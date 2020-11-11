Rolls Royce хочет построить в Британии 16 мини-АЭС. Экологи недовольны

Автор фото, Rolls Royce Подпись к фото, Сторонники мини-АЭС настаивают, что они безопасны, эффективны и не мозолят глаза

Консорциум компаний под руководством Rolls Royce (больше известной своими лимузинами представительского класса и авиационными двигателями) объявил о планах построить в ближайшие пять лет в Англии 16 мини-АЭС с модульными реакторами.

Ожидается, что это создаст порядка шести тысяч новых рабочих мест и что правительство вложит в проект по крайней мере 200 млн фунтов в рамках давно откладывавшегося плана по оживлению экономики.

Руководство консорциума уверяет, что помимо производства электричества с низкими затратами и выбросами СО2 это создаст новую статью экспорта.

Правительство, в свою очередь, утверждает, что атомная энергетика необходима стране, если она хочет добиться нулевого углеродного баланса (когда выброс углекислого газа в атмосферу и его поглощение уравновешены) к 2050 году.

Однако проблема в том, что шесть из семи ныне действующих в стране реакторов отработают свой ресурс к 2030 году, а последний будет выведен из эксплуатации в 2035 году.

Сейчас на их долю приходится около 20% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

Что такое малый модульный реактор?

Rolls Royce и ее партнеры утверждают, что вместо строительства ядерных колоссов имеет смысл создавать небольшие АЭС с малыми модульными реакторами (ММР), которые выходят готовыми прямо с заводa.

Это позволило бы централизованно создавать сотни необходимых компонентов и подобно деталям конструктора Lego отправлять их к месту строительства АЭС.

Автор фото, EDF Подпись к фото, АЭС в Сомерсете сможет обеспечить электричеством 6 млн домохозяйств и создаст 25 тыс. новых рабочих мест

Таким образом, по мнению авторов проекта, удастся решить главную проблему ядерной энергетики - ее заоблачную стоимость. Высокая цена в первую очередь связана с необходимостью соблюдения очень жестких стандартов безопасности. А возможностей для рационализаторства и исправления ошибок в этой области практически нет, потому что новых АЭС почти не строят.

Поэтому Rolls Royce и предложила вместо одной-двух крупных АЭС построить много маленьких, зато снизить сроки строительства и заодно отточить технологии.

"Если сосредоточить все производство под строгим контролем на одной фабрике, это заметно снизит стоимость за счет упрощения и стандартизации процессов", - уверяет исполнительный директор британского консорциума малых модульных реакторов (UK SMR) Том Сэмсон.

Каждая мини-АЭС будет способна выдавать мощность в 440 мегаватт, этого вполне достаточо, чтобы обеспечить электричеством город вроде Шеффилда с населением около 600 тыс. человек. А когда технологии будут отработы, каждая станция будет стоить около 2 млрд фунтов.

Первые модульные реакторы консорциум планирует вывести на полную мощность уже через 10 лет, и к тому времени он сможет строить по две мини-АЭС в год.

Для примера, куда более крупная АЭС, которая строится сейчас в Сомерсете, сможет производить в шесть раз больше электроэнергии, чем мини-АЭС, но и обойдется она в 11 раз дороже.

Конкуренты дышат в затылок

Автор фото, Rolls Royce

UK SMR - не единственный игрок на рынке, заметивший привлекательность малых модульных реакторов: над похожими проектами работают еще десятки компаний.

Это весьма тревожит экологов, по мнению которых малые реакторы ничуть не менее опасны, чем большие, когда речь заходит о возможности радиоактивных выбросов или военного применения ядерных технологий. Не удивительно, что они советуют правительству инвестировать не в атом, а в водород или геотермальные источники энергии.

К тому же, как указывает эксперт в области ядерной энергетики Университета Британской Колумбии профессор М.В. Рамана, есть и другие причины поставить под сомнение пользу проекта ММР.

Он выдвигает сразу несколько аргументов: