"Нам предстоит многое сделать". Как мировые лидеры поздравляют Байдена

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Макрон, Меркель и Трюдо уже поздравили Джо Байдена

Сразу после того как стало известно о победе Джо Байдена на президентских выборах в США, в его адрес посыпались поздравления от многих мировых лидеров - в первую очередь, из европейских стран.

Не все были столь благосклонны к кандидату от Демократической партии - так, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал президентские выборы в США спектаклем.

Мы собрали основные цитаты мировых политиков.

Борис Джонсон, премьер-министр Британии

"Поздравления Джо Байдену с его избранием на пост президента США и Камале Харрис с ее историческим достижением. США - наш самый важный союзник, и я с нетерпением жду совместной тесной работы по нашим общим приоритетам, от вопроса изменения климата до торговли и безопасности".

Эмманюэль Макрон, президент Франции

"Американцы выбрали своего президента. Поздравления Джо Байдену и Камиле Харрис! Нам предстоит многое сделать, чтобы ответить на вызовы сегодняшнего дня. Будем действовать вместе".

Ангела Меркель, канцлер Германии

"Я рада будущему сотрудничеству с президентом Байденом. Наша трансатлантическая дружба незаменима, если мы хотим преодолеть большие вызовы этого времени".

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши страны - близкие друзья, партнеры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене. Я жду возможности работать вместе и развивать их вместе с вами".

Нарендра Моди, премьер-министр Индии

"Поздравления Джозефу Байдену с вашей яркой победой! В качестве вице-президента ваш вклад в укрепление отношений между Индией и США был решающим и бесценным. Я с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать, чтобы поднять отношения между Индией и США на более высокий уровень".

Педро Санчес, премьер-министр Испании

"Американский народ выбрал своего 46-го президента. Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. Желаем удачи. Мы готовы сотрудничать с США и противостоять совместно большим глобальным вызовам".

Владимир Зеленский, президент Украины

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис! Украина с оптимизмом смотрит на будущее стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!".

Барак Обама, бывший президент США

"Мне не могла выпасть большая честь, чем поздравить нашего следующего президента Джо Байдена и нашу следующую первую леди Джилл Байден. Мне также не могла выпасть большая честь, чем поздравить Камалу Харрис и Дуга Эмхоффа с революционным избранием Камалы на роль нашего следующего вице-президента"

Среди тех, кто также поздравил Байдена с победой на выборах:

Президент Ливана Мишель Аун

Премьер Хорватии Андрей Пленкович

Президент Кипра Никос Анастасиадис

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани

Президент Чехии Милош Земан

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

Президент Аргентины Альберто Фернандес