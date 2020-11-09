Конец войны в Карабахе. Пашинян договорился о мире с Алиевым и Путиным, в регион введут российских миротворцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным. Согласно тексту сообщения, опубликованному агентством ArmInfo, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября "Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики".

О введении в Нагорный Карабах российских миротворцев также сообщил президент России Владимир Путин.

"Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с нуля часов нуля минут по московскому времени 10 ноября 2020 года", - цитирует российского лидера агентство РИА Новости.

"Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией", - сказано в сообщении Пашиняна в его "Фейсбуке", текст которого цитирует агентство Интерфакс.

На сайте информационного агентства ArmInfo опубликован документ, который назван текстом соглашения. В нем сказано, что российский миротворческий контингент разворачивается "вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", в его составе будет "1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники".

Кроме того, в опубликованном документе документе сказано, что:

Российские миротворцы останутся в районе противостояние пять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды, если одна из сторон не пожелает отказаться от этого за полгода до продления.

Армения обязана вернуть до 15 ноября Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район. При этом Армения оставит за собой "Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу" (армяне называют его Шуши).

В Нагорный Карабах и прилегающие районы возвращаются беженцы, это происходит под контролем ООН.

"Это не победа, но нет поражения, пока ты сам себя не признал побежденным, - также цитирует Интерфакс сообщение Пашиняна. - Мы никогда себя не признаем побежденными, и это должно стать началом эры нашего национального сплочения, возрождения. Мы должны проанализировать годы нашей независимости, чтобы спланировать наше будущее и не повторять ошибок прошлого".

Демонстранты возвались в здание правительства Армении

Вскоре после того, как стало известно о подписании мирного соглашения о Нагорном Карабахе в центре Еревана началась массовая акция протеста, участники которой недовольны условиями договора. На площади перед зданием правительства собралось несколько тысяч человек, которые прорвали оцепление и ворвались в комплекс.

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Как передают корреспонденты российских информационных агентств, несколько десятков человек громят в здании двери, окна, сорвали табличку с личного кабинета Пашиняна". "Агрессивно настроенные люди выламывают двери в кабинеты", - передает корреспондент ТАСС.