Артемьева лишили поста главы ФАС. Он возглавлял службу всегда
Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Артемьев возглавлял ведомство с момента его создания в 2004 году.
Премьер провел встречу с Артемьевым и вице-губернатором Петербурга Максимом Шаскольским, которому предложил Шаскольскому возглавить ФАС. Назначение петербургского чиновника Шаскольского ранее анонсировали СМИ.
Мишустин поблагодарил Артемьева за 16 лет работы на посту руководителя службы и предложил пост помощника премьер-министра. Тот поблагодарил и согласился.
Новым главой ФАС станет Шаскольский, до сих пор занимавший пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Артемьев и сам был первым вице-губернатором Петербурга в 1996-1999 годах.
Шаскольский в правительстве Петербурга курировал энергетику и тарифное регулирование. До прихода на пост вице-губернатора в январе 2019 года он в течение пяти лет возглавлял АО "Петербургская сбытовая компания".
Мишустин на встрече с Шаскольским говорил о том, что в числе прочего ему нужно заняться цифровизацией ФАС. Сам Мишустин занимался цифровизацией Федеральной налоговой службы, прежде чем стал премьером.
СМИ на этой неделе сообщали о предстоящей отставке Артемьева, ссылаясь на свои источники.
"Открытые медиа" писали, что за пост главы ФАС идет "серьезная борьба", а Артемьеву в качестве компенсации будет предложена статусная должность.
Кто такой Игорь Артемьев
58-летний Артемьев бессменно возглавлял Федеральную антимонопольную службу с момента ее создания в марте 2004 года. ФАС была создана в результате упразднения министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, от которого получила антимонопольные функции.
Одним из поворотных моментов в истории ФАС, как отмечал накануне "Коммерсант", стала передача ей в июле 2015 года функций в сфере тарифного регулирования после упразднения Федеральной службы по тарифам.
В результате в ведении ФАС оказались порой вступающие в противоречие функции обеспечения монополий экономически обоснованными тарифными доходами и развития свободного рынка, писала газета.
Артемьев входит в федеральный политсовет партии "Яблоко". СМИ называют его единственным представителем непарламентской оппозиции в высших органах власти. До назначения руководителем ФАС он был депутатом Госдумы третьего созыва.