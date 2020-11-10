Борис Джонсон поздравил Байдена с победой твитом, в котором видны слова "Трамп" и "второй срок"

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Правительство Британии назвало технической ошибкой твит премьер-министра Бориса Джонсона, в котором сквозь поздравление Джо Байдену с победой на выборах президжента проглядывает на заднем фоне слово "Трамп".

"Поздравляю Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, а Камалу Харрис - с историческим достижением. США - наш самый важный партнером, и я предвкушаю нашу совместную работу по вопросам общих ценностей - от изменения климата до торговли и безопасности", - говорилось в поздравлении.

Эту промашку первыми заметили пользователи соцсетей, а сайт Guido Fawkes сообщил, что в поздравлении также можно увидеть трудноразличимые слова "второй срок".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Хотя подсчет голосов еще продолжается, победителем выборов президента США назван Джо Байден

Британские власти пояснили, что поздравления в двух вариантах были подготовлены еще до того, как стал известен результат выборов. Появление в твите упоминания имени Трампа, по их словам, стало следствием наложения двух картинок.

"Два поздравления были подготовлены еще до того, как стал известен результат этих выборов, прошедших в очень плотной борьбе. Из-за технической ошибки для заднего фона была использована картинка, которая была приготовлена для другого сообщения", - заявил представитель правительства.

Позже Джонсон поздравил Байдена с победой по телефону, опередив тем самым многих европейских лидеров. Премьер сказал, что надеется усилить партнерство между США и Британией и развивать общие первостепенные задачи.

Твит с поздравлением Джонсона появился в субботу после того, как телекомпании в США и других странах мира объявили Байдена победителем на основании анализа поступающих данных. Подсчет голосов пока еще продолжается.

Президент Дональд Трамп не признает результатов голосования и готовит иски с требованием пересмотреть итоги в некоторых штатах.

В последние дни команда Байдена старается обходить стороной вопрос о роли Джонсона в брексите, а также его комментарии в адрес Дональда Трампа и его предшественника Барака Обамы.