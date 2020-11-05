На Лубянке активиста "подожгли" на кресте в образе Христа

Автор фото, Georgi Markov/znak.com

В Москве у здания ФСБ России на Лубянке задержали активиста Павла Крисевича, который устроил перформанс в поддержку политзаключенных. Его "распяли" на кресте в образе Иисуса Христа и "подожгли".

Об задержании Крисевича сообщает проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на своего адвоката Сергея Тельнова. Задержали одного участника акции в поддержку политзаключенных, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на фотографа Znak.com Георгия Маркова, который освещал эту акцию.

"Активисты собирались провести акцию в поддержку политзаключенных, в ходе нее они облили крест веществом, которое горит при 40℃ и не наносит человеку вреда. На кресте был "распят" активист, а его соратники кидали в огонь тома уголовных дел", - пишет "МБХ медиа".

Как можно рассмотреть на фотографиях, возле креста лежали тома уголовных дел с надписями "Дело Бориса Немцова" и "Дело сестер Хачатурян", пишет "Медиазона".

"Нас окружили сотрудники ФСО", - сказал фотограф Марков.

В видео, опубликованном телеграм-каналом Baza, слышно, что Крисевич говорит подошедшим к нему сотрудникам: "Я прибит".

Активист стоял на табуретке, привязав руки к деревянному кресту, имитируя распятие Христа.

Другие активисты, одетые в плащи с надписью ФСБ, поджигали тома дел, сообщает Znak.com.

Издание пишет, что Крисевич известен и другими провокационными перформансами. В августе он провел в Петербурге акцию в поддержку политзаключенных в России и Беларуси, сначала "повесившись" с помощью троса на Троицком мосту, а затем спрыгнув в воду.

У здания Люблинского суда Москвы, где слушалось дело "Нового величия", Крисевич "зарезал" манекена в образе сотрудника правоохранительных органов. Тогда его тоже задержали.