байдена на избрание президентом США остаются на момент подготовки этого дайджеста более предпочтительными: он продолжает лидировать в нескольких важных штатах. Но и говорить о проигрыше Дональда Трампа еще рано. Судьба выборов решается в Пенсильвании, Джорджии, Аризоне и Неваде, где продолжают считать голоса.

Согласно прогнозам, к настоящему моменту Джо Байден набрал 253 голоса выборщиков, у Дональда Трампа - 214 голосов. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов. Напомним, что в случае победы одного из кандидатов в том или ином штате, ему достаются все голоса выборщиков от этого штата.

По оценкам, за Джо Байдена уже проголосовало больше избирателей, чем за любого другого кандидата в президенты США: около 71,6 млн человек. Эксперты объясняют это рекордной за последние 120 лет явкой (почти 70%) и динамично меняющейся демографической ситуацией. Вместе с тем, согласно тем же оценкам, Трамп по числу отданных голосов занимает второе место в истории страны. Подробнее о том, что это значит для Байдена в случае его победы и для Америки в целом, читайте в обзоре прессы ниже.

Между тем, уже с определенностью можно сказать, что республиканцы сохранили большинство в Сенате. Планы демократов отвоевать у них четыре места провалились. При этом Палата представителей остается под контролем демократов.

Автор фото, DONAT SOROKIN/TASS Подпись к фото, В США Тинькова обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Суд в Англии решает, выдавать ли США российского банкира

В лондонском суде состоится рассмотрение дела об экстрадиции основателя "Тинькофф банка" Олега Тинькова в США. Американский минюст обвиняет его в сокрытии налогов на 1 млрд долларов.

Дело бизнесмена должно было рассматриваться с февраля по апрель, но слушания перенесли из-за его болезни. Врачи сообщили, что обнаружили у него лейкемию. Чтобы оставаться на свободе, Тинькову, по данным британских СМИ, пришлось внести залог в 20 млн фунтов.

Вторая волна ковида захлестывает Европу

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Всем жителям Кипра велено с 10:30 вечера расходиться по домам, а кафе, рестораны и магазины должны быть закрыты

Еще в нескольких европейских странах власти вводят карантинные меры, чтобы взять под контроль стремительное распространение коронавируса.

В Италии вводится комендантский час, который будет действовать с 10 вечера до 5 утра. Частичный локдаун объявлен в регионе Калабрия. В Ломбардии, Пьемонте и Валле-д'Аоста ограничения уже действуют. Там не будут работать бары, рестораны, большинство магазинов, а люди смогут покидать дома лишь, чтобы попасть на работу или в больницу.

вводится комендантский час, который будет действовать с 10 вечера до 5 утра. Частичный локдаун объявлен в регионе Калабрия. В Ломбардии, Пьемонте и Валле-д'Аоста ограничения уже действуют. Там не будут работать бары, рестораны, большинство магазинов, а люди смогут покидать дома лишь, чтобы попасть на работу или в больницу. На Кипр также возвращается комендантский час. Бары, рестораны и торговые центры должны закрываться в 22:30.

также возвращается комендантский час. Бары, рестораны и торговые центры должны закрываться в 22:30. Власти Дании заявили о введении с пятницы карантина в некоторых районах страны из-за мутации коронавируса у норок, делающей возможной его передачу человеку.

заявили о введении с пятницы карантина в некоторых районах страны из-за мутации коронавируса у норок, делающей возможной его передачу человеку. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг призвала сограждан воздержаться от поездок внутри страны на фоне нового всплеска заболеваемости.

Эрна Сульберг призвала сограждан воздержаться от поездок внутри страны на фоне нового всплеска заболеваемости. В Греции, которая на фоне прочих европейских стран сравнительно безболезненно перенесла первую вспышку инфекции, новый общенациональный локдаун вводится с воскресенья - об этом накануне заявил премьер-министр Кириос Митсотакис.

Куда глаза глядят

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пассажи на круизном лайнере должны будут соблюдать социальную дистанцию

В Сингапуре в пятницу стартует первый "круиз в никуда", который организуют компании Genting Cruise Lines и Royal Caribbean International. Круизная индустрия серьезно пострадала во время пандемии, практически полностью прекратив морские вояжи.

Судно отправится в путешествие с ограниченным количеством пассажиров и не будет заходить ни в какие порты. Организаторы пообещали обеспечить соблюдение всех необходимых мер предосторожности. Первое пробное путешествие на лайнере продлится три дня.

Задержали за "распятие" в центре Москвы

Автор фото, Georgi Markov/znak.com

В Москве у здания ФСБ России на Лубянке задержали активиста Павла Крисевича, который устроил перформанс в поддержку политзаключенных. Акция включала в себя символическое распятие активиста на кресте в образе Иисуса Христа в окружении горящих файеров.

О задержании Крисевича сообщил проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на своего адвоката Сергея Тельнова. Задержали одного участника акции в поддержку политзаключенных, сообщил "МБХ медиа" со ссылкой на фотографа Znak.com Георгия Маркова, который освещал эту акцию.

В Лондоне полиция разогнала ковид-диссидентов

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Полицейские увещевали участников митинга разойтись по домам и задерживали тех, кто отказывался

На Трафальгарской площади в центре Лондона прошла акция протеста против введения карантинных мер. По ее результатам было задержано более ста человек. Участники, многие из которых демонстративно были без масок, собрались на митинг накануне вечером, несмотря на действующий в Англии локдаун.

Представители правопорядка объяснили свои действия необходимостью защиты лондонцев. Вытесненные полицией с площади демонстранты до поздней ночи продолжали выражать свое недовольство, собираясь небольшими группами на прилегающих улицах.

В протесте участвовал бывший российский бизнесмен Евгений Чичваркин, которого возмутили действия британских властей и полиции, на что он пожаловался в своем "Инстаграме".

Забор безопасности в Университете Манчестера не простоял и дня

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В первый день локдауна в Англии студенты Манчестерского университета повалили металлическую ограду, за одну ночь окружившую их университетский городок.

Не желая мириться с таким положением, сотни разгневанных студентов снесли забор. Свои действия они объяснили тем, что и так испытывают стресс и стесненное положение из-за ковидных ограничений, а двухметровая ограда из стальных прутьев заставляет их чувствовать себя и вовсе как в тюрьме.

Руководство университета извинилось за доставленные переживания, сказав, что действовало, заботясь о безопасности студентов в эти неспокойные времена.

Чем хуже питание в стране, тем ниже там люди

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Из-за плохого питания в школьном возрасте средняя разница в росте между жителями самых высоких и самых низкорослых стран может достигать 20 см, выяснили британские ученые.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet, в 2019 году самые высокие 19-летние юноши жили в Нидерландах (183,8 см), а самые низкие - в Восточном Тиморе (160,1 см).

По словам исследователей, отслеживание изменений роста и веса детей по всему миру имеет большую важность, демонстрируя качество доступного питания и условий проживания.

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FT: мандат на правление с неясными полномочиями

Мировые СМИ обсуждают продолжающееся отсутствие официального победителя президентских выборов в США, состоявшихся во вторник.

Уязвленные либеральные сердца могут ненадолго воспрять духом, узнав, что Джо Байден получил больше голосов американских избирателей, чем кто-либо за всю историю президентства страны - до тех пор, пока они не узнают, что Дональд Трамп занял второе место по этому показателю, пишет Financial Times.

Он даже превзошел рекорд Барака Обамы 2008 года. Настоящий урок, который можно извлечь из рекордной явки избирателей и продолжающегося подсчета голосов, заключается в том, что в Америке существует ожесточенное разделение, раскалывающее население практически на равные части.

Байден в случае победы получит мандат на правление с неясными полномочиями.

Вопрос заключается в том, насколько широко ему удастся развернуть свою деятельность. Ответ будет неутешительным даже для такого умеренного демократа, как Байден. Если не произойдет серьезных изменений в результатах голосования, республиканцы сохранят контроль над верхней палатой Конгресса. Байдену повезет, если ему удастся протолкнуть через нее хотя бы крупицу из тезисов своей избирательных обещаний - таких как государственное медицинское страхование, крупные инвестиции в "зеленые" технологии и бесплатное обучение для студентов из семей со средним достатком.

Байден сможет оказывать большее влияние на международную политику, нежели на внутреннюю, поэтому жители других стран, в отличие от американцев, заметят изменения.

Он пообещал отменить значительную часть того, что сделал Трамп. Он намерен вновь присоединиться к Парижскому соглашению об изменениях климата, Всемирной организации здравоохранения и, возможно, возобновить ядерную сделку с Ираном. Но его шансы на повышение минимальной заработной платы в США будут близки к нулю. Не говоря уже о повышении налогов для самых богатых.

Призрак Трампа будет преследовать Америку Байдена, резюмирует FT.

Guardian: демократы прозевали Трампа

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Демократическая партия недостаточно серьезно отнеслась к причинам, приведшим к популярности Трампа среди американцев, пишет Guardian.

После победы Трампа в 2016 году многие демократы утешали себя мыслью, что это не их вина: их просто обманули, виновата Россия, а Хиллари Клинтон, которая изначально хотела, чтобы на выборах республиканцев представлял Трамп, оказалась у разбитого корыта.

Вместо того, чтобы предложить интересную альтернативу, Байден купался в лучах славы Барака Обамы, пытался показать себя "взрослым" по сравнению со своим оппонентом и пытался переманить избирателей Трампа лишь увещеваниями о его компетентности. Поразительно, что Трамп не только набрал больше голосов, чем в 2016 году, но и то, что на этот раз его выбрали 93% республиканцев, что на три процента больше, чем на предыдущих выборах, пишет издание.

После финансового кризиса президентская кампания Обамы, казалось, была готова положить конец неудачам сменяющих друг друга республиканской и демократической администраций. Но в то время как он спас банки от краха и позволил финансовым руководителям избежать наказания за их роль в кризисе 2008 года, заработная плата миллионов американцев не изменилась или даже снизилась.

В то время как доля общего дохода в стране, приходящаяся на средних американцев, в период с 1970 по 2018 год упала с 62% до 43%, количество миллиардеров выросло: с 66 в 1990 году (с совокупным состоянием в 240 млрд долларов) до 614 (с общим состоянием почти 3 трлн долларов).

В настоящее время Соединенные Штаты представляют собой общество, в котором каждый 11-й взрослый чернокожий житель находится либо в тюрьме, либо на испытательном сроке после условно-досрочного освобождения. Расовая несправедливость легла в основу движения Black Lives Matter, пишет газета.

Демократический истеблишмент оказался политически несостоятельным и не способным противостоять этим вызовам. Партия проиграла Трампу в 2016 году, а на этот раз в лучшем случае сможет сформировать лишь беззубую администрацию, не способную что-либо сделать, полагает издание.

NYT: Кремль поменялся ролями с оппозицией из-за американских выборов

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В России приверженцы политики Кремля, уже привыкшие к обвинениям в фальсификации голосов на выборах в стране, воспользовались заявлениями президента Трампа о мошенничестве на голосовании в США, чтобы поменяться ролями со своими оппонентами, пишет New York Times.

Для защитников Владимира Путина неподтвержденные заявления Трампа о масштабных фальсификациях на выборах стали, пожалуй, лучшим доказательством того, что демократия - это рецепт катастрофы. Критикам Путина есть что на это ответить: явная непредсказуемость и оттенок хаоса, в этот раз ставшие атрибутами самых важных выборов в мире, подчеркивают силу свободной системы, пишет газета.

Актуальность того, как россияне интерпретируют избирательный процесс в США в этом году, высока, и приверженцы Путина это знают. Сторонники демократии в России и во всем мире давно обеспокоены тем, что переживаемые Западом потрясения и саботаж американских институтов, устроенный Трампом, могут дискредитировать либеральные идеалы в их странах.

"Вся критика, исходящая от Трампа, де-факто служит оправданием российского авторитаризма, - цитирует издание политолога Александра Кынева. - Все это находит очень благодатную почву в России, потому что у нас есть массовое недоверие к нашим собственным выборам".

Twitter: премьер Словении поторопился с поздравлениями Трампу

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первая леди США родилась и выросла в Словении

Казусный случай произошел с премьер-министром Словени Янезом Яншой, который в среду в "Твиттере" поздравил с победой на выборах президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что подсчет голосов до сих пор не завершен и официально победитель не назван.

"Очевидно, что американцы выбрали Дональда Трампа и Майка Пенса еще на четыре года", - написал политик. Также он поздравил Республиканскую партию с хорошими результатами в целом по стране. Микроблог сопроводил эту публикацию предупреждением о том, что во время написания твита официальные результаты объявлены не были.

Мелания Трамп родилась и выросла в Словении, и многие жители страны испытывают теплые чувства к ней и ее мужу.

В ответ на критику в излишней поспешности со стороны журналистов Янша написал в "Твиттере", что поздравил Республиканскую партию, которая добилась отличных результатов. "Что касается президента, то я выразил личное мнение, что он победил. Я до сих пор так считаю", - добавил он. После этого премьер продолжил ретвиты материалов в поддержку Трампа.

Как Россия спрваляется без рабочих мигрантов

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Из-за пандемии коронавируса российские работодатели столкнулись с дефицитом иностранной рабочей силы. Многие уехавшие весной мигранты хотели бы вернуться, но выбор легальных путей невелик.

Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, как Москва и Подмосковье справляются без привычного числа мигрантов, а мигранты - без работы в России.

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, 60% вооружения Азербайджана куплено у израильских компаний, а за последние 5 лет объем торговли оружием между двумя странами превысил 740 миллионов долларов. Почему Израиль так тесно связан с Азербайджаном, и как выглядят его отношения с Арменией - в видео Русской службы Би-би-си.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Откуда в Нагорном Карабахе израильское оружие