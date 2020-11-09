На Камчатке застрелили забравшихся на подлодку медведицу с медвежонком

Автор фото, Youtube/Kamchatinfo Подпись к фото, Медведи переплыли бухту Крашенинникова и забрались на субмарину

В поселке Рыбачий в городе Вилючинске на Камчатке, где находится база Тихоокеанского флота, застрелили медведицу с медвежонком, забравшихся на атомную подводную лодку. Видео со стрельбой по животным накануне возмутили соцсети.

В понедельник инцидент прокомментировала пресс-служба Тихоокеанского флота. Из заявления моряков следует, что животные вплавь преодолели бухту Крашенинникова и забрались на субмарину.

"Для обезвреживания диких животных, представляющих опасность для человека, как и положено в подобных ситуациях, был вызван инструктор-охотовед Елизовского района закрытого административно-территориального образования Вилючинск, который с использованием специализированного охотничьего оружия произвел отстрел медведей", - сказано в заявлении.

Видеозапись, на которой видно, как медведица с медвежонком подплывают к подлодке, накануне широко разошлась в соцсетях. Многие пользователи сочли это негуманным обращением с животным. На записи слышны выстрелы и видно, как один из медведей падает в воду.

"Тут по-другому никак. Ее [медведицу] даже отгонять некуда. Если отогнать, то она попадет в этот поселок", - комментирует автор ролика.

Видео вызвало сотни гневных комментариев, общий смысл сводится к тому, что подводники повели себя слишком жестоко по отношению к животным.

Как сообщил изданию "Камчатка-Информ" глава отдела агентства лесного хозяйства Камчатского края Владимир Гордиенко, убитая медведица вела себя нетипично.

"Между тем, уточню, что в Вилючинске выход медведей в населенный пункт не редкость. Этот город по количеству вынужденных отстрелов медведей держит первое место, наряду с Озерновским", - сказал Гордиенко.

По данным издания, животные подплыли к атомной подводной лодке "Рязань" проекта 667БДР "Кальмар". Это атомная ракетная подводная лодка.

Как отмечает издание "Кам 24", всего на Камчатке обитает около 24 тысяч бурых медведей, животные довольно часто наведываются в Вилючинск. Обычно звери покидают город самостоятельно, но иногда полиция и охотоведы отгоняют хищников в лес или отстреливают их.