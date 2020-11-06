"Экологичная роскошь". К 2030 году "Бентли" перестанет делать автомобили с бензиновым двигателем
Автомобили "Бентли" никогда не претендовали на экологичность, зато их сильной стороной были мощные (бензиновые, разумеется) двигатели и роскошные салоны.
Но все в этом мире стремительно меняется, и теперь настал черед компании Bentley Motors объявить о полном переходе на электромобили уже к 2030 году.
А во время переходного периода компания будет предлагать клиентам машины с гибридным двигателем.
Собственно, кардинальное решение приняла не столько сама Bentley, сколько владеющая брендом германская Volkswagen, которая также планирует стать углеродно-нейтральной в ближайшее десятилетие.
Электромобили в самом деле набирают все большую популярность, и если общие показатели продаж новых машин в Великобритании в октябре этого года стали самыми низкими за последние 9 лет, то цифры продаж электромобилей на этом фоне выглядят просто радужными: по сравнению с прошлым годом уже продано в три раза больше таких машин - 76 тыс.
"За десятилетие Bentley из столетнего производителя роскошных автомобилей преобразится в образец новой, экологичной и этичной роскоши", - обещает исполнительный директор компании Эдриан Холлмарк.
За этими обещаниями стоят многомиллиардные инвестиции Volkswagen в новые технологии. Bentley Motors заверяет также, что стремится увеличить пропорцию женщин и представителей этнических меньшинств в руководящем составе с 20 до 30 процентов.
Что касается рабочих рук, то тут все несколько сложнее: компания клятвенно обещала, что сборщики, трудившиеся над двигателями внутреннего сгорания, будут переучены на производство электродвигателей.
Однако Bentley уже объявила о сокращении тысячи рабочих мест в целях экономии, хотя потом и несколько снизила объем запланированных увольнений.
Что же касается армии верных бренду автолюбителей (не такой уж и большой, если учитывать стоимость товара), то здесь, надо думать, специалисты-маркетологи проделали свою работу.
Иначе трудно себе представить, как Bentley сохранит преданность тех, для кого главной радостью был прожорливый, но такой мощный 12-цилиндровый двигатель.