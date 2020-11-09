Дайджест: Байден готовится разрушать наследие Трампа, Алиев заявляет о взятии Шуши

Автор фото, Reuters

Джо Байден - избранный президент, Трамп не согласен

Президент США Дональд Трамп по-прежнему не хочет признавать победу Джо Байдена на президентских выборах и в понедельник начинает борьбу за Белый дом в судах.

Некоторые республиканцы призывают Трампа и его сторонников смириться с тем, что кандидат от демократов завоевал достаточное для победы число штатов. Другие сторонники Трампа говорят о серьезных нарушениях, но не приводят при этом серьезных доказательств того, что такие проблемы могли привести к искажению результатов выборов.

Мы следили за драматическим развитием событий в субботу, когда Байден одержал победу в Пенсильвании, был объявлен избранным президентом и обратился к нации с победной речью.

Корреспонденты Би-би-си также проверили, имеют ли основания утверждения Трампа о мошенничестве на выборах, и объяснили, как вышло, что большинство из бюллетеней, отправленных по почте, помогли именно Байдену.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Утверждениям Трампа верят многие его сторонники. "Только законные голоса", - написано на плакате этой участницы акции протеста.

В субботу и воскресенье Трамп на публике не появлялся и предпочел провести выходные в своем гольф-клубе. Впрочем, он не забывал о своем "Твиттере", в котором продолжал жаловаться на злоупотребления (а социальная сеть не уставала добавлять к его твитам комментарии вроде "узнайте о том, почему голосование по почте надежно и безопасно" и "это утверждение о махинациях на выборах оспаривается").

Посмотрите фотографии того, как Дональд Трамп провел этот день.

В ночь на понедельник Трамп опубликовал в "Твиттере" сообщение, которое журналисты расценили как обещание появиться в радиоэфире, чтобы обсудить "обман с голосованием по почте", однако выступления так и не последовало. Согласно заявлению Белого дома, на понедельник никаких публичных мероприятий у него не запланировано.

С чего начнет Байден

Хотя Трамп по-прежнему не признает победу Байдена, американские средства массовой информации уже сообщают о первых возможных шагах кандидата от демократов после инаугурации.

Журналисты предсказывают, что в первый же день (или дни) своего президентства он подпишет серию указов, которые отменят многие ключевые решения республиканского предшественника.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сюрприз во время победного выступления. Джо Байден и Камила Харрис не ожидали хлопка, с которым после их речей начало разлетаться конфетти

Согласно прогнозам, этот список выглядит так:

Байден готовит экстренные меры по борьбе с распространением коронавируса, в том числе он может расширить тестирование и ввести обязательное ношение масок в федеральных учреждениях.

Новый президент намерен вновь присоединиться к Парижскому соглашению об изменении климата. Официально США прекратили в нем участие только 4 ноября этого года, хотя Трамп обещал отказаться от договора еще во время президентской кампании 2016 года.

Отменить решение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Трамп обещал сделать это из-за споров о пандемии коронавируса и политике борьбы с заболеванием.

Покончить с введенным Трампом запретом на въезд в США граждан некоторых стран с преимущественно мусульманским населением.

Восстановить программу DACA, по которой власти не должны немедленно депортировать людей, которые въехали в США без нужных документов будучи несовершеннолетними.

Подробнее о первых шагах нового президента читайте тут.

А вот как могут развиваться события до того, как Байден въедет в Белый дом. Мы рассказываем об основных этапах периода между президентскими выборами и инаугурацией нового президента, которая состоится 20 января 2021 года.

Что избрание Байдена значит для России

Мы также рассказываем, как избрание Байдена повлияет на отношения США с Россией. Довольно красноречивым в этом смысле мировые СМИ называют тот факт, что президент Владимир Путин Байдена пока не поздравил - в отличие от большинства лидеров западных стран.

Подробнее о российской реакции на избрание Байдена читайте чуть ниже, в разделе "Что говорят, что пишут", а пока посмотрите обзор нашего экономического корреспондента Сергея Козловского.Он пишет, что Вашингтон может ввести против Москвы новые санкции (хотя, возможно, и не самые жесткие) и что угроза такого сценария в последние недели влияет на стабильность российской валюты.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Щенок Путина!": что Байден говорил о России

А вот, что Байден говорил о России за время своей долгой политической карьеры, которая началась еще в начале 1970-х годов. Мы собрали для вас его самые яркие цитаты в тексте (ниже) и видео (выше).

Война в Карабахе: Алиев заявил о взятии Шуши

Пока весь мир внимательно следит за президентскими выборами в США, война в Нагорном Карабахе не прекращается - и в течение выходных оттуда пришли очень важные новости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские войска контролируют важнейший город Шуша (армяне называют его Шуши). Представители Армении его потерю не подтвердили, но сообщили, что там идут ожесточенные бои.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Азербайджанцы в Баку радуются сообщению о взятии города Шуша

Мы следим за развитием событий в зоне конфликта в режиме реального времени.

Для армян захват города может стать очень серьезным ударом - как с военной, так и моральной точки зрения, поскольку он занимает стратегическую высоту над столицей непризнанной НКР - Степанакертом - и считается символом Карабаха.

Наш корреспондент Юри Вендик рассказывает о том, почему этот город настолько важен для армян, мы также описываем трагическую и необычную историю города.

Президент Азербайджана также дал интервью корреспонденту Би-би-си Орле Герин, это было еще до сообщения о взятии города. В числе прочего Алиев ответил на обвинения в применении против мирных жителей кассетных бомб и прокомментировал перспективы прекращения войны.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Ильхам Алиев: возможности для компромисса в Карабахе сокращаются

Похороны Михаила Жванецкого

В Москве состоятся похороны писателя Михаила Жванецкого, который умер в пятницу на 87-м году жизни. Из-за пандемии коронавируса церемония прощания будет закрытой, прийти на нее смогут только родные и близкие.

По решению родственников, место похорон также не разглашается. Читайте наш рассказ о жизни и творчестве писателя, произведения которого наизусть цитируют миллионы русскоязычных людей по всему миру.

Автор фото, Grigory Sysoev/TASS

Мы подготовили тест на знание его афоризмов и список самых известных и важных монологов. А еще послушайте интервью Михаила Жванецкого ведущему Русской службы Би-би-си Севе Новгородцеву, записанное в 2008 году.

Коронавирус: заболевших уже больше 50 млн

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число людей, заболевших Covid-19 во всех странах мира, превысило 50 млн. Около 1,2 млн человек скончались.

Больше других стран от коронавируса пострадали США, где заболевших уже около 10 млн, на прошлой неделе там каждый день регистрировались новые рекорды по суточному числу заболевших.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Медицинские работники готовятся к тестированию в японском аэропорту

При этом эпицентром заболевания снова становится Европа, где число диагнозов в последние недели постоянно идет вверх. В России на прошлой неделе впервые стали регистрировать более 20 тысяч заболевших за сутки.

Столкновения во время акции протеста в Грузии

Грузинская оппозиция, которая не признает результаты парламентских выборов, провела акцию протеста в Тбилиси, которая закончилась жесткими столкновениями с полицией.

Участники демонстрации попытались заблокировать здание Центральной избирательной комиссии, в ответ сотрудники правоохранительных органов применили водометы.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Протестующие пытались штурмовать здание ЦИК, сообщили в полиции

Оппозиционные партии говорят о "тотальных фальсификациях" на выборах, власти эти обвинения отвергают.

Демонстрация продолжалась до поздней ночи, лидеры оппозиции призывают своих сторонников в понедельник вечером снова собраться около здания Центризбиркома. О воскресных событиях рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си в Тбилиси Нина Ахметели.

Минск: снова жесткие задержания

Автор фото, EPA Подпись к фото, В этот раз крупной акции в Минске не состоялось впервые за последнее время

Массовые акции протеста не прекращаются и в Беларуси, где уже три месяца жители страны протестуют против милицейского насилия и фальсификации результатов президентских выборов, официальным победителем которых был объявлен Александр Лукашенко.

В эти выходные массовой демонстрации впервые не состоялось, но задержано было, по последним данным, более тысячи человек. Демонстрантам в Минске не давали становиться в живые цепи - сотрудники милиции сразу начинали задержания и применяли дубинки.

Королева почтила память погибших в маске

Королева Великобритании Елизавета II почтила память британских военных, погибших на войнах. В воскресенье она приняла участие в традиционной церемонии возложения венков к Кенотафу в центре Лондона по случаю Дня поминовения.

Автор фото, Reuters

А на фотографии выше она принимает участие в службе в Вестминстерском аббатстве, которая состоялась на прошлой неделе в среду.

Это первое публичное появление Елизаветы II в маске, снимок был обнародован только в эти выходные.

Красноречивое молчание Путина

Западные журналисты обращают внимание, что президент России Владимир Путин (так же, как китайский лидер Си Дзиньпин) пока не поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах - в отличие от большинства руководителей западных стран. Об этом в числе прочих пишут британская Guardian и американская New York Times (требуется подписка).

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Еще около 10 лет назад отношения России и США позволяли американскому вице-президенту приехать с визитом в Москву. На этом снимке Байден встречается с Путиным в 2011 году.

По словам корреспондентов New York Times, четыре года назад Кремль отправил поздравления Трампу уже через несколько часов после того, как американские телекомпании назвали его победителем выборов.

"Судя по первым признакам, Путин готовится к крайне конфликтным отношениям со следующим американским президентом, - отмечает газета. - Трамп так и не оправдал надежд России на примирение между Москвой и Вашингтоном, но его внешняя политика, которая строилась по принципу "Америка прежде всего", вполне помогала желанию Кремля ослабить единство стран Запада и расширить влияние России по всему миру".

По мнению издания, с президентом Байденом все будет иначе, и у Путина "есть много причин его опасаться". "Байден считает Россию одной из главных угроз безопасности США, обещает восстановить пошатнувшиеся связи с европейскими союзниками, а в качестве вице-президента он активно способствовал прозападным политикам на Украине, которая находится в состоянии войны с Россией", - пишут авторы New York Times. Они также заметили, что Байдена уже поздравил российский оппозиционный лидер Алексей Навальный.

Кто возглавит Госдеп?

"Коммерсант", ссылаясь на американских экспертов, прогнозирует, что при определении внешней политики Байден в гораздо большей степени, чем Трамп, будет ориентироваться на свою команду. Издание приводит список возможных претендентов на ключевые должности в новой администрации Белого дома, и считает, что эти люди "не обещают России ничего хорошего - за редким исключением".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сюзан Райс (на этом снимке она вместе с Джо Байденом в 2010 году) была представителем США в ООН

"Никаких особых надежд собеседники "Коммерсанта" в госструктурах РФ с приходом к власти Джо Байдена не связывают", - пишут авторы публикации. При этом газета ссылается на публикацию в американском издании Politico, которое перечислило пять возможных претендентов на должность госсекретаря.

В том числе называется имя Сюзан Райс - бывшего помощника по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы и постпреда США при ООН. "Коммерсант" напоминает, что она "требовала призвать российские власти к ответу за якобы имевшее место подстрекательство талибов к атакам на американских военнослужащих".

Мы подробно рассказывали об этом скандале летом, когда эти обвинения прозвучали впервые.

"Райс утверждала, что решение Дональда Трампа вывести треть контингента из Германии на руку Кремлю, при том, что часть солдат планируется разместить ближе к границам России. В одной из своих недавних публикаций она назвала Россию "главным противником США", - пишет "Коммерсант".

Другие кандидаты на должность главы Госдепартамента США, которых называет Politico - бывший советник Байдена по национальной безопасности Энтони Блинкен (он предлагал ужесточить санкции против России), а также бывший посол США в России и экс-заместитель госсекретаря Уильям Бернс.

По данным "Коммерсанта", именно Бернса в российских государственных структурах видят как наиболее благоприятную кандидатуру. "Уильям Бернс критикует многие действия российских властей, но в то же время подвергает сомнению целесообразность некоторых решений американской стороны, включая, например, планы интеграции Украины и Грузии в НАТО", - пишет издание.

Автор фото, Reuters

Избранная вице-президентом США Камала Харрис станет первой в истории женщиной - и первой темнокожей американкой на этом посту.

Наш корреспондент в Вашингтоне Кирилл Белянинов рассказывает о жизни и карьере Камалы Харрис, о том, почему ее так не любит президент Трамп и почему ее иногда называют "Обамой в женском образе".

После того, как телекомпании заявили о победе Джо Байдена на президентских выборах, на улицы американских городов высыпали тысячи людей, чтобы отпраздновать поражение Дональда Трампа. (Правда, сторонники последнего немедленно обвинили демократов в лицемерии, поскольку те неоднократно критиковали президента за организацию многолюдных митингов во время пандемии). Наши корреспонденты рассказывали, как праздновали в Вашингтоне, а вот что происходило по всей стране.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Вот как выглядит демократия!" - люди по всей Америке вышли на улицы