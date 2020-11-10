Главное слово 2020 года объявлено. И это не "коронавирус"

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Английским словом 2020 года признан "локдаун". Такой выбор сделали эксперты авторитетного словаря Collins. В связи с пандемией Covid-19 употребление сравнительно редкого термина в англоязычных СМИ и интернете возросло с четырех тысяч в 2019 году до четверти миллиона.

"Наши лексикографы избрали "локдаун" словом года, потому что оно вобрало в себя опыт, объединивший миллиарды людей во всем мире", - говорится на его официальном сайте.

"Язык отражает мир вокруг нас, а в 2020 году в мире доминировала тема глобальной пандемии, - объясняет консультант редакции Эллен Ньюстед. - Локдаун изменил то, как мы живем, работаем, учимся, делаем покупки и общаемся. Поскольку многие страны именно сейчас входят во второй локдаун, слово выражает главный итог года, хотя, конечно, это никого не радует".

К прежнему объяснению слова "локдаун" ("введение жестких ограничений на передвижение, социальные контакты и доступ к общественным местам") Collins добавил новое: "ограничительная мера, вводимая правительствами с целью ограничить распространение COVID-19".

Толковый словарь Коллинза (Collins English Dictionary) выпускается находящимся в Глазго издательством HarperCollins с 1979 года. С тех пор вышло 13 исправленных и дополненных изданий, последнее в 2018 году. С 2011 года словарь доступен в интернете.

Каждый год эксперты редакции анализируют при помощи компьютеров массив примерно в 4,5 миллиарда слов и определяют "слово года", бывшее у всех на слуху. Оно должно быть либо новым, либо таким, употребление которого резко выросло в связи с актуальностью обозначаемого им явления.

В шортлисте из 10 самых модных, по версии Collins Dictionary, английских слов 2020 года еще пять, помимо "локдауна", относились к пандемии Covid-19: coronavirus ("коронавирус"), furlough ("принудительный неоплачиваемый отпуск"), key worker ("работник жизненно важной специальности"), self-isolate ("самоизолироваться") и social distancing ("социальное дистанцирование").

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Шведская экоактивистка Грета Тунберг сделала выражение climate strike ("климатическая забастовка") самым популярным в 2019 году

Остальные четыре - Megxit ("мексит" по аналогии с "брексит" - отказ принца Гарри и его супруги Меган от королевских обязанностей), mukbang (возникшее в Южной Корее и распространившееся по миру слово, обозначающее видео объедающегося человека), TikToker ("тиктокер" - фанат сети TikTok) и Black Lives Matter.

В 2019 году Collins выбрал словом года climate strike ("климатическая забастовка", слово, вошедшее в оборот благодаря юной экоактивистке Грете Тунберг), в 2018-м single-use ("одноразовый"), в 2017-м fake news ("фейковые новости", в 2016-м Brexit ("брексит").

В России, по версии института русского языка имени Пушкина, в 2020 году сильнее других выросло употребление слов "пожар" и "протест".

Collins English Dictionary - не единственная организация, которая выбирает слово года. В англоязычном мире таких около десятка. Из британских наиболее известен также Oxford Dictionary, из американских - American Dialect Society. Они свои слова 2020 года еще не объявили.

Фаворитами Oxford Dictionary в прошлые годы становились "climate emergency" (2019, "климатическое ЧП"), "toxic" (2018, "токсичный", применительно к психологии), "youthquake" (2017, "большие перемены в обществе и культуре, идущие от молодежи") и "post-truth" (2016, "постправда").