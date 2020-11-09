Эстонский министр назвал Байдена коррупционером. Пришлось уйти в отставку

Автор фото, AFP Подпись к фото, Хельме-старший подал в отставку в "интересах сохранения коалиции". От своих слов относительно Байдена и США Хельме не отказался: "Вы не заткнете мне рот, никто не заткнет мне рот. Ни премьер-министр, ни президент, ни пресса".

Ультраправый эстонский министр Март Хельме подал в отставку после того, как назвал Джо Байдена коррумпированным типом. Теперь эстонская оппозиция добивается отставки второго министра, поставившего под сомнение легитимность выборов в США.

Министр внутренних дел Эстонии и один из основателей радикальной коалиционной партии EKRE Март Хельме в эфире эстонского радио TRE назвал Джо Байдена коррумпированным типом, а итог президентских выборов назвал победой истеблишмента.

"Логика деятельности глубинного государства - для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев. Джо Байден и Хантер Байден - коррумпированные типы", - сказал Март Хельме.

Нелестно о Байдене высказался его сын, лидер партии EKRE и министр финансов Эстонии - Мартин Хельме.

"По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы, - заявил Мартин Хельме в эфире того же радио TRE. - По-моему, все нормальные люди должны были бы выступить против этого. Тебе нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если выборы можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать".

"Нападки на союзника"

Комментарии министров EKRE спровоцировали волну критики со стороны высших должностных лиц Эстонии. Президент страны Керсти Кальюлайд назвала их высказывания выпадом против демократии и безопасности Эстонии, пишет эстонский общественный вещатель ERR.

"Два министра Эстонской Республики решили использовать вес своих слов для нападок на нашего главного союзника. Безопасность Эстонии основана на нашей собственной обороноспособности и отношениях с союзниками", - считает глава государства.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что позиция его коллег по коалиции не соответствует официальной позиции Эстонии.

"Это безумные речи, которые ни на секунду и ни в коей мере не представляют официальную позицию эстонского государства. Я советую товарищам по правительству заниматься проблемами Эстонии, а не управлением США", - сказал Рейнсалу.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас написал в "Фейсбуке" следующее: "Члены правительства Эстонии должны уметь сохранять уравновешенность, комментируя внутреннюю политику нашего главного союзника. Март и Мартин Хельме должны немедленно прекратить подрывать эстонско-американских отношений".

Хельме-старший отреагировал заявлением об отставке, которое, по его словам, он подал добровольно и в "интересах сохранения коалиции". От своих слов относительно Байдена и США Хельме не отказался: "Вы не заткнете мне рот, никто не заткнет мне рот. Ни премьер-министр, ни президент, ни пресса".

Что касается Хельме-младшего, то он об отставке не объявлял, однако ее уже затребовала эстонская оппозиция, представители которой внесли в парламент заявление о выражение недоверия Мартину Хельме.

"Уход Марта Хельме - это половина победы. За свои слова должен ответить и Мартин Хельме", - заявила лидер Партии реформ Кая Каллас.

Против геев и кухарок

Сомнения в легитимности американских выборов - не первые скандальные высказывания министра Марта Хельме.

В декабре 2019 года Хельме сравнил финского премьер-министра с кухаркой и заявил, что "продавщица поднялась до премьер-министра и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства". Отставки удалось избежать после публичных извинений.

В октябре 2020 года в интервью Deutsche Welle он призвал эстонских геев "бежать в Швецию", после чего президент Эстонии заявила, что "министр с такими взглядами не годится в правительство Эстонской Республики". Отставки Хельме снова удалось избежать.

Партнер по сдерживанию России

Эстония рассматривает США в качестве союзников в рамках стратегии сдерживания России. Страны Балтии считают эту стратегию необходимой в связи с возможным повторением "крымского сценария" на своей территории. В рамках сдерживания в каждой из трех Балтийских стран по принципу ротации размещена тысяча военных НАТО.

Что касается сотрудничества между США и Эстонией в сфере безопасности, то тут в последние годы была заметна некоторая турбулентность. Во время встречи с лидерами стран Балтии в 2018 году Дональд Трамп отметил, что благодаря ему НАТО получает больше финансирования.

"Конечно, вы называете эту страну не очень дружелюбной, - сказал Трамп про отношения Балтии и России. - И поэтому мы инвестируем в оборону, безопасность и реформу НАТО".