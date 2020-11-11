Артемьева лишили поста главы ФАС. Он возглавлял службу всегда

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Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Артемьев возглавлял ведомство с момента его создания в 2004 году.

Премьер провел встречу с Артемьевым и вице-губернатором Петербурга Максимом Шаскольским, которому предложил Шаскольскому возглавить ФАС. Назначение петербургского чиновника Шаскольского ранее анонсировали СМИ.

Мишустин поблагодарил Артемьева за 16 лет работы на посту руководителя службы и предложил пост помощника премьер-министра. Тот поблагодарил и согласился.

Новым главой ФАС станет Шаскольский, до сих пор занимавший пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Артемьев и сам был первым вице-губернатором Петербурга в 1996-1999 годах.

Шаскольский в правительстве Петербурга курировал энергетику и тарифное регулирование. До прихода на пост вице-губернатора в январе 2019 года он в течение пяти лет возглавлял АО "Петербургская сбытовая компания".

Мишустин на встрече с Шаскольским говорил о том, что в числе прочего ему нужно заняться цифровизацией ФАС. Сам Мишустин занимался цифровизацией Федеральной налоговой службы, прежде чем стал премьером.

СМИ на этой неделе сообщали о предстоящей отставке Артемьева, ссылаясь на свои источники.

"Открытые медиа" писали, что за пост главы ФАС идет "серьезная борьба", а Артемьеву в качестве компенсации будет предложена статусная должность.

Кто такой Игорь Артемьев

58-летний Артемьев бессменно возглавлял Федеральную антимонопольную службу с момента ее создания в марте 2004 года. ФАС была создана в результате упразднения министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, от которого получила антимонопольные функции.

Одним из поворотных моментов в истории ФАС, как отмечал накануне "Коммерсант", стала передача ей в июле 2015 года функций в сфере тарифного регулирования после упразднения Федеральной службы по тарифам.

В результате в ведении ФАС оказались порой вступающие в противоречие функции обеспечения монополий экономически обоснованными тарифными доходами и развития свободного рынка, писала газета.