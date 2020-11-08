Футболиста Артема Дзюбу отстранили от игр сборной из-за интимного видео. Поклонники негодуют

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не будет вызывать форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбу на ноябрьские матчи. Это связано с публикацией интимного видео, после того как телефон футболиста взломали. Решение Черчесова вызвало возмущение фанатов.

"Мы всегда подчёркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста", - заявил тренер.

Что произошло?

В субботу вечером в интернете было опубликовано видео, на котором человек, похожий на капитана сборной России, снимает себя на камеру во время мастурбации.

По данным СМИ, футболист был готов к подобному сливу, так как его телефон недавно взломали.

После поднявшейся волны в социальных сетях Дзюба вынужден был закрыть свой аккаунт в "Инстаграме". Он не комментировал произошедшее.

Запись была слита накануне матча "Зенита" и "Краснодара", который пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге.

Артем Дзюба выйдет на матч в основном составе, однако капитаном будет другой футболист.

Видео привело к волне шуток и мемов в "Твиттере", однако тон изменился после заявления Черчесова днем в воскресенье.

Что говорят футбольные чиновники

Станислав Черчесов объявил, что Дзюба пропустит матчи в рамках Лиги наций УЕФА в ноябре. Сборная должна сыграть с командами Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября), а также провести товарищескую встречу со сборной Молдовы (12 ноября).

"Ситуация, сложившаяся с Артёмом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи", - приводятся слова Черчесова в канале сборной России в Telegram.

Черчесов объяснил свое решение желанием "оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста".

Однако он добавил, что футболисты должны "соответствовать статусу игрока национальной сборной".

Со схожей позицией выступил член комитета по этике РФС Андрей Созин. "Я не говорю про футбол. Я говорю про его детей, жену. Он про них думал? Я не говорю, что это плохо или хорошо. У всех мальчиков в пубертат это бывает. Но не в 32 года и на видео!" - заявил он порталу Sport24.

"К футболу это не имеет отношения. Будут ли это терпеть сборная и "Зенит", не знаю. Дзюба только себя пригвоздил огромными такими гвоздями. Сможет ли он справиться, когда трибуну будут ему орать? Не знаю. Даст бог, чтобы это все забылось. Как это вынесут его родители, близкие, жена? Все будет растиражировано, и Дзюба это знает. У Артема большие, если не катастрофические, потери", - добавил Созин.

"Зенит" не стал заменять Дзюбу на матче с "Краснодаром", футбольный клуб выступит с заявлением по сложившейся ситуации после игры.

Что говорят о скандале?

Многие пользователи соцсетей и звезды уже высказали слова поддержки футболисту, напомнив, что он не делает ничего противозаконного.

Они недоумевают, как именно факт мастурбации может опозорить игрока сборной.

"Никому не стоит соревноваться в ханжестве, округлять глаза и делать вид, "что уж мы-то такого никогда не делаем". Во-вторых, цифровой шантаж сегодня очень распространен, и, судя по тому, что частный ролик вылился в паблик, Артём ему не поддался", - написала в Telegram телеведущая Тина Канделаки.

Портал Sports.ru выступил с заявлением от редакции в связи со скандалом: "Видео Артема Дзюбы - не общественно значимое. Мастурбация - обычное, легальное, даже не общественно порицаемое действие (если оно совершается не прилюдно). Такое видео ничего не сообщает о карьере Дзюбы - в том числе потому, что мы не обладаем контекстом (кто и почему опубликовал это видео спустя почти год)".

Пользователи также вспомнили скандал вокруг Михаила Скипского - знатока клуба "Что? Где? Когда?" (ЧГК), которого обвинили в домогательствах, в том числе к несовершеннолетним. В конце прошлой недели Скипский снова появился в эфире Первого канала.