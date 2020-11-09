Путин уволил трех министров. Новых назначат по новой процедуре

Автор фото, Alexei Nikolsky/TASS

Президент России Владимир Путин своими указами освободил от должности трех членов правительства Михаила Мишустина - министра транспорта Евгения Дитриха, министра строительства Владимира Якушева и министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина. Министр энергетики

Новые министры будут проходить утверждение в Госдуме согласно обновленной Конституции, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Кто вместо них

Мишустин уже внес в Госдуму кандидатуры.

Министра энергетики Александра Новака, как и сообщали СМИ, он предложил назначить вице-премьером, гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева - новыми министром транспорта, первого замглавы министерства строительства Ирека Файзуллина - министром.

На должность главы минприроды депутатам предлагают согласовать Александра Козлова, который сейчас возглавляет министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, а вместо него назначить гендиректору Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Министерский портфель Александра Новака, который в мире прежде всего известен как переговорщик с ОПЕК, Мишустин предложил передать главе "РусГидро" Николаю Шульгинову.

Путин подписал также указ, устанавливающий, что премьер имеет 10 заместителей.

Куда ушел Якушев

Якушев теперь стал полпредом президента России в Уральском федеральном округе, сменив Николая Цуканова.

СМИ относили его к команде московского мэра Сергея Собянина, который начинал политическую карьеру в Западной Сибири.

Якушев был вице-губернатором Тюменской области, когда губернатором был Собянин, позже сам возглавлял регион, а федеральным министром строительства стал в мае 2018 года.

Кобылкин возглавлял минприроды тоже с мая 2018 года, а до этого был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. Где он будет работать дальше, пока не ясно.

Кобылкин покидает пост главы минприроды на фоне критики - в частности, за медленную реализацию нацпроекта "Экология", отмечает Интерфакс.

Что узнали СМИ

СМИ анонсировали отставки всех троих министров.

Неделю назад, 2 ноября, РБК сообщал, что Дитрих может стать врио главы Белгородской области, назначение которого затянулось после отставки губернатора-старожила 17 сентября. В качестве кандидатов на пост министра транспорта России издание называло руководителя "Аэрофлота" Савельева (его и предложил Мишустин), а также Александра Нерадько из Росавиации и Андрея Костюка из Росавтодора.

6 ноября "Коммерсант" написал о том, что в ближайшее время своей должности лишится министр природных ресурсов Кобылкин. Еще раньше о его отставке писали уральские издания Znak.com и Ura.ru. Znak.com был среди тех, кто анонсировал первод Якушева на пост полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Интерфакс писал, что слухи прочат пост министра Кобылкина министру Козлову.

Путин подписал закон о порядке формирования правительства в развитие своих поправок в Конституцию в пятницу, 6 ноября.

Новый порядок вступает в силу на фоне многочисленных слухов о перестановках в кабинете Мишустина, комментировал утром Интерфакс.

Мишустин возглавил правительство в январе этого года после неожиданной отставки с поста премьера Дмитрия Медведева.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Чем Мишустин отличается от Медведева? Отвечают депутаты и москвичи

РБК писал, что Путин отправит в отставку четырех министров, в том числе Новака. Все они достались Мишустину от предыдущего состава кабинета министров под руководством Медведева. Новаку СМИ и телеграм-каналы прочили отставку с повышением - до уровня вице-премьера.