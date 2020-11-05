Президент Косова Хашим Тачи ушел в отставку. Он обвинен в военных преступлениях

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Президент Косова Хашим Тачи подал в отставку после того, как выдвинутые против него в июне обвинения в убийствах, похищении людей и пытках были окончательно утверждены. Теперь политика ждет международный суд в Гааге.

52-летний Тачи руководил частично признанной республикой с 2016 года, ранее был ее премьером и министром иностранных дел.

В 1997-1999 годах он возглавлял Армию освобождения Косова (АОК), боровшуюся за независимость от Сербии. Обвинения относятся к тому периоду.

"Ни при каких обстоятельствах я не могу позволить себе предстать перед судом в качестве президента Республики Косово. Таким образом, чтобы защитить достоинство президентского поста, страны и граждан, я покидаю пост президента Республики Косово", - заявил он в четверг на пресс-конференции в Приштине.

"Это нелегкий момент для меня, моей семьи и всех тех, кто поддерживал меня и верил мне на протяжении нашей 30-летней борьбы за свободу, независимость и формирование нации", - добавил Тачи.

Виновным себя он не считает. Большинство косовских албанцев находит войну против "сербского угнетения" справедливой самообороной.

В июне прокуроры предъявили ему обвинения по десяти эпизодам, в которых фигурируют около ста пострадавших. Ни они, ни Тачи не приводили дальнейших подробностей.

"Жертвами преступлений, о которых идет речь, были сотни людей, личности которых известны. Это косовские албанцы, сербы, цыгане, представители других национальностей и политические оппоненты", - сказано в заявлении прокуратуры.

Аналогичные обвинения выдвинуты также против лидера правящей Демократической партии Косова, бывшего спикера парламента Кадри Весели, а также против исполнявшего в 2010-2011 годах обязанности президента республики Якупа Красничи.

Созданная в 2015 году при поддержке ЕС Специальная палата по Косову работает по законам республики, но укомплектована международным персоналом и находится в Гааге, чтобы оградить свидетелей от давления в стране, где многие полевые командиры 1990-х годов занимают высокие посты.

Временно исполнять обязанности президента Косова будет председатель парламента Вьоса Османи.

"Надежда для тысяч жертв войны"

"Предъявление обвинений означает надежду для тысяч жертв войны в Косово, ждавших справедливости больше двадцати лет", - заявила докладчик Amnesty International ("Международная амнистия") по Балканам Хелена Сесар.

Вооруженный конфликт в бывшем сербском автономном крае унес около 10 тыс. жизней и был остановлен вмешательством НАТО.

После вывода сербской армии и полиции Косово фактически сделалось международным протекторатом, а в 2008 году провозгласило независимость.

Примирение между косоварами и косовскими сербами, ставшими в новом государстве меньшинством, так и не наступило.

Дипломатические отношения с Республикой Косово поддерживают 93 государства.