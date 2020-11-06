Джонни Депп не станет больше сниматься в "Фантастических тварях"

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Джонни Депп не будет больше сниматься в сериале "Фантастические твари" после того, как он проиграл в суде дело о дефамации (Депп судился с газетой Sun, уличившей его в домашнем насилии).

В письме к своим поклонникам актер объяснил, что его "попросили" отказаться от роли злодея Геллерта Грин-де-Вальда, на что он ответил согласием.

При этом Депп назвал решение суда сюрреалистичным и подтвердил, что будет подавать апелляцию.

Компания Warner Bros подтвердила уход Деппа из франшизы и сообщила, что проведет новые кинопробы на эту роль в третьем фильме серии.

"Мы признательны Джонни за всю проделанную работу", - говорится в заявлении киностудии.

Депп судился с корпорацией News Group Newspapers (NGN), по поводу статьи 2018 года в принадлежащей ей газете Sun, в которой утверждалось, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.

Однако в начале недели Высокий суд Лондона в лице судьи Никола постановил, что газета смогла доказать правдивость информации, содержавшейся в статье.

57-летний актер написал в "Инстаграме", что судебный вердикт не изменит его решимости бороться за правду.

"Мои намерения остаются твердыми, я намерен доказать, что против меня выдвинуты ложные обвинения, - подчеркнул он. - Моя жизнь и моя карьера не будут отмечены этим пятном".

Депп сыграл эпизодическую роль Грин-де-Вальда в фильме 2016 года "Фантастические твари и где они обитают" и вновь появился в фильме 2018 года "Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда".

Эти фильмы стали приквелами к серии из восьми фильмов о Гарри Поттере, снятых по романам Джоан Роулинг.