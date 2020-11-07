Важнейший партнер или главная угроза: что Байден говорил о России за 40 лет

Автор фото, Valery Sharifulin/Tass Подпись к фото, Байден довольно резко высказывался о Владимире Путине

Избранный президент США Джозеф Байден в ходе своей почти полувековой политической карьеры неоднократно бывал в СССР и в России. Его оценки советской и российской политики постепенно менялись - если в конце 1970-х годах он выступал за налаживание контактов с Москвой, то в последние годы активно призывает к санкциям и другим жестким действиям против Кремля.

Байден заручился 270 голосами выборщиков, достаточными для победы на президентских выборах. Его оппонент, действующий президент Дональд Трамп с такими результатами не согласен и намерен их оспаривать.

Русская служба Би-би-си собрала самые яркие высказывания Джо Байдена о России за последние 40 лет.

Переговоры по ОСВ-II

Байден впервые оказался в Советском Союзе еще в начале 1970-х годов. Летом 1979 года он отправился в СССР в составе делегации американских сенаторов для переговоров о взаимном сокращении ядерных вооружений в рамках договора ОСВ-II. В интервью газете New York Times 30 августа 1979 года Байден (тогда возглавлявший сенатский подкомитет по делам Европы) отмечал, что представители советской стороны, возможно, впервые выразили готовность пойти навстречу американцам и резко сократить ядерный арсенал.

В советской прессе визиту Байдена была посвящена лишь крохотная заметка в газете "Правда" под названием "Знакомство с Ленинградом". В ней рассказывалось о визите американской делегации на Пискаревское кладбище, где расположены массовые захоронения жертв блокады Ленинграда и защитников города. "Человечество благодарно ленинградцам за их великий подвиг. Мир, завоеванный ими, должен стать целью нашей жизни", - цитировала Байдена советская газета.

В марте 2011 года - во время очередного визита в Москву - Байден решил рассказать о деталях той поездки на встрече со студентами МГУ.

"Я впервые побывал в Москве в 1973 году, но летом 1979 года президент [США Джимми] Картер попросил меня возглавить делегацию американских сенаторов, которые сомневались по поводу переговоров по ОСВ-II. Я сам был горячим сторонником этого договора, однако некоторые сенаторы не были знакомы с документом и относились к нему скептически. Девять из них приехали со мной в Россию. Мы сели за стол переговоров в Кремле напротив Леонида Брежнева. Слева от него сидел министр обороны [Дмитрий] Устинов, справа - глава Совета министров [Алексей] Косыгин.

Надо сказать, что это было совсем другое время. Я помню, что председатель Брежнев был болен серьезнее, чем мы думали. Он извинился, покинул собрание раньше времени и передал руководство Косыгину, который сказал следующее (я никогда не забуду этих слов): "Пока мы не начали нашу дискуссию, сенатор, давайте договоримся, что мы не доверяем вам, а вы не доверяете нам. И у нас обоих есть на то веские причины". Так прямо и сказал".

Автор фото, AFP Подпись к фото, В марте 2011 года Байден приезжал с визитом в Россию. На фото: Байден с президентом Дмитрием Медведевым и главой МИД Сергеем Лавровым

Распад СССР и война в Чечне

В 2001 году Байден возглавил сенатский комитет по международным делам. Одно из первых слушаний, которые он провел на этом посту, было целиком посвящено положению этнических меньшинств в России, причем особое внимание было посвящено ситуации в Чечне, где за год до этого завершилась активная фаза так называемой Второй чеченской войны. Во вступительном слове Байден еще раз подчеркивал важность развития отношений с Россией.

"Все 29 лет, что я заседаю в сенате, я постоянно повторял, что у США нет более важных международных отношений, чем отношения с Россией. Многое изменилось в России после распада Советского Союза, но я верю, что важность двусторонних отношений сохраняется".

Байден также решил вспомнить свою встречу с генералом Александром Лебедем в 1997 году, которая очень впечатлила его.

"В 1997 году я встречался в Москве с генералом Лебедем, который стучал по столу и был очень жестким. Я никогда не забуду, что он сказал по поводу Чечни, где ему доверили завершение первой войны. Он сказал (я перефразирую, но это близко к сказанному): "Мне все равно, станет ли она (Чечня) независимой, это меня не волнует". У этого человека был опыт Афганистана, он военный, и меня очень впечатлила тогда его искренность. Я ушел оттуда, думая, что ему действительно все равно, будет ли Чечня независимой или нет".

Перезагрузка отношений с Россией

Став вице-президентом при Бараке Обаме, Байден практически сразу заговорил об улучшении отношений с Россией. Тему перезагрузки отношений он затронул в феврале 2009 года на конференции по безопасности в Мюнхене, за месяц до того, как госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава МИД Сергей Лавров нажали символическую кнопку "перезагрузки" отношений между Вашингтоном и Москвой на переговорах в Женеве.

"США отвергают заявления о том, что успехи НАТО - это потери России, и что сила России - это слабость НАТО. За последние несколько лет мы увидели опасный сдвиг в отношениях между Россией и членами нашего альянса. Настало время нажать кнопку перезагрузки и пересмотреть те многочисленные области, в которых мы можем и должны работать вместе. Наши российские коллеги давно предупреждают о растущей угрозе со стороны "Талибана" и "Аль-Каиды" в Афганистане. Сегодня НАТО и Россия могут и должны сотрудничать, чтобы вместе победить общего врага".

Автор фото, Tass/Archive Подпись к фото, Байден неоднократно бывал в СССР. На фото: переговоры по разоружению в 1988 году

Переговоры с Путиным в 2011 году

В последние годы Байден известен как ярый критик российского президента Владимира Путина. Одно из своих самых известных и резких высказываний о российском лидере Байден сделал в 2014 году в интервью журналу New Yorker, когда описывал визит в Москву в 2011 году (на тот момент Путин занимал должность премьер-министра).

"У меня был переводчик, и когда он (Путин) показывал мне свой кабинет, я сказал: "Это потрясающе, что может сделать капитализм, не так ли? Прекрасный кабинет!" Он засмеялся. Когда я повернулся, то оказался с ним лицом к лицу. Я сказал: "Господин премьер-министр, я смотрю в ваши глаза и я не думаю, что у вас есть душа"… Он посмотрел не меня, улыбнулся и сказал: "Мы понимаем друг друга". Вот что это за человек".

Этими словами Байден, вероятно, хотел поспорить с высказыванием 43-го президента США Джорджа Уокера Буша, который в июне 2001 года после встречи с Путиным в Словении заявил, что посмотрел российскому президенту в глаза и “смог понять его душу”.

Крым и Украина

После смены власти на Украине в марте 2014 года Байден резко осудил аннексию Крыма Россией и выступил за введение жестких санкций против Кремля. При этом вице-президент активно обещал поддержку новым украинским властям и обещал Киеву денежную и военную помощь. Свою позицию он четко обозначил в марте 2014 года на встрече с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

"13 из 15 стран-членов Совета безопасности ООН признали референдум в Крыму незаконным. Даже Китай решил не поддерживать его и воздержался, и Россия осталась одна, обнаженная перед всем миром за ту агрессию, которую они предприняли. Это простой факт, что политическая и экономическая изоляция России только усилится, если она продолжит идти по тому же пути. И на самом деле она еще увидит новые санкции со стороны США и ЕС".

Более категоричные высказывания прозвучали из уст Байдена в декабре 2015 года, когда он выступал в Верховной раде.

"В XXI веке мы не можем позволять странам насильственно изменять границы. Это базовые правила. И если мы отступим от них, мы об этом пожалеем. Россия нарушила эти базовые правила и продолжает их нарушать. Сегодня Россия оккупировала суверенную украинскую территорию. Позвольте мне быть предельно четким: США не признают и никогда не признают российские попытки аннексировать Крым. Именно так просто это и стоит понимать: этому нет никаких оправданий".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Визит Джо Байдена в Россию 10 марта 2011 года. В тот день Путин предложил Байдену ввести безвизовый режим между Россией и США

Россия как главная угроза

С момента украинского кризиса Байден свою риторику в отношении Москвы не смягчил. Даже наоборот, со временем он стал не только призывать к новым санкциям против Кремля, но и называл Россию главной угрозой США на международной арене. Так, в январе 2017 года на экономическом форуме в Давосе он открыто обвинил Москву во вмешательстве в выборы президента США.

"При президенте Путине Россия использует любой подходящий инструмент, чтобы свести на нет все достижения Европейского проекта, нащупать линии разлома западных стран и вернуться к политике сфер влияния. Многие европейские страны в этом году проводят выборы, и мы должны ждать новых попыток России вмешаться в демократический процесс. Это снова случится, я вам обещаю. И снова причина будет ясна: развал либерального международного порядка".

Во интервью Си-би-эс в октябре 2020 года - в разгар предвыборной кампании - Байден прямо назвал Россию главной угрозой для своей страны.