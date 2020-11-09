Военнослужащий убил трех сослуживцев под Воронежем

Автор фото, Vitaly Nevar/TASS

Военнослужащий одной из воинских частей под Воронежем открыл стрельбу по сослуживцам и убил троих человек. По данным СМИ, это произошло на аэродроме. Завладев оружием офицера, стрелявший скрылся.

"В результате нападения получили смертельные ранения три военнослужащих. Командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводятся мероприятия по розыску и задержанию нападавшего", - говорится в заявлении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

Из него следует, что нападение произошло около 5:00 в "одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области".

"Военнослужащий из состава суточного наряда по парку совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части и, завладев оружием офицера, скрылся", - уточнили в пресс-службе ЗВО.

Что узнали СМИ

В официальном сообщении не уточняется, в какой именно воинской части произошло происшествие. СМИ ранее со ссылкой на свои источники сообщали, что военнослужащий напал на сослуживцев на военном аэродроме Балтимор. В частности, о том, что инцидент произошел на этом аэродроме под Воронежем, сообщил, в частности, источник РИА Новости.

Причиной стрельбы стал конфликт рядового с проверяющим офицером, утверждает агентство Интерфакс, опираясь на слова своего информированного источника.

На помощь офицеру, согласно этой версии, пришел водитель-срочник, которого солдат также застрелил. "Затем он произвел выстрелы еще в одного солдата-срочника, который позже скончался, и скрылся", - рассказал собеседник Интерфакса.

Военнослужащий забаррикадировался на территории части, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По другой информации, пишет агентство, военнослужащий скрылся, его розыск ведется как на территории части, так и за ее периметром.

"Стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек. Сейчас он [нападавший] забаррикадировался на территории части", - рассказал собеседник ТАСС. "Выхватил из его кобуры пистолет и выстрелил в офицера", - пересказал ту же версию источник Интерфакса.

По данным ТАСС, убиты два офицера и солдат-срочник.

План "Перехват"

Военнослужащий, пострадавший при нападении на аэродроме Балтимор, получил легкое огнестрельное ранение, сообщил РИА Новости представитель военного госпиталя.

В Воронеже объявлен план "Перехват", сообщил агентству представитель управления Росгвардии.

"К поискам военнослужащего, открывшего стрельбу в воинской части под Воронежем, привлечены более 100 сотрудников ОМОНа и СОБРа Росгвардии", - сказали в Росгвардии.