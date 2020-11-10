BMW обозначила на своих картах Крым российским. Как поступают другие производители?

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

В навигационных комплексах автомобилей BMW, продающихся в России, появилась возможность установить карту, на которой аннексированный в 2014 году полуостров Крым показан частью Российской Федерации, рассказали Би-би-си автовладельцы. Страны ЕС и США официально считают Крым украинским.

Чтобы обновить карту, нужно зайти на сайт BMW ConnectedDrive и выбрать файл. Российские водители писали на форумах, что после очередного обновления карты переименовали.

Например, если раньше файл назывался Road Map Europe EVO 2020-2, то в новой версии он стал называться для одних владельцев Road Map Europe EVO 2020-3, а для других Road Map Russia EVO 2020-3. Автовладельцы сообщили Би-би-си, что на картах Russia 2020-3 Крым указан как часть России.

"BMW Group ведет постоянную работу по обновлению картографических данных навигационных систем, в том числе с учетом законодательства страны/региона, где автомобиль приобретается или эксплуатируется. Однако есть возможность изменить настройки, заданные по умолчанию, если клиент пожелает эксплуатировать автомобиль в другой юрисдикции", - говорится в ответе пресс-службы российского отделения группы BMW на запрос Би-би-си.

Volkswagen, Nissan и другие

Территориальная принадлежность Крыма после аннексии в 2014 году также изменилась на картах других автопроизводителей.

Например, на навигационном портале Nissan Крым показан как часть России, если заходить на сайт с российского IP-адреса. При этом можно увидеть, что принадлежность Крыма обозначена не только при попытке найти населенные пункты через поиск, но и на самой карте. Если увеличить карту, то можно заметить, что граница между Крымом и Украиной показана такой же пунктирной линией, как и все межгосударственные границы.

Подпись к фото, Для пользователей с российским IP на картах Nissan Крым выглядит как часть России

При этом пользователям с IP других стран сайт Nissan Navigation Portal показывает Крым украинским.

Подпись к фото, Пользователи с другим IP на картах Nissan видят Крым частью Украины

Би-би-си направила запрос в пресс-службу Nissan в России и ожидает ответа.

В навигационных системах Volkswagen карты также могут различаться в зависимости от страны, сообщили Би-би-си в пресс-службе автопроизводителя. "Однако это не позволяет делать какие-либо выводы о позиции Volkswagen по отношению к международным и территориальным границам", - говорится в ответе компании на запрос Би-би-си.

Не все производители продают автомобили с собственными навигационными системами.

Mitsubishi в России устанавливает карты только на автомобилях с бортовым компьютером "Яндекс.Авто", и там установлен "Яндекс.Навигатор", сообщила Би-би-си пресс-служба Mitsubishi. "Вопросы по территориальной принадлежности отдельных регионов/ее изменению, как и любые другие специфические вопросы, корректно адресовать компании, которая разработала, поддерживает и обновляет данный продукт, то есть компании "Яндекс", - отмечает пресс-служба.

Би-би-си направила запросы в пресс-службы брендов Toyota, Skoda, Volvo, Ford, Kia, Hyundai, Audi, Mercedes, Honda, Land Rover, PSA (Peugeot, Citroen, Opel) и ожидает ответа. Пресс-служба Porsche отказалась от комментариев.

"Яндекс", Google и другие

"Яндекс" изменил территориальную принадлежность Крыма в конце марта 2014 года, вскоре после референдума. Изменения коснулись доменов .ru и .com, на картах которых Крым обозначен как часть России.

Карты на домене .ua и сейчас показывают Крым как часть Украины ("Яндекс" заблокирован на территории Украины с мая 2017 года).

Территориальная принадлежность Крыма изменилась также на картах Google. Пользователи с российскими IP видят Крым российским, а все остальные - украинским.

В январе 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил пригласить на заседание представителя Google в связи с тем, что Крым указан на картах компании как часть Украины. Депутат Леонид Левин сообщил тогда, что при посещении сайта с российской территории Крым показывается как часть России.

Впоследствии Google признал, что часть российских пользователей с устройствами с операционной системой iOS видели карты с украинским Крымом. "Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ", - отмечала тогда пресс-служба поисковика.

На аналогичные изменения пошла также компания Apple. В ноябре 2019 года стало известно, что в сервисах Apple российские пользователи будут видеть российский Крым. "Сегодня у нас с Apple ситуация закрыта", - сообщил тогда председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев после встречи с представителями компании.