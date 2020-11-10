Череп "кузена человека", найденный в ЮАР, пролил новый свет на эволюцию приматов

Автор фото, LA TROBE UNIVERSITY Подпись к фото, Череп ископаемого примата

Череп принадлежит самцу парантропа массивного (Paranthropus robustus) – вымершего тупикового вида высших приматов. Ученые называют это существо "кузеном" нашего прямого предка, Homo erectus ("человека прямоходящего").

Два вида долгое время жили бок о бок, но парантропы исчезли раньше.

Австралийские исследователи утверждают, что эта находка проливает дополнительный свет на эволюцию нашего вида.

Ученые из университета Ла-Троб в Мельбурне раскопали череп еще два года назад в том же районе под названием Дримолен к северу от Йоханнесбурга, где в 2015 году в считанных метрах от места нынешней находки был обнаружен череп мальчика вида Homo erectus, относящийся примерно к той же эпохе.

Автор фото, LA TROBE UNIVERSITY Подпись к фото, Австралийские ученые откопали череп два года назад недалеко от Йоханнесбурга

О существовании парантропов науке известно с 1938 года, но найденные останки чаще всего были фрагментарными.

"Большая часть окаменелостей, обнаруживаемых то там, то здесь, представляла из себя единичные зубы. Заполучить череп - это очень, очень редкая удача", - заявила Би-би-си участница экспедиции доктор Анжелина Лис.

Исследователи обрабатывали и изучали находку два года. Во вторник результаты их работы были опубликованы в журнале Nature, Ecology & Evolution ("Природа, экология и эволюция").

Ученые пришли к выводу, что изменения климата два миллиона лет назад привели к быстрой эволюции этого вида. По их мнению, климатические изменения, которые, возможно, привели к исчезновению австралопитеков, заставили парантропов адаптироваться к новым условиям, в результате они стали значительно крупнее.

Разборчивость в еде

Ученые считают, что в незапамятные времена на юге Африки одновременно жили целых три вида человекоподобных существ, соперничавших друг с другом.

Автор фото, LA TROBE UNIVERSITY Подпись к фото, Фрагмент черепа первобытного примата

Парантроп массивный имел меньший объем мозга и более крупные зубы по сравнению с человеком прямоходящим, а его лицевые мышцы позволяли откусывать и пережевывать более твердую пищу.

Доктор Мартин считает, что парантропы в процессе эволюции приобрели способность пережевывать кору, клубни и прочие твердые растения, составлявшие основу их рациона.

Однако это преимущество сошло на нет, когда пищевая база парантропов сократилась из-за климатических изменений.

Предкам человека помогла выжить всеядность - они употребляли в пищу и растения, и мясо, поэтому были менее уязвимы в голодные времена.