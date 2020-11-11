Гонконг гонит оппозиционеров из власти. За недостаток патриотизма
В Гонконге назначенная Пекином администрация лишила полномочий четырех оппозиционно настроенных депутатов городского Законодательного совета. В знак протеста остальные 15 депутатов, представляющих демократические силы, заявили, что уйдут в отставку.
Накануне постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял постановление, наделившее главу города правом своей властью, не обращаясь в суд, исключать избранных гражданами депутатов, если те своими действиями представляют угрозу национальной безопасности, например, не проявляют достаточного патриотизма.
Обязательным условием для гонконгских депутатов в документе назван патриотизм.
Три месяца назад в Гонконге был принят закон, вводящий уголовную ответственность за призывы к независимости и критику центральных властей. Закон, позволяющий применять китайские национальные законы на территории бывшей британской колонии, критиковала оппозиция и правозащитники.
Глава Гонконга Кэрри Лэм на устроенной ей пресс-конференции не конкретизировала, каким именно образом опальные политики угрожали безопасности. Одной из причин мог стать их призыв к администрации США ввести персональные санкции против виновников нарушений прав человека в Гонконге.
Выборы нового городского собрания, которые должны были пройти 6 сентября, перенесены на будущий год. 12 продемократических политиков, в том числе все четверо ныне исключенных депутатов, не были зарегистрированы для участия в них.
Урезание свобод
30 июня ВСНП приняло новый закон о безопасности Гонконга, расширяющий полномочия исполнительной власти, полиции и спецслужб и грозящий наказаниями вплоть до пожизненного заключения за любую деятельность, направленную на отделение Гонконга, разжигание вражды к центральным властям Китая и расплывчато сформулированный "сговор с другими государствами".
Его осудили многие страны и правозащитные организации. По мнению критиков, он фактически приравнивает Гонконг в правовом отношении к материковому Китаю и кладет конец принципу "одна страна - две системы", который Пекин при передаче ему бывшей британской колонии в 1997 году обязался соблюдать 50 лет.
Ряд общественных движений Гонконга объявил о прекращении своей деятельности из-за угрозы репрессий.
Власти принялись изымать из библиотек неугодные им книги и запретили публичное исполнение некоторых песен.
27 октября люди в штатском задержали в кафе 19-летнего студенческого активиста Тони Чуна, якобы собиравшегося попросить политического убежища в американском консульстве.
3 ноября восемь оппозиционных политиков были арестованы за драку с пропекинскими депутатами во время заседания городского собрания 8 мая, то есть еще до вступления в силу нового закона о безопасности, когда подобные сцены были обычным делом. К их противникам у властей претензий не возникло.
5 ноября управление полиции Гонконга открыло "горячую линию" для анонимных доносов на диссидентов.
Сразу после принятия нового закона о безопасности британское правительство обещало жителям Гонконга, родившимся до 1997 года, возможность жить и работать в Соединенном Королевстве в течение года с возможностью в дальнейшем получить гражданство, что вызвало недовольство Пекина.
Свыше 300 тысяч гонконгцев имеют так называемые британские заморские паспорта, учрежденные в свое время специально для них, и еще 2,9 миллиона могут их получить. Население Гонконга составляет чуть менее 7,5 миллиона человек.
Кого исключили?
Опальных депутатов зовут Элвин Юнг, Квок Ка Ки, Деннис Квок и Кеннет Люн. Первые трое представляли Гражданскую партию, Люн - Гильдию профессионалов.
"Если борьба за демократию и права человека ведет к исключению, то я горжусь тем, что меня исключили, - заявил журналистам Квок Ка Ки. - Я больше не смогу стоять за демократию и свободу в качестве законодателя, но продолжу делать это вместе с народом Гонконга".
"Это [дисквалификация депутатов] полностью противоречит принципу "одна страна - две системы", правовым процедурам и основным правам человека", - добавил Деннис Квок.
Что говорят власти?
В постановлении Постоянного комитета ВСНР сказано, что депутаты лишаются полномочий, если они призывают к независимости Гонконга, не признают суверенитет над ним КНР, просят внешние силы о вмешательстве в дела города и "иным образом угрожают национальной безопасности".
По мнению Кэрри Лэм, если тот или иной политик не допущен к участию в выборах нового законодательного собрания, он не может оставаться и в старом.
"Мы не можем позволить депутатам, не соответствующим предъявляемым требованиям, продолжать работать", - заявила она на пресс-конференции.
"Решение Постоянного комитета ВСНП является конституционным, законным и обоснованным", - считает она.
Лэм сказала, что "приветствует разные точки зрения в Законодательном Совете", но их надо выражать "в ответственной манере". Она выразила свое несогласие с тем, что без депутатов от оппозиции городской парламент превратится в "резиновую печать".