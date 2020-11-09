Военнослужащий убил трех сослуживцев под Воронежем
Военнослужащий одной из воинских частей под Воронежем открыл стрельбу по сослуживцам и убил троих человек. По данным СМИ, это произошло на аэродроме. Завладев оружием офицера, стрелявший скрылся.
"В результате нападения получили смертельные ранения три военнослужащих. Командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводятся мероприятия по розыску и задержанию нападавшего", - говорится в заявлении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).
Из него следует, что нападение произошло около 5:00 в "одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области".
"Военнослужащий из состава суточного наряда по парку совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части и, завладев оружием офицера, скрылся", - уточнили в пресс-службе ЗВО.
Что узнали СМИ
В официальном сообщении не уточняется, в какой именно воинской части произошло происшествие. СМИ ранее со ссылкой на свои источники сообщали, что военнослужащий напал на сослуживцев на военном аэродроме Балтимор. В частности, о том, что инцидент произошел на этом аэродроме под Воронежем, сообщил, в частности, источник РИА Новости.
Причиной стрельбы стал конфликт рядового с проверяющим офицером, утверждает агентство Интерфакс, опираясь на слова своего информированного источника.
На помощь офицеру, согласно этой версии, пришел водитель-срочник, которого солдат также застрелил. "Затем он произвел выстрелы еще в одного солдата-срочника, который позже скончался, и скрылся", - рассказал собеседник Интерфакса.
Военнослужащий забаррикадировался на территории части, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По другой информации, пишет агентство, военнослужащий скрылся, его розыск ведется как на территории части, так и за ее периметром.
"Стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек. Сейчас он [нападавший] забаррикадировался на территории части", - рассказал собеседник ТАСС. "Выхватил из его кобуры пистолет и выстрелил в офицера", - пересказал ту же версию источник Интерфакса.
По данным ТАСС, убиты два офицера и солдат-срочник.
План "Перехват"
Военнослужащий, пострадавший при нападении на аэродроме Балтимор, получил легкое огнестрельное ранение, сообщил РИА Новости представитель военного госпиталя.
В Воронеже объявлен план "Перехват", сообщил агентству представитель управления Росгвардии.
"К поискам военнослужащего, открывшего стрельбу в воинской части под Воронежем, привлечены более 100 сотрудников ОМОНа и СОБРа Росгвардии", - сказали в Росгвардии.
"Мы сейчас сами выясняем все подробности, там [на аэродроме] несколько погибших", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации Воронежской области.