Гонконг гонит оппозиционеров из власти. За недостаток патриотизма

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В знак протеста остальные 15 демократически настроенных депутатов объявили, что уйдут в отставку. Всего в городском собрании 70 депутатов, причем избирается лишь половина из них.

В Гонконге назначенная Пекином администрация лишила полномочий четырех оппозиционно настроенных депутатов городского Законодательного совета. В знак протеста остальные 15 депутатов, представляющих демократические силы, заявили, что уйдут в отставку.

Накануне постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял постановление, наделившее главу города правом своей властью, не обращаясь в суд, исключать избранных гражданами депутатов, если те своими действиями представляют угрозу национальной безопасности, например, не проявляют достаточного патриотизма.

Обязательным условием для гонконгских депутатов в документе назван патриотизм.

Три месяца назад в Гонконге был принят закон, вводящий уголовную ответственность за призывы к независимости и критику центральных властей. Закон, позволяющий применять китайские национальные законы на территории бывшей британской колонии, критиковала оппозиция и правозащитники.

Глава Гонконга Кэрри Лэм на устроенной ей пресс-конференции не конкретизировала, каким именно образом опальные политики угрожали безопасности. Одной из причин мог стать их призыв к администрации США ввести персональные санкции против виновников нарушений прав человека в Гонконге.

Выборы нового городского собрания, которые должны были пройти 6 сентября, перенесены на будущий год. 12 продемократических политиков, в том числе все четверо ныне исключенных депутатов, не были зарегистрированы для участия в них.

Урезание свобод

30 июня ВСНП приняло новый закон о безопасности Гонконга, расширяющий полномочия исполнительной власти, полиции и спецслужб и грозящий наказаниями вплоть до пожизненного заключения за любую деятельность, направленную на отделение Гонконга, разжигание вражды к центральным властям Китая и расплывчато сформулированный "сговор с другими государствами".

Его осудили многие страны и правозащитные организации. По мнению критиков, он фактически приравнивает Гонконг в правовом отношении к материковому Китаю и кладет конец принципу "одна страна - две системы", который Пекин при передаче ему бывшей британской колонии в 1997 году обязался соблюдать 50 лет.

Ряд общественных движений Гонконга объявил о прекращении своей деятельности из-за угрозы репрессий.

Власти принялись изымать из библиотек неугодные им книги и запретили публичное исполнение некоторых песен.

27 октября люди в штатском задержали в кафе 19-летнего студенческого активиста Тони Чуна, якобы собиравшегося попросить политического убежища в американском консульстве.

3 ноября восемь оппозиционных политиков были арестованы за драку с пропекинскими депутатами во время заседания городского собрания 8 мая, то есть еще до вступления в силу нового закона о безопасности, когда подобные сцены были обычным делом. К их противникам у властей претензий не возникло.

5 ноября управление полиции Гонконга открыло "горячую линию" для анонимных доносов на диссидентов.

Сразу после принятия нового закона о безопасности британское правительство обещало жителям Гонконга, родившимся до 1997 года, возможность жить и работать в Соединенном Королевстве в течение года с возможностью в дальнейшем получить гражданство, что вызвало недовольство Пекина.

Свыше 300 тысяч гонконгцев имеют так называемые британские заморские паспорта, учрежденные в свое время специально для них, и еще 2,9 миллиона могут их получить. Население Гонконга составляет чуть менее 7,5 миллиона человек.

Кого исключили?

Опальных депутатов зовут Элвин Юнг, Квок Ка Ки, Деннис Квок и Кеннет Люн. Первые трое представляли Гражданскую партию, Люн - Гильдию профессионалов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Из парламента исключили четырех депутатов

"Если борьба за демократию и права человека ведет к исключению, то я горжусь тем, что меня исключили, - заявил журналистам Квок Ка Ки. - Я больше не смогу стоять за демократию и свободу в качестве законодателя, но продолжу делать это вместе с народом Гонконга".

"Это [дисквалификация депутатов] полностью противоречит принципу "одна страна - две системы", правовым процедурам и основным правам человека", - добавил Деннис Квок.

Что говорят власти?

В постановлении Постоянного комитета ВСНР сказано, что депутаты лишаются полномочий, если они призывают к независимости Гонконга, не признают суверенитет над ним КНР, просят внешние силы о вмешательстве в дела города и "иным образом угрожают национальной безопасности".

По мнению Кэрри Лэм, если тот или иной политик не допущен к участию в выборах нового законодательного собрания, он не может оставаться и в старом.

"Мы не можем позволить депутатам, не соответствующим предъявляемым требованиям, продолжать работать", - заявила она на пресс-конференции.

"Решение Постоянного комитета ВСНП является конституционным, законным и обоснованным", - считает она.