Суд отпустил из СИЗО банкира Хабарова. За него заступилась Набиуллина

Автор фото, Mikhail Japaridze/TASS Подпись к фото, Басманный суд в начале октября взял Михаила Хабарова под стражу

Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест исполнительного директора банка "Траст" Михаила Хабарова. В поддержку Хабарова выступило деловое сообщество России, а также, по данным СМИ, руководство ЦБ.

Изменить меру пресечения в конце октября просило следствие, сообщали ранее в пресс-службе суда. Следователи просили перевести Хабарова под домашний арест. Это ходатайство поступило после того как за банкира, как утверждают СМИ, заступилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Хабаров был задержан 9 октября и в тот же день арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Дело было заведено по заявлению его бывшего бизнес-партнера Александра Богатикова, тот утверждает, что Хабаров лишил его обманным путем денег.

Согласно заявлению Богатикова, Хабаров в составе группы лиц якобы похитил у него в 2014-2017 годах 842 млн рублей.

Набиуллина заступилась

Набиуллина вступилась за Хабарова перед президентом Владимиров Путиным, сообщал Forbes со ссылкой на свои источники.

По данным издания, на закрытой части встречи Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), которая прошла 21 октября, глава ЦБ заявила о необходимости декриминализации экономических преступлений и привела пример ареста топ-менеджера "Траста".

Собеседники Forbes рассказывали, что Путин якобы прокомментировал ситуацию так: уголовное дело не связано с банковской деятельностью топ-менеджера, Хабаров обещал партнерам "покровительство" бизнеса, но не предоставил его, правоохранительные органы разберутся. Выступление Набиуллиной было на закрытой части встречи.

То, что такой разговор с президентом был, подтверждал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Было бы неправильно с моей стороны выдавать какую-то информацию о закрытой части. Но я подтверждаю, что эта тема фигурировала", - говорил Песков.

23 октября председатель ЦБ публично прокомментировала дело главного исполнительного директора банка "Траст". Прямо она не высказывалась в его поддержку, но назвала его арест неожиданным.

"Что касается Хабарова, конечно, это было неожиданно. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы банк "Траст" успешно выполнял свои функции по работе с проблемными активами, по возврату проблемных активов, хотя этот эпизод не связан с работой с "Трастом", - сказала Набиуллина.

В поддержку Хабарова выступило деловое сообщество России - РСПП, "Опора России" и "Деловая Россия".

Конфликт с партнером

Деловые отношениям Хабарова с совладельцем грузоперевозчика "Деловые линии" Богатиковым, как писал Forbes, начались в 2014 году, когда структура "Альфа групп" А1, которую тогда возглавлял Хабаров, выступила на стороне другого совладельца "Деловых линий" Сергея Демидова в конфликте с Богатиковым.

Когда конфликт был урегулирован, Хабаров перешел на работу в "Деловые линии", а также подписал с Богатиковым опцион о покупке 30% акций грузоперевозчика за 60 млн долларов. Теперь Богатиков утверждает, что Хабаров заставил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг, введя тем самым в заблуждение.

В начале 2018 года Богатиков продал часть акций "Деловых линий" новым инвесторам и подал к Богатикову иск в Лондонский международный коммерческий арбитраж, который в начале этого года обязал выплатить топ-менеджеру "Траста" 58 млн долларов.

Банк "Траст" считает арест Хабарова избыточной мерой. Президент банка "Траст" Александр Соколов поручился за него в суде и охарактеризовал как ответственного и талантливого работника.

Хабаров вину отрицает, а его защита расценивает уголовное преследование банкира как попытку оказать на него давление и заставить отказаться от требований по искам в Лондонском арбитражном суде.