Мусульманам России велели жениться только на мусульманках. Это вызвало бурные споры

Автор фото, Valery Sharifulin/Tass Подпись к фото, Муфтии и мусульманские организации России по-разному относятся к межконфессиональным бракам

Совет улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ) опубликовал богословское заключение (фетву), в котором браки мусульман с женщинами, исповедующими другие религии, названы недопустимыми. Согласно документу, такие союзы возможны лишь в исключительных случаях по решению муфтия.

Под запрет подпадают в том числе браки с так называемыми "представительницами людей Писания" (христианками или иудейками).

В заключении отмечается, что в большинстве межконфессиональных браков возникают сложности с воспитанием детей в духе исламского вероучения или с привитием им исламского мировоззрения.

“Ведь в основном именно супруга, хранительница домашнего очага, мать и воспитательница детей, оказывает решающее влияние на свое чадо, прививая ему свои принципы и взгляды. Да, быть может, ребенок именем и внешностью будет походить на отца, но сутью и действиями - скорее на мать. Будущие поколения таковых вряд ли станут приверженцами религии своих отцов, что и приводит к исчезновению, вымиранию мусульманских корней”, - отмечает совет улемов ДУМ.

Как отмечается в богословском заключении, именно схожесть супругов в вопросах религии и духовности “является наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни”.

Согласно выводам совета улемов, девушка имеет право выйти замуж за мусульманина, только если она “признает существование Одного Единого Бога, принимает Иисуса и Мухаммада, как Божьих посланников и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана”.

Тем не менее межконфессиональные браки все же возможны в “определенных единичных случаях”, каждый из которых должен рассмотреть местный муфтий, отмечается в документе.

О каких именно исключительных случаях идет речь, совет улемов не уточняет.

Позднее во вторник глава пресс-службы ДУМ Диляра Ахметова пояснила ТАСС, что фетва о недопустимости межконфессиональных браков на территории России была принята еще в 2019 году.

"Сама фетва принята, чтобы подчеркнуть, что в современных условиях именно Российской Федерации мы это не поощряем и не одобряем. Если вы поедете в Сирию, Египет и так далее, - там среди мужчин-мусульман это не такое массовое явление, но и не какая-то редкость музейная", - сказала она.

Критика и солидарность

Другая мусульманская организация - Духовное собрание мусульман России (ДСМР) – с выводами ДУМ не согласилась.

"Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в совете улемов ДУМ РФ, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем. Всевышний разрешает браки с людьми Писания", - сказал агентству РИА Новости глава организации, муфтий Альбир Крганов.

При этом в ДСМР уточняют, что исламское право исключает брак женщины-мусульманки с мужчиной-немусульманином, поскольку "мужчина – главенствующий в семье, отвечает за семью перед Творцом и должен быть верующим".

Секретарь Совета улемов ДУМ Татарстана Рустам Нургалеев также отметил, что взгляды Духовного управления мусульман России не всегда отражают интересы всех мусульман страны.

"Мусульмане Республики Татарстан не ассоциируют себя с муфтиятом ДУМ РФ, и это решение точно не касается тех регионов, которые имеют свои духовные управления и других муфтиев… Мы, согласно ханафитской богословской традиции, позволяем заключать межконфессиональные браки, то есть мусульманин может заключить брак с иудейкой, христианкой, запрета на это нет", - сказал Нургалеев Интерфаксу.

Критика в отношении инициативы ДУМ прозвучала и со стороны российского парламента. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в интервью радиостанции “Говорит Москва” отметила, что такое заключение разъединяет народы России.

“Непродуманные действия способны расколоть российское общество, посеять раздор и никому не нужные религиозные противоречия”, - считает она.

В иудейской общине к заключению ДУМ отнеслись с пониманием. Раввин московской синагоги на Малой Бронной Исаак Коган в беседе с изданием Daily Storm отметил, что "в иудейском законе тоже есть предписание, чтобы евреи женились на еврейках или тех, кто перешел в нашу веру".

Православный протодиакон и богослов Андрей Кураев, которому в апреле запретили проводить службы, в беседе с “Национальной службой новостей” сказал, что православные тоже должны относиться с осторожностью к межконфессиональным бракам.

“В современном обществе для молодых людей важны другие идентичности, а не национально-религозные. И когда русская девочка знакомится с парнем из Татарстана или Чечни, они в университетской тусовке, для них важнее, что они вместе в университете учатся. Но проходит лет 20, начинается кризис среднего возраста, появляются мысли - кто я такой, какая у меня идентичность, кроме профессиональной. Другими становятся отношения с родителями. И эта русская женщина себя вдруг обнаруживает совсем в другой культурной ситуации”, - пояснил он.

Вечером во вторник первый зампред ДУМ Дамир Мухетдинов пояснил, что, так как Россия является светским государством, то постановления Совета улемов носят внутриобщинный характер и обращены, прежде всего, к мусульманам, стремящимся соблюдать религиозные постулаты.