Дайджест: Трамп саботирует передачу власти, Россия потерпела геополитическое поражение в Карабахе

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Трамп противится передаче власти

В течение дня во вторник администрация Трампа продолжила действовать так, как будто никакой смены президента 20 января не будет. В частности, она предписала всем федеральным ведомствам включиться в проект подготовки бюджета на 2022 финансовый год (начинается 1 октября 2021 года), сообщила газета Washington Post. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что когда все "законные голоса" посчитают, станет ясно, что Дональд Трамп выиграл и останется на второй срок.

Назначенная Трампом глава Генеральной администрации услуг, управляющей федеральной собственностью, также пока не подписала заключение о том, что Джо Байден победил на выборах президента. Без этого документа команде избранного президента не могут быть выделены помещения, средства связи и прочие материальные ценности, необходимые для организации процесса передачи дел.

Избранный президент Байден заявил, что отказ Трампа встретиться с ним, признать поражение и начать передачу дел ставит всех в неловкое положение. "Как бы это потактичнее выразить? Это не помогает наследию президента", - заявил он.

Трамп утверждает, что выборы на самом деле выиграл он, а объявленные результаты объясняются многочисленными фальсификациями. Никаких доказательств этого до сих пор не выявлено, большинство судебных жалоб президентских юристов отклонено судами. Во вторник житель ключевого штата Пенсильвания Ричард Хопкинс официально отказался от своих слов о том, что, работая на почте, он будто бы слышал, как его начальник просил задним числом датировать запоздавшие конверты с бюллетенями. Штаб Трампа подавал заявление Хопкинса как важнейшее доказательство фальсификаций.

Подсчет голосов еще официально не завершен ни в одном штате, но в большинстве из них более 90% бюллетеней обработано. Джо Байден явно лидирует в штатах, на которые в совокупности приходится 279 голосов выборщиков из 538, благодаря чему ведущие СМИ, включая Би-би-си, спрогнозировали его победу (это произошло после того, как стало ясно, что его отрыв в Пенсильвании необратим). Для победы нужно минимум 270. В нескольких штатах называть победителя преждевременно из-за недостаточного числа подсчитанных бюллетеней или слишком малого разрыва между кандидатами, но исход президентской гонки это повлиять уже не сможет.

Вместе с тем, большинство сенаторов-республиканцев до сих пор не поздравили Джо Байдена с победой; в понедельник лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что президент Трамп имеет полное право оспаривать результаты выборов.

В ближайшей перспективе республиканцы сохранят большинство в Сенате: демократам на выборах удалось прибавить всего один голос, так что у них будет 48 голосов. Во вторник стало ясно, что у республиканцев остается как минимум 49 голосов - в штате Северная Каролина действующий сенатор Том Тиллис победил, а его соперник, демократ Кэл Каннингем, признал поражение. В штате Аляска подсчет голосов еще не закончился, но там кандидат от республиканцев тоже явно лидирует. Судьба еще двух сенаторов - от штата Джорджия - решится во втором туре 5 января.

В Палате представителей демократы сохранят большинство голосов, но, вероятнее всего, голосов у них будет меньше, чем в прошлом созыве. Только во вторник они набрали необходимый для контроля над палатой минимум в 218 мест. У республиканцев уже 201 голос, что на шесть больше, чем в предыдущие два года, в 16 избирательных округах определить победителя пока невозможно.

Первый день после войны в Карабахе

Автор фото, Reuters

В Нагорном Карабахе 10 ноября начал разворачиваться российский миротворческий контингент. Ему предстоит разделять противоборствующие стороны, после того как Армения потеряла большую часть территории Нагорного Карабаха в ее советских административных границах и согласилась уступить Азербайджану все оккупированные районы за пределами области, которые тот еще не вернул под свой контроль военным путем.

11 ноября во многих странах (в том числе в Великобритании) отмечается как дата окончания Первой мировой войны. В Польше, однако, это День независимости.

В последние годы в этот день активисты различных ультранационалистических организаций устраивают марши и шествия. В этом году из-за пандемии у этого мероприятия будет определенная специфика - вместо пешего шествия польские националисты проведут моторизованную акцию. Либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский, ранее в этом году дошедший до второго тура президентских выборов, запретил шествие националистов, ссылаясь на неблагоприятную санитарно-эпидемическую обстановку, и предупредил, что манифестация может быть разогнана полицией.

Авторы Оксфордского словаря английского языка объявят свое слово года. Можно предположить, что здесь тоже не обойдется без пандемии. Два дня назад лексикографы из издательства Collins объявили таковым "локдаун".

Фетва о запрете межконфессиональных браков в России

Совет улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ) опубликовал богословское заключение (фетву), в котором браки мусульман с женщинами, исповедующими другие религии, названы недопустимыми. Согласно документу, такие союзы возможны лишь в исключительных случаях по решению муфтия.

Под запрет подпадают и браки с так называемыми "представительницами людей Писания" (христианками или иудейками).

Другая мусульманская организация - Духовное собрание мусульман России (ДСМР) - с выводами ДУМ не согласилась.

"Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в совете улемов ДУМ РФ, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем. Всевышний разрешает браки с людьми Писания", - сказал агентству РИА Новости глава организации, муфтий Альбир Крганов.

Навигаторы ищут ответ на вопрос "Чей Крым?"

Подпись к фото, Для пользователей с российским IP на картах Nissan Крым выглядит как часть России

В навигационных комплексах автомобилей BMW, продающихся в России, появилась возможность установить карту, на которой аннексированный в 2014 году полуостров Крым показан частью Российской Федерации, рассказали Би-би-си автовладельцы. Страны ЕС и США официально считают Крым украинским.

Территориальная принадлежность Крыма после аннексии в 2014 году также изменилась на картах других автопроизводителей.

"Яндекс" изменил территориальную принадлежность Крыма в конце марта 2014 года, вскоре после референдума. Изменения коснулись доменов .ru и .com, на картах которых Крым обозначен как часть России.

Карты на домене .ua и сейчас показывают Крым как часть Украины ("Яндекс" заблокирован на территории Украины с мая 2017 года).

Территориальная принадлежность Крыма изменилась также на картах Google. Пользователи с российскими IP видят Крым российским, а все остальные - украинским.

"Как Россия проиграла во второй карабахской войне"

"Геополитические последствия второй карабахской войны катастрофичны не только для Армении, но и для России", - пишет в комментарии в газете "Ведомости" военный аналитик Константин Макиенко. "За тонкой вуалью обманчивого внешнеполитического как бы триумфа - успешного посредничества и ввода в регион миротворцев (или заложников?) - очень скоро проступит суровая реальность. - продолжает он. - А она в том, что влияние Москвы в Закавказье резко снизилось, а престиж удачливой и задиристой Турции, напротив, неимоверно возрос. В сущности, зачем теперь Баку продолжать взвешенную политику балансирования между тремя имперскими нациями- Россией, Турцией и Ираном, - которые последние три века были здесь главными игроками? Главная национальная задача - возвращения потерянных в 1994 г. территорий - решена, прямое сообщение с Турцией обеспечено, и с русскими теперь можно говорить совсем другим тоном".

Макиенко считает, что эта война показала всю силу боевых беспилотных аппаратов. "Уже к концу второй недели военных действий азербайджанцы воссоздали ситуацию лета 1941 г., когда "мессершмитты" гонялись за отдельными советскими полуторками. Похоже, что такую же охоту буквально за каждым огневым средством и за каждой группой армянских бойцов вели и азербайджанские БПЛА. Именно в тот момент, когда ощущение безнадежности, порожденное тотальным беспилотным господством противника в воздухе, охватило армянские силы, фронт и начал сыпаться", - пишет эксперт.

Автор видит потенциально опасные последствия азербайджанской победы для другого замороженного конфликта, в который Россия вовлечена более непосредственным образом - в Донбассе. "Главный урок, который должна для себя извлечь Москва из произошедшей трагедии: никогда, никогда, никогда нельзя недооценивать противника. Мне неизвестно, как оценивают, например, Вооруженные силы Украины наши военные, но в "экспертной" среде и в целом в общественном мнении царит снисходительно-ироническое отношение к украинской армии", - предостерегает он.

"Такие иллюзии очень опасны и чреваты горькими сюрпризами. Украинские военные, пусть пока и в незначительных количествах, уже имеют системы вооружений, которых нет у россиян. Это противотанковые ракетные комплексы третьего поколения и дроны-"камикадзе". А вскоре прибудут и заказанные в Турции ударно-разведывательные БПЛА Bayraktar TB2. Между тем ни барражирующих боеприпасов, ни ударных БПЛА в российской армии пока нет", - пишет Макиенко.

Почему опросы опять ошиблись? Никто не знает

В 2016 году победа на президентских выборах в США Дональда Трампа стала особенно неожиданной для тех, кто доверял опросам общественного мнения - они предрекали победу его сопернице Хиллари Клинтон, причем довольно уверенную. В этом году поллстеры хотя бы не промахнулись с итоговым победителем, но разрыв между кандидатами оказался гораздо меньше, чем они предсказывали.

Специализирующийся на соцопросах корреспондент New York Times Нейт Кон предлагает несколько возможных объяснений того, что пошло не так в этот раз, хотя окончательные выводы делать еще рано. Он пишет, что теперь придется вернуться к гипотезе о "застенчивом избирателе Трампа": части его избирателей некомфортно рассказывать о своих политических предпочтениях незнакомому человеку и из-за этого опросы недооценивают уровень его поддержки. До этого поллстеры относились к "застенчивому избирателю" примерно как в лох-несскому монстру - дескать, может он и существует, но неоспоримых доказательств получить не удается.

Второе, дополняющее объяснение может заключаться в том, что избиратели-демократы гораздо охотнее отвечали на анкеты, что также искажало картину. С мыслями Нейта Кона также можно ознакомиться в свежем интервью в журнале New Yorker.

Колумнист и аналитик Washington Post Дэвид Байлер, впрочем, по-прежнему не убежден в существовании "застенчивых избирателей Трампа", во всяком случае в сколько-нибудь значимых количествах. Он обращает внимание, что опросы в этом году промахнулись не во всех штатах. В Миннесоте, Аризоне, Джорджии - это все колеблющиеся штаты без явного преобладания одной из двух партий - соцопросы и результаты выборов оказались близки. По его мнению, настоящее объяснение может оказаться сложнее и искать его нужно в другом месте.

Европа с замиранием сердца следила за выборами в США и дружно выдохнула, как только американцы указали Дональду Трампу на дверь, пишет наш обозреватель Алексей Калмыков. Президент Джо Байден, вероятно, будет с союзниками куда обходительнее нынешнего обитателя Белого дома, но проблема чрезмерной зависимости Европы от США никуда не денется, и даже в вопросах протекционизма новая администрация может оказаться ненамного либеральнее уходящей.

Вот что происходило в Баку и Ереване в первые сутки после войны:

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В Баку - праздник, в Ереване - протесты. Первые сутки после войны в Карабахе