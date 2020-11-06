Умер Михаил Жванецкий, король смеха и печальный мудрец

Автор фото, Vyacheslav Prokofiev/TASS

Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет. Из творцов российской культуры последних десятилетий Жванецкий по всеобщей любви и известности стоял, пожалуй, рядом с Владимиром Высоцким. Его смех порой был смехом сквозь слезы: да, человек смертен, да, мир несовершенен, поделать с этим ничего нельзя - остается только относиться ко всему с юмором.

"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", - написала певица Алла Пугачева в "Инстаграме" в посте с фотографией Жванецкого.

Если в 1950-х властителями дум в России были поэты, то 1980-е стали временем расцвета разговорного юмора и сатиры. На эстраде и на телевидении блистали Геннадий Хазанов, Григорий Горин, Аркадий Арканов, Михаил Задорнов, Евгений Петросян, Лион Измайлов, Михаил Евдокимов, дуэт Ширвиндт-Державин. Но на этом небосводе талантов ярче всех сияла звезда Жванецкого.

Его отличало великолепное чувство языка. Он умел играть словами, ставить их в неожиданные сочетания и выворачивать наизнанку: "Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью". Или сказать совершенно обычную фразу, а после секундной паузы добавить нечто, от чего зал взрывался хохотом: "Крейсер под моей командой не войдет в нейтральные воды. Из своих не выйдет".

Автор фото, Вячеслав Прокофьев/ТАСС Подпись к фото, Портфель Жванецкого - такой же неотъемлемый атрибут, как кепка Ленина и сигара Черчилля

До Жванецкого бытовало мнение, что писать хорошие тексты и представлять их на сцене - разные профессии. Его предшественник и учитель, великий Аркадий Райкин, был актером: играл, переодевался, перевоплощался.

Единственным инструментом Жванецкого было слово. Когда требовалось дать ему определение, неизменно и совершенно справедливо говорили: "писатель Михаил Жванецкий".

Он не актерствовал подчеркнуто и нарочито и доказал, что это необязательно. Просто выходил с кожаным портфелем, доставал листки формата А4 и читал ровным голосом, а публика стонала от восторга.

Миниатюры Жванецкого несли глубокую житейскую мудрость и, как ни странно, неизбывную печаль. Он был философ: человек смертен, мир несовершенен, поделать с этим ничего нельзя, остается только относиться ко всему с юмором.

Знаменитое: "Я не стал этим и не стал тем. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит", - это ведь крик души во время кризиса среднего возраста.

По возрасту Михаил Жванецкий был последним выдающимся представителем "одесского периода" русской культуры, давшего Ильфа и Петрова, Утесова, Бабеля, Катаева, Олешу. Он родился в "городе у моря" 6 марта 1934 года в семье врачей. По его собственным словам, "и не знал, что можно печататься и выступать". Окончил институт инженеров морского флота и семь лет работал в одесском порту механиком по кранам.

В годы "оттепели" страна не сделалась свободной, но перестала быть угрюмой. То было время взрывного расцвета юмора: в кино, на эстраде, в молодежных театрах миниатюр, ставших предтечей КВН, в стенгазетах.

Еще во время учебы Жванецкий начал писать миниатюры и монологи и создал самодеятельный театр "Парнас-2". Там же выступали его будущие многолетние партнеры Роман Карцев и Виктор Ильченко.

В 1963 году во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр молодой автор представился его руководителю Аркадию Райкину, который взял его произведения в свой репертуар, а спустя несколько месяцев пригласил в театр завлитом.

Сотрудничество двух выдающихся людей продолжалось шесть лет. При этом народ не знал ни того, что многие бывшие у всех на слуху тексты, в том числе "Авас", "В греческом зале", "Век техники", созданы Жванецким, ни вообще имени последнего.

Таково было условие Райкина. Великий артист не опускался до присвоения чужого труда, а просто обходил вопрос молчанием. Публика же знала "миниатюры Райкина" и в дальнейшее не углублялась.

"Наступил момент, когда подобное положение Жванецкому показалось обидным. Входя в троллейбус и слыша реплики собственного сочинения, ему хотелось обратить внимание пассажиров на то, что автор-то вот он", - признался Райкин в мемуарах, но поведения не изменил.

Впоследствии Райкин и Жванецкий отдавали должное друг другу, но в воспоминаниях и высказываниях обоих сквозила недосказанная публично обида.

Довольно скоро друзья стали спрашивать Жванецкого, почему бы ему не начать самостоятельную карьеру. Мешал, по его словам, недостаток уверенности.

В 1970 году Жванецкий, Карцев и Ильченко ушли от Райкина в Одесскую филармонию, где быстро прославились в качестве, как говорили тогда, артистов разговорного жанра.

Жванецкий стал проводить все больше времени в Москве и в 1983 году перебрался туда окончательно, основав собственный театр миниатюр, который возглавлял до конца жизни.

Во время перестройки он включился своим творчеством в политику, и не было сомнений, на чьей стороне его симпатии. Говорили, что вклад Жванецкого в развенчание "совка" не меньше вклада самого Горбачева.

В 1990-х годах он несколько сбавил обороты, замечая, что охотников высмеивать новую российскую власть и без него довольно, а восхвалять и поддакивать он не умеет.

В одном из интервью писатель сказал, что в современности ему больше всего нравятся "неограниченные возможности и разнообразие - после того унылого однообразия, в котором мы жили"..

С 2002 года Михаил Жванецкий вел программу "Дежурный по стране" на телеканале "Россия-1".

Он выступал против содержания под арестом юриста ЮКОСа Светланы Бахминой и подписал открытое письмо деятелей культуры в защиту участниц Pussy Riot. В 2015 году минкульт Украины включил его в "белый список" российских артистов и интеллектуалов.

В июне того же года на церемонии вручения премии "ТЭФИ" Жванецкий прочитал монолог, в котором юная сотрудница телевидения поучает маститого писателя-юмориста: "Это телевидение, это не для умных, дед. Для рейтинга в лоб надо!".

Российские СМИ сообщали, что шутки Жванецкого вызвали недовольство присутствовавшего в зале телевизионного начальства.

Прощальным выходом писателя стало большое выступление в честь его 85-летия в московском концертном зале имени Чайковского.

В октябре 2020 года он объявил, что больше не станет появляться перед публикой. "Стареть нужно дома", - сказал от его имени журналистам представитель Жванецкого.

Михаил Жванецкий был народным артистом России, кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, почетным гражданином Одессы и президентом Всемирного клуба одесситов. В 2009 году власти города переименовали бывший Комсомольский бульвар в бульвар Жванецкого.

Писатель не любил распространяться о своей личной жизни. Известно, что его первый брак продлился недолго, а впоследствии он имел, по одним сведениям, четырех, по другим - пять детей от женщин, с которыми не состоял в зарегистрированных отношениях.

Изумительные афоризмы Жванецкого остались с нами навечно. Давайте вспомним некоторые из них: