Футуристический поезд "Гиперпетля" впервые испытан с пассажирами в пустыне Невады

Автор фото, Virgin Hyperloop Подпись к фото, Испытали капсулу директор компании по работе с будущими клиентами Сара Лучиан и ее главный технолог Джош Гайгел

Два сотрудника компании Virgin Hyperloop ("Гиперпетля") преодолели расстояние в полкилометра за 15 секунд, достигнув скорости в 172 км/ч. Транспорт будущего, концепцию которого предприниматель впервые озвучил в 2013 году, представляет собой вакуумную трубу, внутри которой со скоростью в 1000 км/ч перемещаются вагоны-капсулы.

Идею создания подобного вида транспорта выдвинул в 2013 году американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск, основатель компаний SpaceX, Tesla и платежной системы PayPal. Он призвал других развить эту идею, так как сам он посвящает все свое время работе над электромобилями и использованием солнечной энергии.

В ходе предыдущих испытаний капсулы удавалось разогнать до 450 км/ч, но до сих пор не пробовали сажать в них людей.

Испытание состоялось в воскресенье на полигоне Virgin Hyperloop близ Лас-Вегаса.

Директор компании по работе с будущими клиентами Сара Лучиан и ее главный технолог Джош Гайгел были одеты не в летные комбинезоны, а в джинсы и водолазки.

Сара Лучиан в интервью Би-би-си назвала полученный опыт "возбуждающим и психологически, и физически".

По ее словам, капсула двигалась плавно, абсолютно не напоминая катание на американских горках. Ускорение происходило стремительнее, чем предполагается впоследствии на более длинных дистанциях. Ни она, ни ее коллега не испытали тошноты или головокружения.

Технически капсула могла бы разогнаться и сильнее, если бы туннель не был таким коротким.

Автор фото, Virgin Hyperloop Подпись к фото, Испытательная трасса в пустыне Невада

Фантастика или прорыв в будущее?

"Гиперпетля" фактически является уже существующим поездом на магнитной подушке "маглев", но движущимся не в воздухе, а в вакуумном туннеле.

"Маглевы" давно эксплуатируются в ряде стран. В 2015 году один из них установил в Японии рекорд скорости в 600 км/ч.

Для реализации своего замысла Маск в 2014 году основал компанию Hyperloop One со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе. В 2017 году в проект инвестировал владелец Virgin Group Ричард Брэнсон и компания получила название Virgin Hyperloop One.

Virgin Hyperloop - не единственная компания, разрабатывающая такую технологию.

В 2018 году ее тогдашний директор Роб Ллойд рассказал Би-би-си, что, если пустить поезда Superloop между лондонскими аэропортами Хитроу и Гэтвик, находящимися в 72,5 км друг от друга с противоположных сторон Лондона, путешествие будет занимать четыре минуты.

Компания также предлагает построить туннель между Дубаем и Абу-Даби, сократив время поездки с часа с лишним до 12 минут.

Автор фото, Virgin Hyerloop Подпись к фото, Virgin утверждает, что скорость капсул в трубе может достигать 1000 км/час

Скептики называют идею Маска научной фантастикой. По их словам, как строительство туннелей, так и получение разрешения на это окажутся трудновыполнимой задачей.

Однако Сара Лучиан настроена оптимистично.

"Конечно, придется создавать обширную инфраструктуру, но мы уже снизили многие риски, которые тоже казались непреодолимыми", - говорит она.