Младший брат императора Японии провозглашен его наследником

Автор фото, Getty Images

Наследным принцем императорского двора Японии стал принц Фумихито, младший брат царствующего императора Нарухито.

Согласно японской традиции, на трон может взойти лишь мужчина, а сыновей у императора Нарухито нет.

Когда трон освободится, принц Фумихито станет новым императором.

Церемония инвеституры нового наследника прошла в Токио. Она должна была состояться еще в апреле, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

Принцу 54 года, и он всего на шесть лет моложе своего брата.

Его официальные титулы - принц Ая, а также принц Акисино.

Наследником Хризантемового трона он считался с мая 2019 года, хотя официальная церемония состоялась лишь сейчас.

Также как и его дедушка, бывший император Сёва (Хирохито), принц Фумихито интересуется орнитологией и даже защитил докторскую диссертацию по этому предмету.

О принце также известно, что он любит играть в теннис, а также что ему нравится музыка "Битлз".