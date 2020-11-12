Коронавирус в России: рекордная смертность, военные медики в Хакасии, студенты на удаленке

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

Минобороны России заявило, что отправляет в Хакасию медицинский отряд специального назначения после того, как там сложилась критическая ситуация с больницами. Министерство высшего образования приказало перевести студентов на удаленное обучение до 6 февраля - в первую очередь в Москве и Петербурге. Эти и другие новости о коронавирусе - в обзоре Би-би-си.

Новый антирекорд смертности

За последние сутки в России умерли 439 пациентов с Covid-19, это максимум за все время пандемии. Предыдущий антирекорд фиксировали накануне, 11 ноября, когда оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 432 умерших.

За сутки в стране зарегистрировали 21 608 новых заражений. Это меньше рекордных 21 798 новых случаев Covid-19, которые выявили в понедельник, 9 ноября, но значительно больше 19 851 случаев, выявленных накануне, 11 ноября.

В Москве - 5 997 новых заражений (умер 71 человек). Накануне суточный прирост в столице резко замедлился до 4 477 случаев, во вторник их было 5 902, в понедельник - рекордные 6 897, после чего мэр Сергей Собянин решил ужесточить режим ограничений.

За все время в России умерли 32 032 пациента с Covid-19, вылечились 1 388 168 человек, всего было зарегистрировано 1 858 568 случаев заражения коронавирусом. В мире число случаев заражения коронавирусом уже превысило 52 млн.

Хакасию спасают военные медики

Несколько дней назад человек в защитном костюме, представившийся сотрудником скорой помощи из Хакасии, обратился к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой о помощи. К своему обращению он приложил видео с очередью из "скорых" и предложил принимать пациентов на территории воинской части, так как мест в больницах не хватает.

Минздрав России сразу после этого заявил, что отправит в Хакасию своих специалистов, а накануне, 11 ноября, вице-премьер Татьяна Голикова включила республику в число регионов, где сложилась "наиболее критичная ситуация" с Covid-19. В больницах республики заняты больше 95% коек.

Пока Голикова делала доклад, в Абакане у здания правительства собрались протестующие. Разгонять их никто не стал. Поводом для протеста стал случай с 90-летней старушкой, которую отказывались госпитализировать из-за отсутствия мест, что привело к нервному срыву у фельдшера скорой помощи. Об этом рассказывало республиканское ТВ, а не телеграм-каналы.

"Подобных случаев десятки, а то и сотни. Медики признают: приходится добиваться госпитализации почти для каждого больного", - говорилось в сюжете программы "Вести Хакасия" (цитата по Интерфаксу).

И вот в четверг министерство обороны России заявило, что отправляет в Хакасию медицинский отряд спецназначения. Задача - развернуть мобильный военный госпиталь на 100 мест с отделениями анестезиологии и реанимации, а также лабораторией для ПЦР-тестов. Туда отправят 200 военных, в том числе врачей и младших медицинских специалистов, говорится в сообщении министерства.

Из него также следует, что решение об отправке военных медиков в Хакасию принимал Путин "в связи с обращением жителей республики Хакасия".

Правительство в России в четверг потребовало, чтобы губернаторы до 16 ноября создали резервные койки для пациентов с коронавирусом. С просьбой к Путину прислать военных медиков, как рассказывала Би-би-си, первыми обратились врачи Кургана.

Студентов - на удаленку

Министерство науки и высшего образования накануне опубликовало приказ о том, что все вузы в Москве и Петебурге должны перейти на удаленное обучение до окончания второго семестра, то есть до 6 февраля.

Вузам остальных регионов пока только рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальными управлениями Роспотребнадзора.

"Сессия зимняя, исходя из приказа, тоже будет проходить в дистанционном формате", - сказали РБК в пресс-службе МГТУ им. Баумана, где ранее закрывали корпуса из-за нарушений, найденных Роспотребнадзором.

Автор фото, MSKAGENCY Подпись к фото, "До окончания второго семестра студенты российских вузов, подведомственных минобрнауки России, будут учиться удаленно", - говорится в приказе

В приказе сказано, что он не применяется только "при реализации образовательных программ высшего медицинского образования". Однако на сайте Высшей школе экономики указано еще одно исключение, которое собирается сделать руководство вузов - для дисциплин, занятия по которым проходят на специальном оборудовании, расположенном в зданиях ВШЭ.

Два дня назад мэр Москвы Сергей Собянин отправил на удаленнку студентов вузов, подведомственных мэрии, а также учащихся колледжей. Для учеников старших классов школ следующие две недели также пройдут в дистанционном режиме. Вернутся ли они после этого в школы, пока не ясно. Ученики младших классов в школы ходят.

Гамалеи против Pfizer

У вакцины компании Pfizer будут большие проблемы с логистикой, поскольку ее нужно хранить при минус 75-80 градусов, заявил в эфире телеканала "Россия 24" директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Даже в Европе ее хранить и перевозить будет сложнее, чем разработанную в его центре вакцину "Спутник V", которая хранится при минус 18, ее преимущество перед вакциной Pfizer "совершенно очевидно", полагает Гинцбург.

Еще он утверждает, что основа для российской вакцины - аденовирус - давно проверена и хорошо себя зарекомендовала, в то время как длительность иммунитета вакцины Pfizer, основой которой является РНК, до конца не изучена, пишет Интерфакс.