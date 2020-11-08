Смена караула. Половина Америки отпраздновала победу Байдена

Сообщение о победе Байдена Вашингтон встретил нескончаемой чередой автомобильных гудков и глухими пробками в центре города. Еще утром в субботу полиция перекрыла все улицы, прилегающие к Белому дому, выставив дополнительные стальные барьеры. На всех перекрестках появились полицейские машины, а у резиденции президента США выстроилась длинная цепочка белых микроавтобусов с тонированными окнами.

Вашингтонских водителей, впрочем, эти меры не слишком смутили. Каждый второй автомобиль в потоке отчаяно сигналил, отмечая победу кандидата от Демпартии. Пассажиры машин, высовываясь из окон и люков на крыше, размахивали американскими флагами, поднимали наскоро сделанные самодельные плакаты "Прощай, Дон" и официальные синие знамена избирательной кампании демократов с надписью "Байден-Харрис".

По итогам выборов Вашингтон стал единственным городом в США, безусловно поддержавшим Джо Байдена - за кандидата от Демпартии в столице проголосовало 93,3% избирателей. Трампу досталось лишь 5,2% голосов. Поэтому размах стихийного праздника никого не удивил.

Официальные итоги президентской кампании еще не подведены, и в нескольких штатах подсчет голосов всё еще продолжается. Тем не менее в 11:30 утра в субботу телекомпании NBC, СNN, АBC и агентство Ассошиэйтед пресс официально объявили Байдена победителем гонки. Вскоре после этого о победе бывшего вице-президента сообщил и телеканал Fox, считающийся любимым каналом президента Трампа.

Уже после полудня Национальную аллею в центре Вашингтона, идущую от Капитолия до мемориала Линкольна, заполнила ликующая толпа.

- Я почти не спала последние три дня, до трех часов ночи следила за подсчетом голосов в разных штатах, но теперь наконец-то имею полное право отпраздновать победу Байдена, - заявила Русской службой Би-би-си студентка университета штата Мэриленд Лиса Хершлаг.

Возле монумента Вашингтона в это время плотной группой стояли несколько десятков сторонников Трампа. Этот митинг они запланировали заранее, еще в начале недели объявив об акции в соцсетях. Бледно-синие флаги с надписью "Трамп" и фирменные красные бейсболки избирательной кампании президента США "Сделаем Америку снова великой" было невозможно не заметить, и уже через несколько минут сторонников Трампа окружили несколько сотен человек.

Один из них развернул флаг "Байдена в президенты" прямо перед митингующими. Молодая девушка, вооружившись мегафоном, вступила в перепалку со сторонниками президента.

- Трамп проиграл, он неудачник, и вы все должны это наконец-то понять, - кричала она.

- Вы еще пожалеете, что голосовали за Байдена, - отвечала ей тоже в мегафон плотная женщина с рыжими косами и в бейсболке кампании Трампа. - Он приведет вас к социализму, он лишит вас всех прав!

Не обращая особого внимания на громкий спор, группа сторонников действующего президента преклонила колени, произнося молитву. Стоявшие рядом с ними запели гимн США.

Окружавшие их поклонники Байдена громко скандировали "F...k Trump!". Стоявшие рядом полицейские на эти выкрики никак не реагировали.

Заполонившие весь центр города полицейские наряды демонстративно старались не мешать празднованию, так что казалось, что в этот день все обычные запреты в Вашингтоне отменены. Группы молодых людей расположились прямо на траве на Национальной аллее с бутылками вина, у Белого дома еще несколько человек размахивали флагами кампании Байдена, не забывая время от времени отхлебывать пиво из банок. Закон в США запрещает распивать спиртное на улицах, но полицейские эти нарушения старательно не замечали.

Прилегающая к Белому дому 16-я улица и находящийся рядом сквер Макферсон оказались плотно заполнены ликующей толпой. Принесенную кем-то надувную куклу Трампа демонстративно сдули, двое молодых людей взобрались на светофоры прямо у временного забора, который возвели вокруг Белого дома накануне выборов. Один из них поднял над головой кусок картона, на котором было выведено "Ты уволен!". Именно этой фразой заканчивался каждый выпуск телевизионного теалити-шоу "Подмастерье", которое в течение 14 лет вел Дональд Трамп.

Рядом танцевали несколько десятков человек, еще несколько увлеченно били в барабаны. В нескольких шагах от барабанщиков спешно устанавливали колонки и аппаратуру два диджея.

- Мы будем праздновать всю ночь, - сказал Русской службе Би-би-си один из них. - Трамп расколол Америку, Байден сможет ее объединить, так что у нас есть повод для настоящего праздника.

Уже вечером на огромном экране, установленном в сквере Макферсон в двух кварталах от Белого дома, на огромном эксране транслировали выступление Джо Байдена, поблагодарившего своих сторонников "за общую победу".

Дональд Трамп провел этот день в своем гольф-клубе в Вирджинии. Еще утром он опубликовал серию твитов, заявив, что не намерен прекращать борьбу и собирается оспорить результаты голосования в судах.

Через несколько минут после того, как ведущие телеканалы США объявили о победе Байдена, избирательный штаб президента США выпустил специальное заявление.

"Простой факт заключается в том, что эти выборы еще далеки от завершения. Джо Байден не был официально признан победителем ни в одном из штатов", - говорится в заявлении.

Трамп пообещал, что уже в понедельник его предвыборный штаб подаст судебные иски, чтобы "обеспечить соблюдение законов и определить законного победителя".

На эти заявления президента, впрочем, сторонники Байдена, собравшиеся в центре Вашингтона, не обратили никакого внимания.