Джо Байден побеждает на выборах президента США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, необходимые для победы на выборах.
Джо Байден вышел вперед в большинстве ключевых штатов. Пока это не означает официальную победу: коллегия выборщиков выберет президента США 14 декабря.
Более того, действующий президент США Дональд Трамп собирается оспорить результаты выборов в судах. Но шансы на то, что Байден станет следующим президентом США, высоки.