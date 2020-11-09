Суточный прирост Covid-19 разогнался почти до 22 тысяч

В России резко выросло число новых случаев заражения коронавирусом. За сутки впервые выявили больше 21 тысячи больных. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Почти 20 тысяч случаев

За последние сутки в стране зарегистрировали 21 798 новых случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это максимум за все время пандемии, и впервые число случаев превышает 21 тысячу. За сутки умерли еще 256 пациентов с Covid-19.

Планка в 20 тысяч была преодолена в пятницу, 6 ноября, когда выявили рекордные за время пандемии 20 582 случаев. В субботу их было 20 396, в воскресенье - 20 498.

В мире, согласно подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в воскресенье превысило 50 млн.

Минздрав направляет десант

Медики из Москвы прилетели в Хакасию по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко для борьбы с коронавирусом, сообщила утром в понедельник пресс-служба регионального правительства.

Накануне стало известно, что в республику направят специалистов минздрава России и других ведомств, чтобы те провели, как оказывается медицинская помощь заразившимся Covid-19.

О том, что с этим есть проблемы, стало известно из видео, в котором человек в защитном костюме, представившийся сотрудником скорой помощи, обращался к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой помощи. Он рассказывал, что мест в больницах и лекарств не хватает, и предлагал начать принимать пациентов на территории воинской части.

Это не первый такой случай - к Путину с просьбой прислать военных медиков обращались и врачи Кургана.

Автор хакасского обращения снял очередь из машин скорой помощи. Минздрав Хакасии заявил, что "данный инцидент действительно был", но "не вчера или сегодня, а почти неделю тому назад", когда в республиканской больнице им. Ремишевской было подготовлено 150 коек для заболевших и пациентов "начали активно привозить в отделение".