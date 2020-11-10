Видный палестинский политик Саиб Эрекат скончался от коронавируса

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Саиб Эрекат 25 лет участвовал в переговорном процессе с Израилем

Саиб Эрекат, много лет представлявший палестинцев на переговорах с Израилем, скончался в возрасте 65 лет от коронавируса в медицинском центре "Хадасса" в Иерусалиме.

Эрекат занимал должность Генерального секретаря Организации освобождения Палестины (ООП) и советника президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

Во многом благодаря его усилиям в 1993 году было достигнуто соглашение в Осло о создании Палестинской автономии, которое впервые со времени войны 1967 года дало палестинцам ограниченную власть над Западным берегом и Сектором Газа.

Президент Аббас назвал смерть Эреката огромной потерей для Палестины и ее народа и объявил трехдневный национальный траур.

Эрекат еще 8 октября сообщил о том, что заразился коронавирусом, однако через 11 дней его состояние ухудшилось, и его перевели из дома в Иерихоне в иерусалимскую больницу.

По словам врачей, это был очень тяжелый случай, поскольку три года назад Эрекат перенес операцию по трансплантации легких, у него была ослаблена иммунная система, и на коронавирус наложилась бактериальная инфекция.

Автор фото, THOMAS COEX/AFP via Getty Images Подпись к фото, Эрекат верил в постулат "два государства для двух народов"

Эрекат всегда был сторонником постулата "два государства для двух народов", подразумевающего создание независимого палестинского государства, и резко критиковал недавнее решение ряда арабских стран нормализовать при посредничестве Дональда Трампа отношения с Израилем в обход палестинского мнения.

Он также призывал к введению международных санкций против Израиля в связи с продолжающейся оккупацией Западного берега, Восточного Иерусалима и Сектора Газа и бойкотировать израильские компании, ведущие бизнес на оккупированных территориях.

Как Саиб Эрекат стал лицом ООП

Саиб Эрекат родился в 1955 году в Иерусалиме, однако вырос в Иерихоне.

В 1972 году он отправился на учебу в Америку и получил степень магистра международных отношений в университете Сан-Франциско.

По возвращении на Западный берег он преподавал в университете Наблуса, а потом выиграл грант на защиту докторской степени в Университете Брэдфорда в Великобритании.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эрекат принимал участие в историческом саммите в Кэмп-Дэвиде вместе с Биллом Клинтоном и Ясиром Арафатом

После защиты ученой степени в 1983 году он стал писать статьи в палестинской газете al-Quds с призывами к диалогу между палестинскими и израильскими учеными. Он также приглашал израильских студентов на свои лекции в университете Наблуса.

Карьеру мирного переговорщика Эрекат начал в 1991 году, когда Ясир Арафат пригласил его на должность заместителя председателя палестинской делегации на Мадридской конференции.

Этот саммит стал одним из самых важных в истории переговоров между Израилем и его арабскими соседями. Он заложил основу для исторических Договоров 1993 и 1995 года в Осло, на которых Эрекат выступал уже в роли главного переговорщика с палестинской стороны.

Эрекат присутствовал вместе с Арафатом на историческом саммите в Кэмп-Дэвиде в 2000 году и на переговорах в Табе в 2001 году, а также работал с преемником Арафата Махмудом Аббасом на конференции в Аннаполисе в 2007 году.

Впрочем, соглашение об окончательном статусе автономии, которое определило бы границы, судьбу беженцев и статус Иерусалима, так и не было достигнуто.

Помимо участия в переговорах, Эрекат также работал министром в правительстве Палестинской автономии и представлял Иерихон в Законодательном совете Палестины.

В 2009 году он был избран в Исполнительный комитете ООП и Центральный комитет движения ФАТХ. Через 6 лет он уже стал генеральным секретарем ООП.

Импульсивный человек и взвешенный политик

Анастасия Успенская, русская служба Би-би-си

Номер мобильного телефона Саиба Эреката в моем списке контактов не менялся годами, если не десятилетиями. Он его не менял, и с какого бы номера я ему ни звонила, узнавал меня по голосу.

Последний раз мы с ним говорили на следующий день после того, как Трамп и Нетаньяху представили в Вашингтоне свой мирный план. Саиб спешил на экстренное заседание, но сказал помощникам, что на этот звонок должен ответить.

Первый неизменный вопрос с его стороны был: "Как твоя семья?" Он спрашивал меня об этом, даже когда в разгар интифады я звонила ему за комментариями, и у меня не было ни секунды лишней на сторонние разговоры. Но надо было отвечать, таков был наш ритуал.