Дайджест: договор о мире в Карабахе, захват зданий парламента и правительства в Ереване

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Демонстранты в здании парламента Армении

Война в Карабахе: мирный договор и беспорядки в Ереване

Минувшей ночью Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали договор о прекращении кровопролитной войны в Нагорном Карабахе. Демонстранты в Ереване восприняли решение премьер-министра Никола Пашиняна пойти на мирное соглашение как предательство и захватили здания правительства и парламента. На улицах Баку подписание документа, напротив, встретили с ликованием.

Подписи под договором поставили глава правительства Армении, азербайджанский президент Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин. Согласно документу, армянская сторона возвращает Азербайджану контроль над несколькими территориями в районе конфликта, в Нагорный Карабах возвращаются беженцы (это должно происходить под контролем ООН), на линии соприкосновения будут дислоцированы российские миротворческие войска.

Мы следим за событиями вокруг Нагорного Карабаха в режиме реального времени. Почитайте подробнее об условиях достигнутого соглашения и развитии ситуации.

Вскоре после того, как стало известно о подписании мирного соглашения, на улицы Еревана вышли тысячи возмущенных демонстрантов. Не встречая сопротивления сотрудников правоохранительных органов, они захватили здания правительства парламента, спикер Арарат Мирзоян был избит. Никола Пашинян сделал несколько обращений по поводу ситуации в своем "Фейсбуке" и заявил, что у него не было другого выхода, кроме подписания соглашения. О его точном местонахождении пока не сообщается (известно лишь, что он остается на территории Армении), однако премьер уже пообещал наказать тех, кто виноват в погроме и захвате правительственных зданий.

Трамп начинает борьбу в судах, Байден советует носить маски

Тем временем президент США Дональд Трамп начинает анонсированную им борьбу в судах за результаты президентских выборов. Американские СМИ назвали избранным президентом кандидата от демократов Джо Байдена, но нынешний глава Белого дома отказывается признать поражение и заявляет о серьезных нарушениях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Подсчет голосов на выборах в Пенсильвании

В понедельник штаб Трампа подал иск с требованием заблокировать подведение итогов президентских выборов в штате Пенсильвания, ссылаясь на то, что голосование по почте якобы не было там таким же прозрачным и надежным, как личное участие избирателей. Никаких существенных доказательств нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, сторонники Трампа пока не привели. Именно после того, как Байден победил в своем родном штате Пенсильвания, его объявили избранным президентом.

При этом перевес кандидату от демократов обеспечили именно американцы, проголосовавшие по почте: Трамп неоднократно отговаривал своих сторонников от удаленного голосования, кроме того, среди республиканцев оказалось намного больше тех, кто не был склонен соблюдать карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Генеральный прокурор США Уильям Барр в понедельник предписал своим подчиненным изучить возможные "серьезные утверждения о нарушениях", но призвал их не уделять внимания "нереальным и преувеличенным" заявлениям. Американские юристы сомневаются, что иски Трампа смогут изменить итоги выборов, вряд ли за действующего президента в этом заступится и Верховный суд США. Наш корреспондент в Вашингтоне Кирилл Белянинов недавно объяснял, почему.

Автор фото, Reuters

Тем временем Джо Байден уже начинает вести себя как избранный лидер США. В понедельник он призвал американцев носить маски, поскольку, по его словам, это простой способ спасти жизни тысяч людей. Лидер демократов также создал экспертную группу, которой предстоит разрабатывать экстренные меры по борьбе с распространением Covid-19.

Единственным шагом самого президента Трампа в понедельник стало увольнение министра обороны США. Мы рассказываем о том, почему это произошло.

Новая книга Джоан Роулинг

Автор фото, PA Media

В свет выходит новая книга британской писательницы Джоан Роулинг - детская сказка под названием "Икабог". Больше всего Роулинг известна как автор историй о Гарри Поттере, но в нынешнем произведении юного волшебника нет. Она написала эту сказку для своих детей еще 10 лет назад и в течение последних месяцев публиковала ее в интернете на специальном сайте. Однако теперь книга выходит из онлайна в реальный мир. Весной мы рассказывали о необычной истории создания "Икабога".

Apple снова готовит презентацию

Американский технологический гигант Apple объявит о запуске новых продуктов. О том, что именно, покажут на этот раз, не сообщается, однако приглашение на онлайн-презентацию, разосланное журналистам, озаглавлено так: "Еще кое-что". По данным журналистов, речь может идти о запуске нового компьютера Mac, оборудованного последним чипом. Этой осенью Apple уже вывела на рынок целую серию новых изделий, о которых мы рассказывали. О новых часах и планшете от Apple можно прочитать тут:

Мы также оценили достоинства и недостатки нового iPhone 12 - последней версии самого популярного (и самого прибыльного) продукта компании Apple.

Президент Украины Зеленский заболел коронавирусом

У украинского президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака обнаружен коронавирус. В заявлении украинских властей сказано, что Зеленский "чувствует себя хорошо и продолжит выполнять обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции".

Автор фото, Офіс президента

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы Covid-19 не представлял угрозу, - написал по этому поводу Зеленский в своем "Фейсбуке". - Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил позитивный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6!". Летом коронавирусом переболела жена Зеленского Елена.

Мы рассказываем о последних новостях вокруг пандемии Covid-19 в Росси и в мире.

Джихадисты в Мозамбике обезглавили 50 человек

Государственные средства массовой информации Мозамбика сообщают, что отряды джихадистов, действующие на севере страны, обезглавили более 50 местных жителей.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Сгоревшая деревня в Мозамбике после нападения джихадистов (архивное фото)

Согласно этим данным, они провели массовую казнь на стадионе в одной из деревень в преимущественно мусульманском районе Кабу-Делгаду.

В результате конфликта, который продолжается в стране с 2017 года, до 2 тыс. человек были убиты и несколько сотен тысяч были вынуждены бежать из своих домов. Джихадисты связаны с организацией "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах мира, в том числе в России).

Недавно мы подробно рассказывали о конфликте в Мозамбике.

Азербайджан "добился большинства своих целей"

New York Times комментирует соглашение о мирном урегулировании в Нагорном Карабахе, подписанное президентами Армении, Азербайджана и России. Как утверждает американское издание, договор "в корне поменял карту безопасности на южном Кавказе" и "закрепил роль в регионе Турции, которая действует все более напористо".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Азербайджанский флаг над городом Шуша (Шуши)

Авторы публикации отмечают, что договор положил конец продолжавшемуся четверть века армянскому контролю над Нагорным Карабахом, и его границы теперь будет охранять Россия.

"При защите Нагорного Карабаха Армения десятилетиями полагалась на поддержку большой диаспоры в Южной Калифорнии, Франции и России. Азербайджан при этом надеялся на содействие Турции", - напоминает New York Times. И продолжает, что на этот раз США не играли серьезной роли в переговорах по поводу Карабаха, поскольку в стране проходили президентские выборы.

"Теперь подписанное соглашение позволяет Азербайджану добиться большинства из того, что страна годами добивалась на переговорах, в том числе возвращения беженцев", - пишут авторы публикации.

В понедельник в правительстве России под руководством премьера Михаила Мишустина, которое было сформировано всего год назад, произошли серьезные кадровые перестановки. Кабмин покинули сразу три министра, а еще один - Александр Новак - повышен до вице-премьера. Корреспонденты Русской службы Би-би-си объясняют, как перемены в правительстве связаны с пандемией коронавируса и почему в министерстве природных ресурсов Дмитрия Кобылкина решили поменять на Александра Козлова.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си провели несколько часов с моторизированными сторонниками президента Дональда Трампа, которые не признают победы Джо Байдена и пытаются ударить автопробегами по тому, что они считают нарушениями при подсчете голосов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Мы хотим честных выборов": автопробег сторонников Трампа