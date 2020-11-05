Коронавирус в мире: комендантский час на Кипре, рекордное число больных в США

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Англия, Греция и Италия погружаются в локдаун, комендантский час на Кипре, до сих пор благополучная Норвегия бьет тревогу, рекордная заболеваемость в США. Эти и другие новости о развитии ситуации с пандемией коронавируса - в нашем ежедневном обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом переболело или продолжает болеть 48,2 млн человек, умерло более 1,2 млн.

Локдауны в Европе

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Это центр города Ньюкасл в разгар дня в четверг

В Англии с четверга начался второй локдаун, который продлится как минимум до 2 декабря. Закрылись магазины товаров не первой необходимости, бары, рестораны, спортзалы и все развлекательные заведения. Транспорт пока работает в штатном режиме.

Население просят не выходить из дома без крайней необходимости. Но в отличие от первого локдауна в этот раз британское правительство решило не закрывать школы и вузы.

В четверг министерство финансов объявило, что продлевает до марта программу ежемесячных выплат работникам, вынужденно находящимся в бессрочном отпуске. Банк Англии выделяет дополнительно около 150 млрд фунтов стерлингов на поддержание британской экономики.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Греция вводит обязательное правило ношения масок в общественных местах

Премьер-министр Греции Кириос Митсотакис объявил в четверг, что в стране с воскресенья начнется новый общенациональный локдаун, но школы продолжат работать. Ношение масок обязательно в общественных местах.

На Кипр возвращается комендантский час. Бары, рестораны и торговые центры должны закрываться в 22:30. В ресторанах теперь посетителям надо оставаться в масках, пока официанты не принесут еду.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг призвала норвежцев воздержаться от поездок внутри страны на фоне нового всплеска заболеваемости.

В последние несколько дней в некоторых районах страны ситуация значительно ухудшилась, и общее число заболевших за последнюю неделю стало рекордным с начала эпидемии. До сих пор эпидемиологическая ситуация в Норвегии считалась одной из самых благоприятных в Европе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Директор всемирно известного музея Уффици во Флоренции Айке Шмидт этой фотографией призывает итальянцев соблюдать правила карантина, не теряя веры в прекрасное

В Италии вступление локдауна в силу отложено на один день - до пятницы. В заявлении офиса премьер-министра говорится, что эта небольшая отсрочка должна помочь итальянцам завершить приготовления к неделям строгих ограничений, например, переместиться в тот район, где человеку предпочтительнее находится в ближайшее время.

С пятницы Италия будет поделена на 20 регионов, каждому из которых будет присвоен цвет, соответствующий уровню эпидемиологической угрозы - красный (высокий уровень), оранжевый (средний) и зеленый (низкий). Одним из факторов также является загруженность местных больниц.

По всей стране вводится комендантский час, закрываются музеи и выставки, торговые центры будут работать только в будние дни. Сокращается количество общественного транспорта на улицах, ученики старших классов возвращаются к обучению онлайн.

Ситуация в мире

В США за последние сутки зафиксировано более 100 тыс. новых случаев заболевания Covid-19. Более 1100 человек умерло за один день: сюда входят смерти непосредственно от коронавируса, а также от хронических заболеваний, обострившихся из-за инфекции.

Также значительно возросло число госпитализированных больных. В настоящей момент в больницах по всей стране с диагнозом Covid-19 находится более 50 тыс. человек.

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Власти Китая снова вводят ограничения на въезд в страну для граждан ряда стран, в частности, Британии и Бельгии. Для приезжающих из США, Франции, Германии, Австралии, Сингапура и Японии действуют жесткие правила прохождения тестов на Covid-19.

В некоторых случаях тестирование необходимо проходить дважды: у себя в стране за определенное количество часов до вылета и по прилете в Китай. Кроме того, должно быть два типа тестов - ПЦР и тест на антитела.

В марте, на пике распространения эпидемии, Китай запретил иностранцам въезд в страну, но в сентябре запрет был полностью снят.

Другие новости

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан призвал провести всестороннее расследование в связи со вспышкой Covid-19 на фермах по разведению норок в Дании. Среди животных обнаружен мутировавший коронавирус.

ВОЗ призывает разобраться, каким образом Covid-19 передался животным, так как возникшая ситуация показывает, что под угрозой могут оказаться любые зоофермы Европы.

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Накануне власти Дании приняли решение об выбраковке 15 млн норок в целях сдерживания инфекции. Испания и Нидерланды, где также разводят норок в промышленных масштабах, приступили к проверкам своих хозяйств.

До конца года Британия получит лишь 4 млн доз разработанной в Оксфорде антикоронавирусной вакцины, хотя рассчитывала на гораздо большее количество, заявил в четверг глава британской программы по закупке вакцины. Это связано со сбоем в графике работы фармацевтической компании-производителя Astra Zeneca.

В мае Британия подписала соглашение о закупке 100 млн доз вакцины, 30 млн из которых должны были быть получены к сентябрю.

В компании объясняют, что обычно переход от разработки препарата к его масштабному производству занимает до нескольких лет. Но в данном случае, с учетом эпидемиологической ситуации, процесс происходит в беспрецедентные сроки, и 100 млн доз будут в полном объеме отправлены заказчику в будущем году.