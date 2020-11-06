"Здоровье отменное". Кремль прокомментировал публикации о болезни Путина

Автор фото, Alexei Nikolsky/TASS Подпись к фото, Путин в Кремле во время совещания с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции. Пятница, 6 ноября

Британские таблоиды выдвинули версию о том, что российский президент Владимир Путин болен и может досрочно уйти в отставку. Эти публикации в пятницу пришлось комментировать Кремлю.

Диалог на эту тему состоялся в конце ежедневного разговора журналистов с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

"У президента все хорошо"

- Тут пошла такая информационная волна в западных таблоидах - Daily Mail, Sun, и так далее, NY Post... По поводу здоровья президента и того, что он собирается в отставку в связи с тем, что то ли болен Паркинсоном, то ли просто семья его просит уйти пораньше с поста. Можете прокомментировать, пожалуйста, эти сообщения? - спросил корреспондент агентства Блумберг.

- Ну вы знаете, здесь особо комментировать нечего... Ну чушь это полная. У президента все хорошо. У президента все хорошо.

- Со здоровьем? - переспросил корреспондент.

- Безусловно. Здоровье отменное, да, - сказал пресс-секретарь Путина.

- И в отставку пока в ближайшее время уходить не собирается? - спросил журналист.

- Нет, - заявил Песков.

Что комментирует Кремль

В пятницу британский таблоид Sun вышел с заголовком о том, что 68-летний Путин "уходит с поста президента России в начале следующего года" на фоне растущих опасений за свое здоровье.

Газета сослалась на свои московские источники и кремлевских наблюдателей. Эти наблюдатели заметили на кадрах хроники с Путиным, что у того якобы есть симптомы возможной болезни Паркинсона. Таблоид перечислил, какие именно движения российского президента могли навести на такую мысль.

Слухи о том, что Путин может вскоре покинуть пост президента, усилились на фоне принятия российским парламентом законов в развитие поправок в Конституцию, следует из публикации. Среди поправок есть и та, что гарантирует бывшим президентам пожизненное сенаторство.

Среди прочего Sun ссылается на политолога Валерия Соловья, который тоже предположил, что у Путина якобы могут быть симптомы болезни Паркинсона. Соловей сделал прогноз, что Путин вскоре назначит нового премьер-министра, который станет его возможным преемником, пишет таблоид.

Еще один британский таблоид Daily Mail в пятницу опубликовал статью аналогичного содержания. Вывод о том, что Путин якобы страдает болезнью Паркинсона, сделан также на основе видеокадров. Издание тоже ссылается на политолога Соловья, который в России известен своими радикальными высказываниями.

Летом суд оштрафовал радио "Эхо Москвы" за интервью Соловья, в марте заявлявшего о десятках тысячах заболевших коронавирусом в России. Радиостанцию и ее сайт признали виновными в распространении в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации.