В США снова выборы. Они определят, кому достанется сенат и как быстро изменится Америка

Подпись к фото, Барак Обама агитировал за журналиста Джона Оссоффа (слева). Тот получил 47,9% и вышел во второй тур с действующим сенатором Дэвидом Пердью (49,8%)

Не успела закончиться нынешняя избирательная кампания, как начинается новая. На кону большинство в сенате, самой важной палате конгресса. Теперь это главный приз, и вот почему.

Если демократы отобьют у республиканцев и Белый дом, и сенат, они сорвут джекпот: Джо Байден будет работать фактически в тепличных условиях заодно с конгрессом, где демократы уже контролируют Палату представителей. Он сможет не только отменить указы Дональда Трампа, но и поменять законы, без чего нельзя изменить налоги или провести реформу здравоохранения.

Но если они упустят шанс и проиграют, то тогда Байден-президент будет связан по рукам и ногам непослушным сенатом.

Чисто теоретически сохраняются еще шансы на статус-кво (республиканские сенат и президент) и уж совсем минимальные - на демократический сенат и республиканца-президента.

А нельзя было сразу выбрать?

Так и хотели. Все должно было решиться 3 ноября, когда заодно с президентом американцы переизбирали треть сената и всю палату представителей. Но случилось почти невозможное: два места от штата Джорджия остались в игре.

Прошедшей ночью стало понятно, что их судьба решится в январе. Как и судьба сенатского большинства.

Мы следим за ходом подсчета голосов на президентских выборах в США в режиме реального времени

Дело в том, что в Джорджии, в отличие от подавляющего большинства американских штатов, для победы на выборах в сенат требуется 50% плюс один голос - иначе назначается второй тур. И именно там ни один из кандидатов не набрал необходимого процента.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Келли Леффлер не смогла отстоять свое место в сенате в первом туре (26%) и вышла во второй против демократа

Теперь второй тур в этом штате состоится 5 января - через два дня после начала сессии обновленного сената.

Пока демократы отбили на этих выборах только одно место, и теперь у них 48 из 100. Конечно, пока не подсчитаны до конца голоса за сенаторов от Аляски и Северной Каролины, но там у демократов мало шансов.

Если они выиграют оба места от Джорджии в январе, у них будет паритет в сенате с республиканцами - 50 на 50. И если демократ Байден будет президентом, то право решающего голоса при равном голосовании (а с ним и большинство) получит его партия.

Однако сделать это будет непросто. Джорджия традиционно республиканский штат, хотя на этих выборах перешла, скорее, в ранг колеблющихся благодаря меняющейся демографии и росту городского населения.

Оба нынешних сенатора от Джорджии - республиканцы. Один из них не дотянул до победы в первом туре доли процента. В битве за другое кресло первым пришел демократ, но набрал лишь 33% голосов. Второе и третье место заняли республиканцы с 26% и 20%.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Против Келли демократы выставили Рафаэля Уорнока, пастора церкви, в которой когда-то проповедовал Мартин Лютер Кинг. Уорнок пришел первым: набрал 33% голосов

Поскольку на кону судьба большинства в сенате, то можно ожидать, что выборы в одном штате превратятся в кампанию национального масштаба.