Путин уволил трех министров. Новых назначат по новой процедуре
Президент России Владимир Путин своими указами освободил от должности трех членов правительства Михаила Мишустина - министра транспорта Евгения Дитриха, министра строительства Владимира Якушева и министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина. Министр энергетики
Новые министры будут проходить утверждение в Госдуме согласно обновленной Конституции, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
Кто вместо них
Мишустин уже внес в Госдуму кандидатуры.
Министра энергетики Александра Новака, как и сообщали СМИ, он предложил назначить вице-премьером, гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева - новыми министром транспорта, первого замглавы министерства строительства Ирека Файзуллина - министром.
На должность главы минприроды депутатам предлагают согласовать Александра Козлова, который сейчас возглавляет министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, а вместо него назначить гендиректору Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
Министерский портфель Александра Новака, который в мире прежде всего известен как переговорщик с ОПЕК, Мишустин предложил передать главе "РусГидро" Николаю Шульгинову.
Путин подписал также указ, устанавливающий, что премьер имеет 10 заместителей.
Куда ушел Якушев
Якушев теперь стал полпредом президента России в Уральском федеральном округе, сменив Николая Цуканова.
СМИ относили его к команде московского мэра Сергея Собянина, который начинал политическую карьеру в Западной Сибири.
Якушев был вице-губернатором Тюменской области, когда губернатором был Собянин, позже сам возглавлял регион, а федеральным министром строительства стал в мае 2018 года.
Кобылкин возглавлял минприроды тоже с мая 2018 года, а до этого был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. Где он будет работать дальше, пока не ясно.
Кобылкин покидает пост главы минприроды на фоне критики - в частности, за медленную реализацию нацпроекта "Экология", отмечает Интерфакс.
Что узнали СМИ
СМИ анонсировали отставки всех троих министров.
Неделю назад, 2 ноября, РБК сообщал, что Дитрих может стать врио главы Белгородской области, назначение которого затянулось после отставки губернатора-старожила 17 сентября. В качестве кандидатов на пост министра транспорта России издание называло руководителя "Аэрофлота" Савельева (его и предложил Мишустин), а также Александра Нерадько из Росавиации и Андрея Костюка из Росавтодора.
6 ноября "Коммерсант" написал о том, что в ближайшее время своей должности лишится министр природных ресурсов Кобылкин. Еще раньше о его отставке писали уральские издания Znak.com и Ura.ru. Znak.com был среди тех, кто анонсировал первод Якушева на пост полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Интерфакс писал, что слухи прочат пост министра Кобылкина министру Козлову.
Путин подписал закон о порядке формирования правительства в развитие своих поправок в Конституцию в пятницу, 6 ноября.
Новый порядок вступает в силу на фоне многочисленных слухов о перестановках в кабинете Мишустина, комментировал утром Интерфакс.
Мишустин возглавил правительство в январе этого года после неожиданной отставки с поста премьера Дмитрия Медведева.
РБК писал, что Путин отправит в отставку четырех министров, в том числе Новака. Все они достались Мишустину от предыдущего состава кабинета министров под руководством Медведева. Новаку СМИ и телеграм-каналы прочили отставку с повышением - до уровня вице-премьера.
Кандидатура нового министра должна быть утверждена Госдумой в течение недели после внесения премьером, сказал Крашенинников. По его словам, "за это время должны быть проведены консультации с профильными комитетами, с фракциями и, соответственно, кандидат должен быть заслушан".