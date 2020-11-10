Коронавирус в России: почти 21 тысяча новых случаев, и это еще не пик

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Число новых случаев Covid-19, выявленных в России за последние сутки, оказалось меньше, чем накануне, когда был установлен антирекорд за все время пандемии. Специалисты считают, что пик второй волны пандемии еще не пройден. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Меньше, чем накануне

В России за сутки выявили еще 20 977 заражений Covid-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это второй по величине показатель за все время.

Накануне суточный приост впервые превысил планку в 21 тысячу (21 798 случаев), отметка в 20 тысяч случаев впервые была преодолена 6 ноября, 19 тысяч - 4 ноября, 18 тысяч - 30 октября.

Эпидимиологи считают, что рост заболеваемости продолжится.

В Москве зафиксировали 5 902 новых случаев после рекордных 6 897 заражений накануне. В Петербурге новый максимум - 1485 заражений за сутки (накануне было 1 403).

Умерли в России за сутки 368 пациентов (в Москве - 68, в Петербурге - 62). Максимальную смертность пациентов с Covid-19 в стране фиксировали 4 ноября - 389 человек.

За все время в России умерли 31 161 пациентов с Covid-19, 1 350 741 человек выздоровели, всего заразились 1 817 109. Среди заразившихся уже 117 депутатов Госдумы, объявил во вторник спикер Вячеслав Володин. Один депутат умер. Состав Госдумы - 450 депутатов.

Чего ждут эксперты

Рост заболеваемости будет продолжаться еще минимум семь-десять дней, ситуация крайне нестабильна, заявила во вторник замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"О пике говорить еще преждевременно, так как ситуация оказалась крайне нестабильной. После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев заболеваемость опять пошла вверх", - сказала она журналистам.

По прогнозу Пшеничной, рост будет продолжаться "в основном за счет регионов", пиковых значений они будут достигать в разное время.

Накануне инфекционист Евгений Тимаков говорил, что ситуация в Москве стабилизируется, но резкого снижения числа заражений сразу не будет. По его мнению, такое снижение возможно в январе, а в России еще месяц будет увеличиваться число заражений Covid-19.