"Экологичная роскошь". К 2030 году "Бентли" перестанет делать автомобили с бензиновым двигателем

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Модель Mulliner Bacalar

Автомобили "Бентли" никогда не претендовали на экологичность, зато их сильной стороной были мощные (бензиновые, разумеется) двигатели и роскошные салоны.

Но все в этом мире стремительно меняется, и теперь настал черед компании Bentley Motors объявить о полном переходе на электромобили уже к 2030 году.

А во время переходного периода компания будет предлагать клиентам машины с гибридным двигателем.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кто сказал, что "Бентли" не должны меняться? Компания уже поддалась моде, выпустив семиместный кроссовер

Собственно, кардинальное решение приняла не столько сама Bentley, сколько владеющая брендом германская Volkswagen, которая также планирует стать углеродно-нейтральной в ближайшее десятилетие.

Электромобили в самом деле набирают все большую популярность, и если общие показатели продаж новых машин в Великобритании в октябре этого года стали самыми низкими за последние 9 лет, то цифры продаж электромобилей на этом фоне выглядят просто радужными: по сравнению с прошлым годом уже продано в три раза больше таких машин - 76 тыс.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Роскошь, роскошь и еще раз роскошь - непременная отличительная черта "Бентли"

"За десятилетие Bentley из столетнего производителя роскошных автомобилей преобразится в образец новой, экологичной и этичной роскоши", - обещает исполнительный директор компании Эдриан Холлмарк.

За этими обещаниями стоят многомиллиардные инвестиции Volkswagen в новые технологии. Bentley Motors заверяет также, что стремится увеличить пропорцию женщин и представителей этнических меньшинств в руководящем составе с 20 до 30 процентов.

Что касается рабочих рук, то тут все несколько сложнее: компания клятвенно обещала, что сборщики, трудившиеся над двигателями внутреннего сгорания, будут переучены на производство электродвигателей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вот так, по мнению ценителей старой школы автомобилестроения, должен выглядеть двигатель "Бентли"

Однако Bentley уже объявила о сокращении тысячи рабочих мест в целях экономии, хотя потом и несколько снизила объем запланированных увольнений.

Что же касается армии верных бренду автолюбителей (не такой уж и большой, если учитывать стоимость товара), то здесь, надо думать, специалисты-маркетологи проделали свою работу.