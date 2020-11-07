Фото: сторонники Джо Байдена празднуют его победу на выборах
Сразу после того, как стало известно о том, что Джо Байден набрал более 270 голосов в коллегии выборщиков, на улицы американскоих городов вышли десятки тысяч его сторонников.
Больше всего людей можно было наблюдать в Вашингтоне - люди с флагами и плакатами собрались напротив Белого дома, а также в других местах в центре американской столицы.
В нью-Йорке сторонники Байдена вышли на Таймс-сквер.
В Филадельфии, столице одного из ключевых штатов Пенсильвания, прошла и акция в поддержку Трампа - в ней принял участие адвокат действующего президента и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани.
Там же в Филадельфии собрались и голосовавшие за Джо Байдена.